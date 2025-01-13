edición general
Este vídeo no muestra el secuestro de María Corina Machado

Por qué es falso. Una búsqueda inversa en Google de fotogramas clave del vídeo viral dirige a varias publicaciones en X del 6 octubre de 2023 sobre la agresión a una activista pro-Palestina por parte de militares israelíes. Según la cuenta en X de Quds News Network, una red de noticias palestina, la agresión ocurrió en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén. El Centro para Combatir la Desinformación del Gobierno de Turquía también informó en X de que las imágenes correspondían a una agresión contra una activista pro-Palestina.

