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El estudio que afirma que el reggaeton provoca más actividad cerebral que la música clásica

El estudio que afirma que el reggaeton provoca más actividad cerebral que la música clásica

La tesis doctoral del neurocirujano Jesús Martín-Fernández, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, ha sido la responsable de llevar a cabo el estudio sobre las reacciones cerebrales al escuchar diferentes estilos de música. Un proyecto que surgió con la idea de ligar sus dos pasiones, el cerebro y la música.

| etiquetas: reggaeton , cerebro , actividad cerebral , música clásica
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mltfrtk #4 Mltfrtk *
Claro, el reguetón inicia la lucha o huída, el mecanismo automático de supervivencia que activa el sistema nervioso ante amenazas, liberando adrenalina y cortisol. Prepara el cuerpo físicamente para enfrentar el peligro o escapar :troll:
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lonnegan #9 lonnegan
#4 Y además tienes que hacer esfuerzos conscientes para no vomitar
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#6 pandasucks
Es el sobresfuerzo del cerebro tratando de dar explicación a esos ruidos gangosos.
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ombresaco #2 ombresaco
Aprovecho para recomendar el libro "Tu cerebro y la música"
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ombresaco #3 ombresaco
Con el palillo en la boca, creo que eso no es necesariamente bueno
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#7 flixter
Las pocas veces que he escuchado reguetón he empezado a pensar consistentemente "pues vaya mierda" al cabo de pocos segundo y durante la duración de la pieza. Será eso lo que han detectado? xD
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#5 Alberto_meneame
El estudio lo habrá pagado Bud bunny
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penanegra #8 penanegra
Si creo recordar se decía que era por la previsión de la música
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NubisMusic #11 NubisMusic *
#8 Vamos, que las personas somos animalicos que no salen de la zona de confort.

Si buscamos, hay otros estudios que defienden que la música clásica es buena para el cerebro, etc... Así que, todo estudio sobre estilos musicales se pillan con pinzas.
En mi opinión, la música clásica u otros estilos complejos, una vez se entienden sus pautas, pueden llegar a ser muy estimulantes. Disfrutar de una pieza como El Verano de Vivaldi es una metralleta de emociones. Pero para llegar ahí, hace falta un camino como oyente que exige que poco a poco vayamos saliendo de la zona de lo conocido. Cosa difícil si no se tiene inquietud o curiosidad.
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NubisMusic #1 NubisMusic
Os acompaño en el sentimiento, compañeros/as.
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kosako #10 kosako
Pero actividad cerebral buena o mala?

Porque estar excitado por enfado y desagrado seguro que hace tener el cerebro activo. Peor no para bien.
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menéame