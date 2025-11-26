edición general
10 meneos
130 clics
'Anotop at': el 'lapsus' de Feijóo en el Congreso que se ha convertido en meme (Incluye video)

'Anotop at': el 'lapsus' de Feijóo en el Congreso que se ha convertido en meme (Incluye video)

El líder de la Oposición se ha trabado la lengua en una de sus invectivas contra Pedro Sánchez en la sesión de control.

| etiquetas: feijoo , congreso , sánchez , lapsus , anoto , anatomía
10 0 2 K 107 actualidad
9 comentarios
10 0 2 K 107 actualidad
ipanies #5 ipanies
Y esto es lo mejor que tiene la alternativa de gobierno para dirigir el país... El perro es un tipo turbio, mentiroso e incluso peligroso, en mi opinión, pero joder, la alternativa da asco/vergüenza/risa y no infunde ninguna confianza o_o
Estamos jodidos!!!
2 K 40
D303 #7 D303
#5 Ese o el vago de Abascal, esas son las alternativas. Yo no soy muy amante de Sánchez pero hace alguna cosa buena, pero con lo que hay detrás.
Yo hubiera apostado por Rubalcabal o Carme Chacon pero no pudo ser.
0 K 9
#9 Tensk
#7 Tu grupo preferido ¿cuál es? ¿Toreros muertos? ¿Lehendakaris muertos? ¿The Dead Kennedys?
0 K 11
elsnons #2 elsnons
Para AnoTop el de todos nosotros con este gobierno .
1 K 21
#1 Quillotro
Creo que este señor ya ha superado a Rajoy en lo que a frases para la posteridad se refiere. Y en la mitad de tiempo. ¿Para cuándo una compilación?
0 K 16
TonyStark #6 TonyStark
Próximamente en Netflix  media
0 K 13
#8 Zerjillo
Yo todavía sigo intrigao con saber lo que quería decir.
0 K 7

menéame