Europa dice que el plan para Ucrania necesita ajustes, Trump señala que hay margen para cambios [ENG]

Europa dice que el plan para Ucrania necesita ajustes, Trump señala que hay margen para cambios

Los líderes europeos y de otros países occidentales dijeron el sábado que el plan de paz de Estados Unidos podría servir como base para las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero que necesitaba "trabajo adicional", como parte de los esfuerzos occidentales para lograr un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves. Reuniéndose al margen de la cumbre del G20, los líderes europeos y de otros países occidentales intentaron coordinar una respuesta a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump

#2 Grahml
Curioso, porque aquí precisamente Trump suelta mientras tanto sus gilipolleces:

«Periodista: ¿Qué pasa si Zelensky no acepta su plan de paz?
Trump: Entonces puede seguir luchando todo lo que quiera.»

x.com/MilitaryNewsEN/status/1992307445218021621
#19 Dav3n
#19 Dav3n
#2 Se refiere a que pueden seguir luchando sin ayuda de EEUU, pero de ningún tipo.

Sin contar con que implica que van a ir a por él con todas las pruebas que tengan para sacarlo de ahí.

Por eso Zelensky ya tiene entre ceja y ceja a la oficina anticorrupción, que ya sabes, como son prorrusos pues encuentran sus chanchullos y eso no mola nada.

Pero vamos, que una imagen vale más que mil palabras: Ucrania durará lo que dure el apoyo de la UE y está la UE como para sostener el conflicto...  media
0 K 11
suppiluliuma #8 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Zelenski es un títere de los americanos! ¡Un traidor a Ucrania! ¡Por eso hay que matar a cuantos ucranianos sea necesario para derrocarle!
También Zazis de MNM: Nooooooooooooooooooooooo. ¿Por qué Zelenski no hace lo que Trump le ordena? ¡Zelenski, obedece, maldito seas!
3 K 36
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM, contrariados porque el documento de rendición de Ucrania de su Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista, ha sido rechazado por los ucranianos.
3 K 36
#7 No das una. xD xD xD
#7 No das una. xD xD xD
2 K 37
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#11 En efecto, todo el mundo sabe que Zelenski va a firmar lo que vuestro chico Donald le ponga delante. Y el resto de Europa también.

Hay un consejo de los traficantes de drogas que también es aplicable a la propaganda: nunca te coloques con tu mercancía. Vosotros no lo habéis oído, y así os va.
2 K 24
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#12 ¿Todo el mundo sabe? Solo los fans de Putin que se piensan que Zelenski está desesperado
O el plan es realista, o no lo aceptará
2 K 24
io1976 #14 io1976
#12 xD xD xD que hables tú de propaganda tiene guasa.
Lo que tú no sabes o no quieres saber es el porqué Zelenski va a firmar lo que le ponga el Trompas por delante, por mucho que os joda a los rusófobos otatontos.
0 K 10
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
#14 Efectivamente, amigo likudnik, todos los que están en contra de las acciones de Israel en Gaza son antisemitas. :troll:

Voy a guardar el comentario, para reírme de ti más adelante.

A ver si diciéndotelo Michelle lo entiendes
1 K 17
io1976 #21 io1976
#16 Has envejecido tan mal aquí como la propaganda otanazi que te has dedicado a difundir, pero no hay nada risible en todo ello, solo una mezcla de ascopena por el nivel de miseria humana al que han llegado los anglosionistas y sus lamebotas.
Guardate también este comentario para más adelante: a quién vais a echar la culpa de la derrota de la OTAN en Ucrania, a la corrupción de Zelenski y los suyos?!?! si no fuese por ese nivel de corrupción los anglosionistas nunca habrían
conseguido que Zelenski y los suyos mandasen a los ucranianos al matadero.
0 K 10
suppiluliuma #22 suppiluliuma *
#21 No me hace falta guardar tu comentario para más adelante.

Lawmakers say Rubio distanced US from peace plan

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Nadie quiere tocar ese ñordo ni con una pértiga de tres metros.

Por cierto, da gusto ver que una guerra en la que Ucrania se…   » ver todo el comentario
0 K 10
EsanZerbait #3 EsanZerbait
Ucrania y Rusia en guerra, pero negocian la UE y USA. José Luis Cuerda podría haber hecho una buena peli con esto, y Gila algún chiste.
1 K 30
io1976 #10 io1976
#3 En una negociación de guerra participan las partes beligerantes, por eso negocian EE.UU y Rusia.
Si no tenemos eso claro a estas alturas...
8 K 115
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#3 USA o sea, Trump, puede decir lo que le de la gana; pero la decisión la toma Zelenski
Y la UE a diferencia de Trump, no va a ir en contra de los intereses de Ucrania y ha demostrado ser un grupo de países fiable en la ayuda prestada para resistir al fascismo ruso
0 K 7
ChatGPT #1 ChatGPT
hay tiempo de comerrrrr, hay tiempo de comer sin problemaaaaa...

Mientras sigue la invasión [volcán al fondo] y se pierden miles de vidas.
2 K 29
Asimismov #6 Asimismov
#1 eso dijo Mazón a Maribel en el Ventorro.
#9 io1976
io1976 #9 io1976 *
#1 A saber el dinero que se ha llevado la Von de Leyen y alguno más dentro de la UE a costa de los muertos ucranianos, de Zelenski, su "billetera", etc. ya ni hablamos.
2 K 38
Connect #5 Connect
Si Trump quisiese acabar la guerra de verdad solo tendría que retirar toda su gente de Ucrania, llevarse su armamento y dejar de enviar más. Y cargarle el mochuelo a Europa. A ver como se ponen de acuerdo 27 estados para ayudar a Ucrania. Imposible. Además de que no hay capacidad militar ni económica para alimentar la voracidad armamentística de Ucrania, que se come todo lo que le envían en poco tiempo.

Pero ahí está siguiendo con el envío de armamento, militares y asesores, porque quiere una…   » ver todo el comentario
2 K 29
ElBeaver #15 ElBeaver
#5 Esa visión parte de una premisa falsa: **que la guerra depende de lo que haga EEUU y no de la voluntad de Rusia de seguir invadiendo**.
Si mañana EEUU dejara de ayudar, la guerra no “acababa”: lo que ocurriría es que **Rusia avanzaría más rápido**. Eso no es “paz”, eso es ocupación.

1. **EEUU no controla la guerra: la inició Rusia.**
Si Rusia quisiera acabarla, solo tendría que retirar sus tropas. Punto.
La idea de que la guerra existe porque “Estados Unidos está allí” es propaganda…   » ver todo el comentario
4 K 45
cosmonauta #20 cosmonauta
#15 Es parte del argumentario ruso para eludir responsabilidades culpando a cualquiera menos a ellos.
0 K 14
powernergia #18 powernergia
Los americanos los metieron en la guerra y los americanos los sacan, lo que digan los ucranianos nunca ha contado nada, solo han puesto miles de muertos.

El dictador Putin sale reforzado, y Europa ninguneada y hundida.
#4 io1976
io1976 #4 io1976
Si no se llega a acuerdo el más beneficiado va a ser Putin.
menéame

