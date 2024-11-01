edición general
Un estudio revela que el gobierno «rehabilitado» de la Alemania Occidental de la posguerra estaba plagado de nazis [ENG]

Una investigación realizada por académicos alemanes revela la influencia que aún conservaban los funcionarios del Tercer Reich en la República Federal de Alemania , mientras un país en recuperación y desesperado por contar con administradores experimentados miraba hacia otro lado. Durante la primera década de la nueva república federal, dos tercios de las personas contratadas para trabajar para el canciller Konrad Adenauer habían pertenecido anteriormente al partido nazi.

#1 drstrangelove
¿Y se dan cuenta ahora? Pero si eso se sabía desde el mismo momento de la fundación de la RFA.
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 RFA qué, recordemos, se proclamó de la noche a la mañana por los santos cojones de Occidente mientras Stalin proponía justo lo contrario: formación de un gobierno nacional alemán unificado y retirada de todas las potencias vencedoras.

Pero qué malos la RDA y blablabla la amenasa comonista invadieron Europa blabla.

Del terrorismo y sabotaje que sistemáticamente sufrieron los alemanes orientales hasta que levantaron El Muro, también hay para hablar largo rato.
Pertinax #7 Pertinax *
#3 Partido más votado hoy en día en los estados de la antigua RDA: AfD.
No hay más preguntas, Señoría.
#12 pozz
#7 una imagen vale mas que mil palabras. :roll:  media
Pertinax #16 Pertinax *
#12 Es curioso que donde más neonazis se concentren, y con diferencia, sea en los estados de la antigua RDA. Curiosísimo. Me parto de risa con la curiosidad.
#18 pozz
#16 Los sovieticos nunca desnazificaron nada, no liberaron el este de Europa de los nazis, simplemente los sustituyeron... Es curioso como la Stasi, la policia sovietica en la RDA, tenian uniformidades muy similares a las de la SS. :roll:
#24 Cincocuatrotres
#16 los nazis de la posguerra y los que tú llamás nazis se parecen como tú te pareces a Stalin.
Pertinax #25 Pertinax
#24 Gracias por el cumplido.
Pertinax #21 Pertinax
#19 Go to #12
woody_alien #4 woody_alien
#1 ¿Y qué decir de los austriacos? xD  media
Veelicus #10 Veelicus
Gueorgui Zhukov: "Liberamos a Europa del fascismo y nunca nos perdonarán por ello"
Cantro #14 Cantro *
#10 seguramente el viejo mariscal estaría horrorizado viendo en lo que se ha convertido Rusia
Veelicus #20 Veelicus
#14 Sin ninguna duda, pero estaría luchando del lado de los suyos.
Asimismov #22 Asimismov
#10 a él tampoco le perdonó Stalin y sus celos.
Veelicus #23 Veelicus
#22 Lo cierto es que a el Stalin no se lo cargo porque pensaba que el pueblo se le echaría encima.
Format_C #2 Format_C
Pero eso ya se sabia y era normal. Alemania era nazi, y no se podía echar a todo el mundo porque no tenian reemplazo.
#19 drstrangelove
#2 Pues en la vecina RDA hicieron una buena limpia de nazis. No los ejecutaron ni nada de eso, pero cualquiera que hubiera sido oficial del ejército o miembro del NSDAP era depurado y denigrado a limpiar escaleras o labrar campos.
#8 z1018
Nadie se ha dado cuenta que fue exactamente igual en España y de aquellos barros estos lodos.
tul #27 tul
#8 en españa fue mucho peor
Professor #13 Professor
Que perversa manipulación del titular : "plagado". Como si fuera algo malo, os dais cuenta?
#5 yukatan
pues es lo que tienen las transiciones, que nunca terminan de transicionar.
g3_g3 #11 g3_g3
No dejan de ser dos caras de la misma moneda.
TripleXXX #6 TripleXXX
Me suena algo parecido en un país mas cercano...
Chinchorro #9 Chinchorro
#6 allí por lo menos hicimos el paripé. En España pasó un hada mágica por la noche que volvió a todos los fascistas de mierda unos bellísimos demócratas de toda la vida.
#17 Tecar
En España muchos franquistas de pro se integraron en las filas del PSOE, por aquéllo del qué dirán y darse una pátina de barniz, por lo que es cambiar en realidad no iba a cambiar nada.
Y así seguimos.
martinluter #15 martinluter
obviedades
