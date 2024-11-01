edición general
"Europa está totalmente perdida": Rusia se regodea por las tensiones entre Trump y los líderes europeos sobre Groenlandia

Al escuchar a Donald Trump uno pensaría que Moscú y Pekín están al acecho frente a las costas de Groenlandia, listos a abalanzarse sobre el territorio para fortalecer su poder en el Ártico. "Hay buques destructores rusos, hay buques destructores chinos y, aún más grandes, hay submarinos rusos por todas partes", expresó el presidente Trump recientemente. Es por eso, según el mandatario estadounidense, que el control de Groenlandia por parte de Estados Unidos es esencial. Así que, ¿cómo creen que Moscú ha reaccionado a que su supuesto ...

Voto sensacionalista. Europa necesita retomar relaciones diplomáticas y económicas con Rusia, reforzarlas con China y respetar los sistemas políticos establecidos y sus soberanias en Irán, en Venezuela, etc. Los mass media mientras tanto pretenden alejar de la opinión pública y política esa posiblidad.
