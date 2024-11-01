·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8855
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4225
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5550
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3785
clics
Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"
4455
clics
Un tuitero ultraliberal culpa del precio de los huevos al "socialismo" y le cae la del pulpo: "Mira hijo, el mercado regulándose solo"
más votadas
601
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
464
Dos periodistas afirman en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
488
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
412
Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"
433
Soldado del ejército israelí agrede a manifestantes en un evento de «combate en el campus» en Toronto (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
30
clics
Europa intensifica la formación militar de sus ciudadanos ante la amenaza de Putin: esto es lo que propone cada país para instruirlos
Diez de los 27 miembros de la UE cuentan con servicio militar obligatorio y cada vez más países lanzan programas de adiestramiento castrense de sus ciudadanos como Polonia
|
etiquetas
:
europa
,
rusia
,
putin
,
guerra
,
ucrania
,
mili
8
1
0
K
90
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
90
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
HeilHynkel
Los rusos ... los nuevos okupas. Si antes había que vender alarmas, ahora hay que salvar la economía de USA a cualquier precio.
4
K
67
#4
Metabarón
¡Que vienen los rusos!
3
K
41
#13
tierramar
*
Los psicopatas que gobiernan Europa, siguen empeñados en su negocio de la guerra:
www.meneame.net/m/actualidad/propaganda-antirrusa-preparacion-guerra-c
La propaganda antirrusa y la preparación de la guerra contra Rusia , por Thierry Meyssan
La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas…
» ver todo el comentario
2
K
35
#14
tierramar
Lso psicopatas que gobiernan Occidente impusieron rescates para salvar banco salemanes y franceses, a costa de nuestros impuestos e impusieron recortes en bienestar. No pudimos impedir que nos robaran, entre ellos Montoro y su banda.
Ahora parece que pretenden hacer lo mismo con la guerra: meternos en ella sin darnos cuenta casi.
DEbemos estar muy alertas para que no nos usen como carne de cañon o nos sacrifiquen,
ya vemos en España como los grandes partidos corruptos sacrifican a la población provocando miles de muertes: una guerra les vendría de maravilla para que se dejara de hablar de su corrupción, robos y matanzas.
Nuestro enemigo NO es Rusia, son los gobernantes psicopatas de Europa y España
1
K
29
#1
Quillotro
Como VOX entre en el Gobierno, vuelve la mili.
1
K
23
#2
Verdaderofalso
#1
es lógico que la impulsen, su líder la hizo, no?
5
K
91
#3
alcama
#1
Bulo
3
K
-11
#15
Verdaderofalso
*
#3
www.20minutos.es/noticia/3620483/0/abascal-vox-vuelta-servicio-militar
amp.antena3.com/noticias/elecciones/elecciones-generales/los-5-titular
0
K
20
#8
pascuaI
#1
Pues yo me apuntaría. ¿Qué mejor que saber usar armas si Vox está en el gobierno?
1
K
19
#11
Supercinexin
#8
Qué poca gente hay con esa mentalidad, y cuánta falta hace.
Yo estoy deseando que nos llamen a los vejestorios. Igual hasta me pido días libres en el curro para aprender a defender Europa. Un par de semanas pegando tiros, fusil, ametralladora, un poco de morteros, cena de despedida que seguro que se te arrima alguna divorciada y venga, pa casa otra vez con la familia con la satisfacción del deber cumplido, ¡por Europa!
1
K
19
#9
jonolulu
#1
Esto va para el ignorante de
#_3
que me tiene en ignore
www.20minutos.es/noticia/3620483/0/abascal-vox-vuelta-servicio-militar
2
K
23
#6
Mandri20
Ante la amenaza inventada. Europa quiere invadir Rusia. Somos nosotros la amenaza de Putin.
1
K
19
#10
anamabel
Titular alternativo: "ANTE EL AGOTAMIENTO DE LA CARNE DE CAÑÓN UCRANIANA, LA OTAN DECIDE PASAR A FORMAR A MÁS CARNE DE CAÑÓN DEL RESTO DE EUROPA, NO VAYA A SER QUE LOS RUSOS CONSIGAN, DESPUÉS DE 11 AÑOS, AVANZAR UN POCO MÁS ALLÁ DEL DONBAS.
1
K
17
#12
tierramar
#10
Cambiaria´por : "no vaya a ser que se acabe el negocio de la guerra"
2
K
32
#7
ombresaco
Putin tiene 73 años... hablan de que está fatal de salud.
O bien no está fatal de salud, o no es solo por Putin, sino un cambio de tendencia a largo plazo..
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas… » ver todo el comentario
Ahora parece que pretenden hacer lo mismo con la guerra: meternos en ella sin darnos cuenta casi. DEbemos estar muy alertas para que no nos usen como carne de cañon o nos sacrifiquen, ya vemos en España como los grandes partidos corruptos sacrifican a la población provocando miles de muertes: una guerra les vendría de maravilla para que se dejara de hablar de su corrupción, robos y matanzas. Nuestro enemigo NO es Rusia, son los gobernantes psicopatas de Europa y España
amp.antena3.com/noticias/elecciones/elecciones-generales/los-5-titular
Yo estoy deseando que nos llamen a los vejestorios. Igual hasta me pido días libres en el curro para aprender a defender Europa. Un par de semanas pegando tiros, fusil, ametralladora, un poco de morteros, cena de despedida que seguro que se te arrima alguna divorciada y venga, pa casa otra vez con la familia con la satisfacción del deber cumplido, ¡por Europa!
www.20minutos.es/noticia/3620483/0/abascal-vox-vuelta-servicio-militar
O bien no está fatal de salud, o no es solo por Putin, sino un cambio de tendencia a largo plazo..