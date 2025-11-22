Europa dice que el plan para Ucrania necesita ajustes, Trump señala que hay margen para cambios [ENG]

Los líderes europeos y de otros países occidentales dijeron el sábado que el plan de paz de Estados Unidos podría servir como base para las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero que necesitaba "trabajo adicional", como parte de los esfuerzos occidentales para lograr un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves. Reuniéndose al margen de la cumbre del G20, los líderes europeos y de otros países occidentales intentaron coordinar una respuesta a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump
«Periodista: ¿Qué pasa si Zelensky no acepta su plan de paz?
Trump: Entonces puede seguir luchando todo lo que quiera.»
Sin contar con que implica que van a ir a por él con todas las pruebas que tengan para sacarlo de ahí.
Por eso Zelensky ya tiene entre ceja y ceja a la oficina anticorrupción, que ya sabes, como son prorrusos pues encuentran sus chanchullos y eso no mola nada.
Pero vamos, que una imagen vale más que mil palabras: Ucrania durará lo que dure el apoyo de la UE y está la UE como para sostener el conflicto...
También Zazis de MNM: Nooooooooooooooooooooooo. ¿Por qué Zelenski no hace lo que Trump le ordena? ¡Zelenski, obedece, maldito seas!
Hay un consejo de los traficantes de drogas que también es aplicable a la propaganda: nunca te coloques con tu mercancía. Vosotros no lo habéis oído, y así os va.
O el plan es realista, o no lo aceptará
Lo que tú no sabes o no quieres saber es el porqué Zelenski va a firmar lo que le ponga el Trompas por delante, por mucho que os joda a los rusófobos otatontos.
Voy a guardar el comentario, para reírme de ti más adelante.
A ver si diciéndotelo Michelle lo entiendes
Guardate también este comentario para más adelante: a quién vais a echar la culpa de la derrota de la OTAN en Ucrania, a la corrupción de Zelenski y los suyos?!?! si no fuese por ese nivel de corrupción los anglosionistas nunca habrían
conseguido que Zelenski y los suyos mandasen a los ucranianos al matadero.
Lawmakers say Rubio distanced US from peace plan
Nadie quiere tocar ese ñordo ni con una pértiga de tres metros.
Por cierto, da gusto ver que una guerra en la que Ucrania se… » ver todo el comentario
Si no tenemos eso claro a estas alturas...
Y la UE a diferencia de Trump, no va a ir en contra de los intereses de Ucrania y ha demostrado ser un grupo de países fiable en la ayuda prestada para resistir al fascismo ruso
Mientras sigue la invasión [volcán al fondo] y se pierden miles de vidas.
Pero ahí está siguiendo con el envío de armamento, militares y asesores, porque quiere una… » ver todo el comentario
Si mañana EEUU dejara de ayudar, la guerra no “acababa”: lo que ocurriría es que **Rusia avanzaría más rápido**. Eso no es “paz”, eso es ocupación.
1. **EEUU no controla la guerra: la inició Rusia.**
Si Rusia quisiera acabarla, solo tendría que retirar sus tropas. Punto.
La idea de que la guerra existe porque “Estados Unidos está allí” es propaganda… » ver todo el comentario
El dictador Putin sale reforzado, y Europa ninguneada y hundida.