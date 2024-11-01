Estos son los ocho senadores que se desmarcaron de los demócratas en el acuerdo para evitar el cierre del gobierno [ENG]

Los senadores —ocho en total— recibieron una reacción inmediata por parte de los demócratas al romper filas y votar a favor de que el Senado avanzara con una legislación de compromiso para reabrir el gobierno. Su decisión del domingo por la noche fue calificada de “traición” y “patética” por algunas de las voces más destacadas del Partido Demócrata. “En mi opinión, fue un voto muy, muy malo”, dijo el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont que se alinea con los demócratas.