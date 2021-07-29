El estudio que afirma que el reggaeton provoca más actividad cerebral que la música clásica

La tesis doctoral del neurocirujano Jesús Martín-Fernández, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, ha sido la responsable de llevar a cabo el estudio sobre las reacciones cerebrales al escuchar diferentes estilos de música. Un proyecto que surgió con la idea de ligar sus dos pasiones, el cerebro y la música.