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Europa avanza a dos velocidades hacia el fin del motor de combustión: España fracasa, Portugal triunfa

Europa avanza a dos velocidades hacia el fin del motor de combustión: España fracasa, Portugal triunfa

Europa se prepara para decir adiós al motor de combustión en 2035, pero no todos los países avanzan al mismo ritmo ni mucho menos. Y la renta per cápita no está siendo la única clave; mientras el norte de Europa lidera con cifras cercanas al pleno, España se queda muy atrás; las previsiones apuntan a un retraso de más de una década respecto al objetivo marcado.

| etiquetas: coches electricos , ventas
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40 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 gadish
es decir, países pequeños avanzan rápido.
La mayoría de gente usa el coche para desplazamientos cortos, pero luego quieren poder irse de vacaciones. La mayoría, dentro de su país. Por eso, en Lisboa la gente se quiere poder ir a...Cascais quizas? En españa, alguien de Valladolid se querrá ir a Valencia. La gente necesita (o cree necesitar) más rango, y el rango viene a costa del precio.

Además, portugal es muy fácil: línea por la costa, línea por el interior. No necesitas ultracargadores fuera de esas dos líneas, porque el país mide 150km de ancho.

La comparación es absurda. Pero de esa web....
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powernergia #20 powernergia
#3 La diferencia:

"España es el país de la UE con más población que vive en pisos"

www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/03/09/887223-espana-

#4 En Portugal mas de la población vive en viviendas unifamiliares y las recargas en farolas no pasa de ser algo anecdótico, porque obviamente tiene muchas limitaciones técnicas salvo que lo que quieras es hacer una chapuza monumental, pero no se de donde sacas que esté prohibido.

#6 ¿En Portugal los impuestos a la importación de vehículos son propios y no los marca la UE?.
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karlos_ #29 karlos_
#20 En Portugal te cobran el ISV (imposto sobre veiculos) al comprar un coche nuevo y al importar.
Eso va totalmente en compra de las leyes europeas pero se la pela. Lo cobran igualmente. Europa ya les ha dicho que es ilegal y siguen haciendolo.

Si importas un electrico no te cobran ese impuesto por lo que a efectos practicos es mucho pero mucha mas barato importar un EV que uno de combustion. Si a eso le sumas los precios de los coches nacionales son mucho mas caros (por impuestos altos) no hay competencia
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powernergia #32 powernergia
#29 No sabía lo de ese impuesto diferente, pensé que era algo unificado en la UE, y supongo que lo es, aunque por lo que dicen no cumplen la normativa. La cosa viene, supongo, porque ellos son de los pocos paises europeos que no fabrican vehiculos.
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#33 Pitchford
#15 #20 Los tuvieron que quitar porque hay una ley que los prohibe.. Lo pone en el artículo que he enlazado..
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powernergia #37 powernergia
#33 No hay una ley que prohiba nada, puedes perfectamente adosar a las farolas un cargador que es lo mismo y que seguramente es lo que han hecho en Portugal, y tendrás que separar el suministro y cumplir normativa técnica.

A efectos prácticos, te da igual utilizar las farolas que poner puntos de recarga aparte, porque ni van a valer las líneas, ni se puede facturar igual, ni la mayor parte de los soportes pueden técnicamente alojar un cargador.

Vamos, que el problema no es ese, y si en…   » ver todo el comentario
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Narmer #24 Narmer
#3 Yo creo que el problema viene más por el tema de la vivienda y falta de puntos de carga durante la noche y a precio económico.

Viajar de punta a punta de España solo requiere el sacrificio de parar cada 2,5-3 horas durante 15-20 minutos para repostar. Ahora mismo hay cargadores rápidos por casi toda la red de carreteras españolas como para que no suponga un problema.
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#31 gadish
#24 tengo EV, y me hago viajes através de varios paises un par de veces al año. Sé de lo que hablo si te digo que:
1. Nadie en su sano juício se mete a cargar a alta potencia en una red cualquiera. Tienes un pago mensual y cargas en 1 o 2 redes (p.E, Tesla supercharges, Ionity, zunder..). Para que te hagas una idea, cargar en tesla te puede salir a 40cts/kwh (es decir, gastando unos 20kwh/100km, te salen los 100km a unos 8€, lo qeu equivale, aceptando un precio de 1.5€/l, a unos 5.3l/100km. ).…   » ver todo el comentario
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#4 Pitchford
En Portugal tienen muchos puntos de recarga electrica en la calle, incluso utilizando las farolas. En España prohibido por ley poner puntos de recarga en las farolas. A ver quién se compra aquí un coche eléctrico si el coche duerme en la calle (un 70% del total de coches).

www.eldiario.es/motor/portugal-convierte-farolas-cargadores-electricos
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Harkon #15 Harkon
#4 Como que está prohibido poner un punto de recarga en una farola en España? y esto en valencia?

El Ayuntamiento instalará en farolas de diversas zonas de la ciudad una docena de puntos de recarga para vehículos eléctricos

www.valencia.es/es/-/puntos-de-recarga-de-vehículos-eléctricos-en-fa

Quizás será que tiene una serie de requisitos legales y técnicos y que no lo puede hacer cualquiera, pero sí se puede.
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#26 gadish
#4 el problema de los puntos en farolas es que la línea de iluminación no se pensó para alta potencia. Es bien simple, se trata de algo anecdótico, y lo qeu marca la diferencia es vivir en casa o en piso y el rango subjetivo esperado.
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#34 Pitchford
#26 Se podrian cargar varios coches por día, mas noche, con baja potencia y bajo precio, como en casa. Los coches están casi todo el tiempo parados..
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Falk #1 Falk
Le gente está luchando por sobrevivir a la vivienda como para gastarse 40k € en un coche cuya tecnología estará anticuada en 2 o 3 años...
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#5 Perrota
#1 Media de ventas de eléctricos en la UE en 2025: 17,4%

Portugal: 23.2%

Hungría: 8,5%

España: 8,4%

Rumanía: 6,5%

Polonia: 4,7%
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laveolo #8 laveolo
#1 Todo depende. Si tienes garaje y cargador propio, nada es mejor que el coche eléctrico para la movilidad diaria: ir al trabajo, compras, etc. Si encima puedes poner placas solares, gastos de 200-300 al mes se te van a menos de 50.
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Harkon #11 Harkon
#8 Y sin placas ni cargar en casa, yo estuve 2 meses cargando en la calle sin problemas
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DraWatson #13 DraWatson
#11 claro que sí. Pero cargador en casa + placas, es el ideal. En ese punto todo son ventajas con respecto al de combustión. Lo único que puedes echar en falta es el ruido al acelerar (aunque podrías comprar un Mustang Mach-E que lo simula)

Gastas menos. No tienes que ir nunca a la gasolinera. Hace menos ruido. No se cala. Acelera que da gusto. Y tienes autonomía de sobra para el día a día.

El problema es que nos cuesta aceptar las cosas nuevas.
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Harkon #14 Harkon
#13 Desde luego, yo ahora ya tengo cargador en casa y si tuviera un chalet pondría placas, está claro.

A mi lo del ruido me tira para atrás, quiero silencio, además mola más adelantar a un cortacesped sin que se entere de lo que acaba de pasar xD
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DraWatson #16 DraWatson *
#14 ya. Y a mi. Es una mejora. Pero convivo con gente muy rara. xD
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Harkon #17 Harkon
#16 Que pesaos con el ruido, que se pongan auriculares con ruidos, yo quiero no oir nada salvo el viento en el coche. :-D
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#40 xavigo
#8 #13 Perdonad, ¿pero en qué casa vivís vosotros? La mayoría de la gente vive en pisos que ignoro si tienen superficie para montar placas que puedan generar para el parking y/o los pisos (no sé si alguna comunidad aprobaría poner placas para el parking a falta de garantizar los domicilios.

La otra es, en parking comunitario, meter un contador “normal” pagando cada mes (cargues o no) el suministro de potencia (6,9? 11kw?) más la tarifa de consumo.

Si tienes parking alquilado a…   » ver todo el comentario
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#19 Strandedandbored
#8 justo lo que tengo yo desde hace unos años. En verano el coche se carga totalmente con las placas y todavía puedo vender parte de la producción a la red. En invierno es más duro pero al cabo del año sale rentable.

La instalación de las placas debía amortizarse en 10 años pero con los precios actuales he amortizado casi el 40% en dos años
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Narmer #21 Narmer
#19 Yo he tenido la suerte de comprar las placas a un precio razonable y, gracias a las ayudas, me han acabado saliendo gratis, así que estoy ganando dinero casi desde el primer día. Ahora me arrepiento de no haber instalado un par de kW más, que me vendrían de cine en los meses de invierno para cargar el coche eléctrico.
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#38 Strandedandbored
#21 por mi experiencia las placas per se son lo más barato. El hachazo me lo metieron con el convertidor y las baterías
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Falk #27 Falk
#8 es correcto lo dices, pero teniendo en cuenta que la mayoría vive en un piso lo veo complicado.

