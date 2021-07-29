El estudio que afirma que el reggaeton provoca más actividad cerebral que la música clásica

La tesis doctoral del neurocirujano Jesús Martín-Fernández, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, ha sido la responsable de llevar a cabo el estudio sobre las reacciones cerebrales al escuchar diferentes estilos de música. Un proyecto que surgió con la idea de ligar sus dos pasiones, el cerebro y la música.
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Si buscamos, hay otros estudios que defienden que la música clásica es buena para el cerebro, etc... Así que, todo estudio sobre estilos musicales se pillan con pinzas.
En mi opinión, la música clásica u otros estilos complejos, una vez se entienden sus pautas, pueden llegar a ser muy estimulantes. Disfrutar de una pieza como El Verano de Vivaldi es una metralleta de emociones. Pero para llegar ahí, hace falta un camino como oyente que exige que poco a poco vayamos saliendo de la zona de lo conocido. Cosa difícil si no se tiene inquietud o curiosidad.
Porque estar excitado por enfado y desagrado seguro que hace tener el cerebro activo. Peor no para bien.