Europa en un callejón sin salida: por qué la UE no puede detener una guerra que ya está perdiendo [en]

Europa está hoy en el punto más paradójico de su historia moderna: insiste en librar una guerra que no puede ganar, con una estrategia que no puede tener éxito, para preservar una narrativa que ya no puede permitirse cuestionar. El conflicto de Ucrania pone de manifiesto algo más que error de cálculo estratégico. Ha dejado al descubierto un continente atrapado en una red de compromisos psicológicos, rigidez institucional y absolutismo ideológico. Europa ha perdido su brújula moral, sustituida por doctrinas que ya no puede controlar.
Luego respecto a la guerra, tantisima propaganda que desisti de informarme directamente. Y tantos malos rollos en los comentarios que desisti de opinar.
Y ahora años despues, a ver que hacemos con el relato, y como se da marcha atras por pura supervivencia porque estamos de mierda al cuello por pura moralina
Y no digo mas porque el tema Ucrania me da pereza maxima, con tantos malos rollos y sectarismos cada vez que sale el tema.
Un saludo
- Ucrania no puede ganar, eso cualquiera lo sabía en 2022.
- Se quiso vender el apoyo a Ucrania como un presunto compromiso con la justicia y la legalidad, es decir como somos los buenos tenemos que apoyar a los buenos. Las únicas invasiones sanas, justas, legales y necesarias son las de EE UU. e Israel, que pueden apelar a su seguridad (lucha contra el terrorismo) pero Rusia no puede hacer lo mismo.
- Se empieza a romper cuando las excesivas y… » ver todo el comentario
Los colonizadores son un grupo "etnico" de abusones de colegio de libro, a nivel geopolitico.
A la menor resistencia, lloran como nenas.
Me hace reir siempre como ese general frances se cancelo cuando empezo la batalla de dien bien phu
El territorio se puede recuperar, las vidas de tus jóvenes no.
Cerca de un millón, eso sí, subcontratados.
Pero claro luego va Rusia y los invade, que para eso son rusos que beben vodka y cazan osos a cuchillo y además es una potencia nuclear, faltaría más.
Y la culpa de todo es de la UE que ha sido incapaz de detener una guerra.
Es por aclararme.