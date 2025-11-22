Europa dice que el plan para Ucrania necesita ajustes, Trump señala que hay margen para cambios [ENG]

Los líderes europeos y de otros países occidentales dijeron el sábado que el plan de paz de Estados Unidos podría servir como base para las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero que necesitaba "trabajo adicional", como parte de los esfuerzos occidentales para lograr un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves. Reuniéndose al margen de la cumbre del G20, los líderes europeos y de otros países occidentales intentaron coordinar una respuesta a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump