Europa avanza a dos velocidades hacia el fin del motor de combustión: España fracasa, Portugal triunfa

Europa se prepara para decir adiós al motor de combustión en 2035, pero no todos los países avanzan al mismo ritmo ni mucho menos. Y la renta per cápita no está siendo la única clave; mientras el norte de Europa lidera con cifras cercanas al pleno, España se queda muy atrás; las previsiones apuntan a un retraso de más de una década respecto al objetivo marcado.
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La mayoría de gente usa el coche para desplazamientos cortos, pero luego quieren poder irse de vacaciones. La mayoría, dentro de su país. Por eso, en Lisboa la gente se quiere poder ir a...Cascais quizas? En españa, alguien de Valladolid se querrá ir a Valencia. La gente necesita (o cree necesitar) más rango, y el rango viene a costa del precio.
Además, portugal es muy fácil: línea por la costa, línea por el interior. No necesitas ultracargadores fuera de esas dos líneas, porque el país mide 150km de ancho.
La comparación es absurda. Pero de esa web....
"España es el país de la UE con más población que vive en pisos"
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/03/09/887223-espana-
#4 En Portugal mas de la población vive en viviendas unifamiliares y las recargas en farolas no pasa de ser algo anecdótico, porque obviamente tiene muchas limitaciones técnicas salvo que lo que quieras es hacer una chapuza monumental, pero no se de donde sacas que esté prohibido.
#6 ¿En Portugal los impuestos a la importación de vehículos son propios y no los marca la UE?.
Eso va totalmente en compra de las leyes europeas pero se la pela. Lo cobran igualmente. Europa ya les ha dicho que es ilegal y siguen haciendolo.
Si importas un electrico no te cobran ese impuesto por lo que a efectos practicos es mucho pero mucha mas barato importar un EV que uno de combustion. Si a eso le sumas los precios de los coches nacionales son mucho mas caros (por impuestos altos) no hay competencia
A efectos prácticos, te da igual utilizar las farolas que poner puntos de recarga aparte, porque ni van a valer las líneas, ni se puede facturar igual, ni la mayor parte de los soportes pueden técnicamente alojar un cargador.
Vamos, que el problema no es ese, y si en… » ver todo el comentario
Viajar de punta a punta de España solo requiere el sacrificio de parar cada 2,5-3 horas durante 15-20 minutos para repostar. Ahora mismo hay cargadores rápidos por casi toda la red de carreteras españolas como para que no suponga un problema.
1. Nadie en su sano juício se mete a cargar a alta potencia en una red cualquiera. Tienes un pago mensual y cargas en 1 o 2 redes (p.E, Tesla supercharges, Ionity, zunder..). Para que te hagas una idea, cargar en tesla te puede salir a 40cts/kwh (es decir, gastando unos 20kwh/100km, te salen los 100km a unos 8€, lo qeu equivale, aceptando un precio de 1.5€/l, a unos 5.3l/100km. ).… » ver todo el comentario
www.eldiario.es/motor/portugal-convierte-farolas-cargadores-electricos
El Ayuntamiento instalará en farolas de diversas zonas de la ciudad una docena de puntos de recarga para vehículos eléctricos
www.valencia.es/es/-/puntos-de-recarga-de-vehículos-eléctricos-en-fa
Quizás será que tiene una serie de requisitos legales y técnicos y que no lo puede hacer cualquiera, pero sí se puede.
Portugal: 23.2%
Hungría: 8,5%
España: 8,4%
Rumanía: 6,5%
Polonia: 4,7%
Gastas menos. No tienes que ir nunca a la gasolinera. Hace menos ruido. No se cala. Acelera que da gusto. Y tienes autonomía de sobra para el día a día.
El problema es que nos cuesta aceptar las cosas nuevas.
A mi lo del ruido me tira para atrás, quiero silencio, además mola más adelantar a un cortacesped sin que se entere de lo que acaba de pasar
La otra es, en parking comunitario, meter un contador “normal” pagando cada mes (cargues o no) el suministro de potencia (6,9? 11kw?) más la tarifa de consumo.
Si tienes parking alquilado a… » ver todo el comentario
La instalación de las placas debía amortizarse en 10 años pero con los precios actuales he amortizado casi el 40% en dos años
Tb la inversión es curiosa. Instalación de paneles, cargador y VE. No es para alguien q gana el salario modal.
Obviamente un ICE está anticuado pero sigue siendo más económico.
En España no hay suficiente incentivo para comprar EV y la gasolina suele ser de las baratas de EU.
edit: también es cierto que tienen un precio de gasoil altísimo.
Comparar mercados diferentes resulta bastante engañoso.
Donde trabajo tendra tranquilamente unos 50-60 cargardores para un parking de unas 600-700 plazas
Cuando terminas de cargar , tienes que mover el coche para dejar el cargador disponible, que mucha gente no lo hace... esa es otra historia, pero caraduras y vagos hay en todos los paises
BIBA el Opela Corsa inmortal
Úrsula Bomberlayer y la internacional capital-fascista.