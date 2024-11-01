Un estudio relaciona los fármacos inhibidores de los esteroles con el riesgo de autismo [ENG]

Un amplio estudio a escala nacional ha revelado una relación significativa entre determinados medicamentos de uso común y el trastorno del espectro autista (TEA). La investigación analizó más de 6 millones de nacimientos, lo que supone casi un tercio de todos los nacimientos registrados en Estados Unidos durante la última década. Los resultados sugieren que los medicamentos que inhiben de forma involuntaria la vía de síntesis del colesterol (esteroles) en el útero se asocian con un aumento de casi el 50 % en el riesgo de autismo en los hijos.