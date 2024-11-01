Un estudio revela que el gobierno «rehabilitado» de la Alemania Occidental de la posguerra estaba plagado de nazis [ENG]

Una investigación realizada por académicos alemanes revela la influencia que aún conservaban los funcionarios del Tercer Reich en la República Federal de Alemania , mientras un país en recuperación y desesperado por contar con administradores experimentados miraba hacia otro lado. Durante la primera década de la nueva república federal, dos tercios de las personas contratadas para trabajar para el canciller Konrad Adenauer habían pertenecido anteriormente al partido nazi.