¿Europa maniatada? Por qué a Elon Musk le sale ‘barato’ desnudar a mujeres en X

Grok, el asistente IA que ha desarrollado con su empresa xAI, empezó a generar miles de deepfakes desnudando a mujeres de la plataforma a discreción de otros usuarios. A pesar de que Bruselas ha mostrado su disconformidad y que incluso Von der Leyen se manifestó “horrorizada” por el fenómeno, xAI solo ha acabado cediendo después de que el fiscal de California lanzara un comunicado.