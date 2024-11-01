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Un estudio relaciona los fármacos inhibidores de los esteroles con el riesgo de autismo [ENG]

Un estudio relaciona los fármacos inhibidores de los esteroles con el riesgo de autismo [ENG]

Un amplio estudio a escala nacional ha revelado una relación significativa entre determinados medicamentos de uso común y el trastorno del espectro autista (TEA). La investigación analizó más de 6 millones de nacimientos, lo que supone casi un tercio de todos los nacimientos registrados en Estados Unidos durante la última década. Los resultados sugieren que los medicamentos que inhiben de forma involuntaria la vía de síntesis del colesterol (esteroles) en el útero se asocian con un aumento de casi el 50 % en el riesgo de autismo en los hijos.

| etiquetas: trastorno del espectro autista , esteroles , colesterol , medicamentos
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8 comentarios
5 1 0 K 98 ciencia
#2 Alcalino
Y si como parece es un estudio bien hecho, habrá que aceptar los resultados
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Casiopeo #3 Casiopeo
Claro, es que hasta que no aparecieron estos fármacos no habia autismo...
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#4 Pitchford
#3 Pues no sé, será la relación entre el aumento de casos y la aparición y tasa de uso de esos fármacos lo que se habrá analizado en el estudio ¿no?
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#5 bizcobollo
#3 Debes de ser bastante joven porque si tuvieras ya unos cuantos años sabrías que los casos de autismo eran extremadamente raros, hasta el punto de que la gente ni siquiera conocía la palabra autismo. Lo mismo pasa con el gluten, esa palabra no la había oído nadie. Negar la influencia de la exposición masiva a ciertos químicos en el cuerpo en los últimos 30 años es negar la evidencia.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#3 ahora hay muchos más. Algunos ciertos y otros más dudosos...

Como el tema trans. La duda es si existían y no se detectaban o se explicaban o si hay algo más.
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millanin #6 millanin
La culpa es de la música rock.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#6 que tontería... es de los videojuegos y el rol, se sabe hace muchos años ya...
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menéame