Europa avanza a dos velocidades hacia el fin del motor de combustión: España fracasa, Portugal triunfa

Europa se prepara para decir adiós al motor de combustión en 2035, pero no todos los países avanzan al mismo ritmo ni mucho menos. Y la renta per cápita no está siendo la única clave; mientras el norte de Europa lidera con cifras cercanas al pleno, España se queda muy atrás; las previsiones apuntan a un retraso de más de una década respecto al objetivo marcado.