edición general
4 meneos
400 clics
Este mapa no está al reves [eng]

Este mapa no está al reves [eng]

No es que nuestro planeta haya cambiado —claro que lo hizo, pero mucho antes de los mapas—. Nuestras convenciones como lectores y creadores de mapas han convergido con el tiempo hacia un valor predeterminado de "norte arriba". ¿Qué sucede cuando se desafía esa convención? Robert Simmon, un cartógrafo que anteriormente desarrolló mapas para Planet Labs y el Observatorio de la Tierra de la NASA, diseñó un mapa que aborda esa pregunta

| etiquetas: mapas , perspectiva , norte , sur
3 1 0 K 43 ciencia
16 comentarios
3 1 0 K 43 ciencia
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Claro que no, está exactamente como lo veo cuando hago el pino.
0 K 12
angeloso #2 angeloso
Why is north almost always at the top of maps?

Por que el 85% de la población mundial vive ahí. Chimpún.
2 K 32
arturios #13 arturios
#2 Creo que es el 90%, recordemos que toda Asia está en el hemisferio norte y son una peña.
0 K 12
arturios #15 arturios
#13 Me autocontesto, el 87% de la población vive en el hemisferio norte.
0 K 12
#9 Martillo_de_Herejes
#2 Porque en su momento se empleó la Estrella Polar como referente de orientación, y los navegantes se dieron cuenta de que si se dirigían hacia ella subían por el globo en lugar de bajar. Y decidieron que a la parte de arriba del planeta se le llamara Norte. Si se hubiera llamado Sur, la orientación de los mapas seguiría siendo la misma, pero orientados al Sur. Sur arriba y Norte abajo, y la problemática seguiría siendo la misma pero con la pregunta inversa ¿Por qué los mapas están orientados al Sur y no al Norte? Y Mafalda seguiría clavando en la pared un globo terráqueo del revés.
0 K 7
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Claro que está al revés. Los mapas se orientan con el norte arriba, así que o bien se cambia el consenso internacional cartográfico o se invierten los polos de la tierra o ese mapa está al revés.
0 K 11
#4 malditopendejo
#3 asumo que es un convencionalismo. Eso no implica "este mal", no?

Visto desde el espacio, el norte no tiene porque estar "arriba".
0 K 7
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#4 visto desde el espacio tampoco verías eso puesto que ese mapa es la representación de una esfera en un rectángulo. En la navegación marítima, aérea y espacial se usan coordenadas sexagesimales, y sigues necesitando saber dónde está el norte.

El norte está arriba por el mero hecho de que las brújulas, en cualquier parte del globo, apuntan al norte. No veo la necesidad de cambiar lo que funciona perfectamente por caprichos absurdos.
0 K 11
#10 metalico_zgz
#7 Las brújulas apuntan al norte exactamente igual que apuntan al sur.
0 K 9
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#10 no, lo que atrae una brújula es que la aguja está imantada, y se atrae hacia el polo magnético norte, no al sur, que no es más que un contrapeso.
0 K 11
arturios #14 arturios *
#11 ¡¡¿pero que has dicho?!! :-O

Y respecto a la noticia, para donde se ponga el mapa es algo arbitrario, ya se ha señalado que antiguamente se orientaban poniendo el centro del mundo en Jerusalem, así que da igual.

En Australia, en los colegios se pone ese de la noticia y es más, si vais a distintos países, los mapas están centrados en ese país, en EE. UU, en América, en Australia en Australia, etc...
0 K 12
#12 metalico_zgz
#11 Una brújula de toda la vida ha sido una aguja imantada que se orienta girando alrededor de su punto medio. Cuando deja de girar, cuando está orientada, una mitad de esa aguja apunta al norte y la otra mitad al sur. Tradicionalmente era imposible saber cuál de las dos mitades apuntaba al norte y cuál al sur. La convención de orientar los mapas con el norte arriba es bastante moderna, del Renacimiento. Antes cada cultura tenía su propia convención. Después de que sea común poner el norte…   » ver todo el comentario
0 K 9
#16 malditopendejo
#7 ahi me pillaste....
0 K 7
#5 dirok
Que intenten poner el norte abajo, ¿no seria como poner el este a la izquierda y el oeste a la derecha?
0 K 9
#6 Martillo_de_Herejes
En el espacio no hay arriba ni abajo.... Pero como tenemos que guiarnos por convencionalismos, el mapa está al revés.
0 K 7
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#6 y el mapa tampoco, hay norte y sur.
0 K 11

menéame