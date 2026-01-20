edición general
¿Europa maniatada? Por qué a Elon Musk le sale ‘barato’ desnudar a mujeres en X

Grok, el asistente IA que ha desarrollado con su empresa xAI, empezó a generar miles de deepfakes desnudando a mujeres de la plataforma a discreción de otros usuarios. A pesar de que Bruselas ha mostrado su disconformidad y que incluso Von der Leyen se manifestó “horrorizada” por el fenómeno, xAI solo ha acabado cediendo después de que el fiscal de California lanzara un comunicado.

elon musk , twitter , x , ia , xai , desnudos , grok , deepfakes
6 comentarios
#2 omega7767
que bonito nos está quedando el mundo con la derecha al mando
2 K 39
#6 IngridPared
Pero es que ni siquiera "desnuda" a nadie. Muestra cuerpos ¡en bikini! ¡Virgen del Amor Hermoso!

La contraofensiva de monjas y curas está arrasando.
1 K 22
Lenari #1 Lenari
Y dale con lo de "desnudar".

No se "desnuda" a nadie. Lo qe hacen las AI es generar fotografías imaginarias. Esa imagen es tan real como coger un desnudo con un cuerpo de características similares y pegarle un foto de la cara encima.
1 K 15
javibaz #3 javibaz
¿Se sigue usando Twitter?
0 K 14
AntiTankie #5 AntiTankie
#3 Puedes utilizar Grok, Pixverse, Meta, Hailou, Wan o cualquier otra herramienta disponible en internet. Puedes descargarlas desde plataformas como GitHub o Hugging Face. Con una GPU de 2 GB de VRAM, tendrás la capacidad de realizar todas las tareas que desees sin restricciones.
0 K 6
AntiTankie #4 AntiTankie
Con unas tijeras y unas fotos se consigue lo mismo
0 K 6

