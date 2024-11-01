Este mapa no está al reves [eng]

No es que nuestro planeta haya cambiado —claro que lo hizo, pero mucho antes de los mapas—. Nuestras convenciones como lectores y creadores de mapas han convergido con el tiempo hacia un valor predeterminado de "norte arriba". ¿Qué sucede cuando se desafía esa convención? Robert Simmon, un cartógrafo que anteriormente desarrolló mapas para Planet Labs y el Observatorio de la Tierra de la NASA, diseñó un mapa que aborda esa pregunta