¿Europa maniatada? Por qué a Elon Musk le sale ‘barato’ desnudar a mujeres en X

Grok, el asistente IA que ha desarrollado con su empresa xAI, empezó a generar miles de deepfakes desnudando a mujeres de la plataforma a discreción de otros usuarios. A pesar de que Bruselas ha mostrado su disconformidad y que incluso Von der Leyen se manifestó “horrorizada” por el fenómeno, xAI solo ha acabado cediendo después de que el fiscal de California lanzara un comunicado.
| etiquetas: elon musk , twitter , x , ia , xai , desnudos , grok , deepfakes
La contraofensiva de monjas y curas está arrasando.
No se "desnuda" a nadie. Lo qe hacen las AI es generar fotografías imaginarias. Esa imagen es tan real como coger un desnudo con un cuerpo de características similares y pegarle un foto de la cara encima.