Tb la inversión es curiosa. Instalación de paneles, cargador y VE. No es para alguien q gana el salario modal.
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Harkon #10 Harkon
#1 Un coche electrico vale 17K y pico euros, anticuados están los coches de combustión.
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Falk #25 Falk
#10 si, un coche pequeño, con 70cv y una movilidad reducida. No es para todo el mundo.

Obviamente un ICE está anticuado pero sigue siendo más económico.
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shake-it #12 shake-it *
#1 En Portugal tienen exactamente los mismos problemas. La diferencia es que Portugal no es fabricante de vehículos de combustión, mientras que en España suponen un buen pellizo del PIB y son un lobby importante. A eso añádele gasolina barata. Se trata de un problema de inversión pública y voluntad política. Y en España preferimos pan para hoy aunque sea hambre para mañana (como siempre hemos hecho).
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karlos_ #6 karlos_
En Portugal triunfa por dos motivos: los impuestos son mucho mas bajos o inexistentes (por ejemplo al importar) y la gasolina es mucho mas cara que en España.

En España no hay suficiente incentivo para comprar EV y la gasolina suele ser de las baratas de EU.
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#9 capitan.meneito *
#6 ando bastante por Portugal, y se ven muchísimos eléctricos. No se que precios o si están subvencionados o no, pero es una pasada.

edit: también es cierto que tienen un precio de gasoil altísimo.
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HAL9K #28 HAL9K *
#6 #9 En Portugal el precio de los coches es mucho más alto que en España. Si tenemos en cuenta la diferencia de poder adquisitivo, para los portugueses los coches son directamente un artículo de lujo. Así que cuando toman la decisión de comprar un coche es más que lógico que busquen la alternativa más rentable. Los eléctricos en Portugal tienen ventajas como: Exención de impuestos (ISV: impuesto sobre vehículos, impuestos autonómicos, IUC: Impuesto único de circulación), ayudas directas de hasta 4.000€ para particulares y de 5.000€ para empresas... y todos estos factores tienen una carga de decisión mucho mayor que aquí en España.
Comparar mercados diferentes resulta bastante engañoso.
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karlos_ #35 karlos_
#28 Exacto. Gracias por ampliar mi comentario
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#7 soberao
En España también la mayor parte de la población se concentra en ciudades y tener que cargar el coche eléctrico en la calle no es una opción, aunque haya cargadores electricos en muchos sitios pero te tienes que desplazar y esperar hasta que el coche termine el ciclo de carga. Con un garaje puedes hasta programarlo para que aproveche los picos mínimos del precio de la luz además de cargarse mientras duermes sin necesidad de desplazarte ni de esperas.
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Don_Pixote #36 Don_Pixote *
#7 una solucion seria que las empresas pusieran cargadores en el parking (si es posible) , que ademas los precios bajos suelen coincidir al medio dia porque hay mas solar y menos demanda..

Donde trabajo tendra tranquilamente unos 50-60 cargardores para un parking de unas 600-700 plazas
Cuando terminas de cargar , tienes que mover el coche para dejar el cargador disponible, que mucha gente no lo hace... esa es otra historia, pero caraduras y vagos hay en todos los paises
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powernergia #39 powernergia
#22 Lo simplon es tu comentario, repitiendo consignas que nada tienen que ver unas con otras para que parezca algo pensado y verosímil.
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kastanedowski #30 kastanedowski
Mientras las reparaciones sean caras o imposibles directamente, nada va a cambiar

BIBA el Opela Corsa inmortal
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#2 Cincocuatrotres
Nos estamos cubriendo de gloria en Europa, el motor de combustion si motor de combustion no, energia nuclear si energia nuclear no, Energia barata rusa si Energia barata rusa no, inmigracion desbocada si inmigracion desbocada no, que torpe está dirigiendonos hacia el abismo? sigue saliendo la misma, la que parece que ha inventado el mundo, sin un apice de autocritica, mientras nos sumergimos en el lodo
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powernergia #18 powernergia
#2 Te ha quedado muy bien mezclando cosas que nada tienen que ver para que parezca algo creible.
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#22 Cincocuatrotres
#18 el rumbo de Europa es una mezcla de muchas cosas, no es simplonismo, tu eres simplon?
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Mikhail #23 Mikhail
#2 "que torpe está dirigiendonos hacia el abismo?"
Úrsula Bomberlayer y la internacional capital-fascista.
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menéame