Europa en un callejón sin salida: por qué la UE no puede detener una guerra que ya está perdiendo [en]

Europa está hoy en el punto más paradójico de su historia moderna: insiste en librar una guerra que no puede ganar, con una estrategia que no puede tener éxito, para preservar una narrativa que ya no puede permitirse cuestionar. El conflicto de Ucrania pone de manifiesto algo más que error de cálculo estratégico. Ha dejado al descubierto un continente atrapado en una red de compromisos psicológicos, rigidez institucional y absolutismo ideológico. Europa ha perdido su brújula moral, sustituida por doctrinas que ya no puede controlar.

Buen artículo. Nos han colocado en una situación de confrontación, cerrando cualquier posibilidad de solución que cada día nos entierra más en la insignificancia económica, política y moral. Y lo peor es ver cómo nos enrocamos y la mayoría programada lo asume acríticamente.
#4 A mi me hizo gracia ver en primera fila como se creo relato en cuestion de una semana y en mi circulo gente que no sabia señalar ucrania en un mapa de pronto parecia que tenia familia alli o algo... y banderitas por todas partes a los pocos dias.

Luego respecto a la guerra, tantisima propaganda que desisti de informarme directamente. Y tantos malos rollos en los comentarios que desisti de opinar.

Y ahora años despues, a ver que hacemos con el relato, y como se da marcha atras por pura supervivencia porque estamos de mierda al cuello por pura moralina

Y no digo mas porque el tema Ucrania me da pereza maxima, con tantos malos rollos y sectarismos cada vez que sale el tema.

Un saludo
#7 el relato es claro, Ucrania con un titere de la OTAN a estado provocando durante años a Rusia maltratando a la poblacion del Donbass, una poblacion que por historia se siente mas rusa que ucraniana, algo que al gobierno de Ucrania no le gustaba, mandó a quemar todo libro con literatura rusa, a promulgar con otra religion que no fuese la ortodoxa rusa, un simil parejo a lo que hace Israel con la fraja de Gaza, lo que pasa es que aqui el Donbass tenia a alguien para defenderlos, la propia Rusia.
Resumen del envío: Ucrania no puede ganar, así que deberíamos tirados. Mirar para otro lado mientras los rusos destruyen a la nación ucraniana, es lo realmente moral.
#5 te lo resumo yo y te aporto mi opinión:

- Ucrania no puede ganar, eso cualquiera lo sabía en 2022.

- Se quiso vender el apoyo a Ucrania como un presunto compromiso con la justicia y la legalidad, es decir como somos los buenos tenemos que apoyar a los buenos. Las únicas invasiones sanas, justas, legales y necesarias son las de EE UU. e Israel, que pueden apelar a su seguridad (lucha contra el terrorismo) pero Rusia no puede hacer lo mismo.

- Se empieza a romper cuando las excesivas y…   » ver todo el comentario
Porque mi abuelo tenia razon.
Los colonizadores son un grupo "etnico" de abusones de colegio de libro, a nivel geopolitico.
A la menor resistencia, lloran como nenas.
Me hace reir siempre como ese general frances se cancelo cuando empezo la batalla de dien bien phu
Como mínimo artículo a tener en cuenta para discutir.
Cuantos muertos lleva Europa?

El territorio se puede recuperar, las vidas de tus jóvenes no.
#3

Cerca de un millón, eso sí, subcontratados.
Resulta que Rusia tiene un pulso con EE.UU por la ruptura de los acuerdos de neutralidad en los países limítrofes y la perdida de mercados Estadounidenses en favor de Rusia-UE-China, engañan a los ucranianos con que no pasa nada, que los rusos no son para tanto y van a ser todos europeos, estadounidenses, entrarán en la UE en la OTAN y no sé cuántas cosas más y que le den por el culo a Rusia y China.
Pero claro luego va Rusia y los invade, que para eso son rusos que beben vodka y cazan osos a cuchillo y además es una potencia nuclear, faltaría más.
Y la culpa de todo es de la UE que ha sido incapaz de detener una guerra.
Es por aclararme.
