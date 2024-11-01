edición general
Los estadounidenses jubilados huyen a este cálido país en busca de bajo costo y mejor calidad de vida, considerado el mejor lugar para jubilarse en el extranjero. ¿Será hora de escapar también? [EN]

España obtiene una puntuación perfecta de 100 en el Índice de Jubilación. España no solo es relativamente cálida y hermosa, sino que también es asequible para los expatriados estadounidenses. Quizás uno de los aspectos más atractivos de jubilarse en España es el sistema de salud asequible y bien financiado del país. El país gasta aproximadamente el 9,1% de su producto interno bruto para financiar su sistema de salud universal. Para quienes se jubilan con finanzas sólidas, un apartamento en Madrid o Barcelona podrían estar a su alcance.

16 comentarios
#4 Leon_Bocanegra *
Quizás uno de los aspectos más atractivos de jubilarse en España es el sistema de salud asequible y bien financiado del país comunista
4 K 71
#5 drstrangelove
No puede ser, pero si España es una dictadura socio-comunista.
2 K 36
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Lo mismo habría que empezarse a plantear un pago sanitario a aquellas personas que nunca han residido en España hasta su jubilación.
1 K 27
#11 drstrangelove
#8 Los residentes sin nacionalidad española, sin ciudadanía de la UE o sin permiso de trabajo, tienen que pagar la sanidad española, si no recuerdo mal, que lo miré en su día, unos 90€ al mes, y ni siquiera cubre todo.
1 K 27
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#11 ¿90€ al mes? Poco me parece.
0 K 17
#16 Kikiru
#11 pero usan la publica, que se vayan a la privada.
0 K 6
#12 EISev
#8 ya existe algo para las personas sin derecho a jubilación no contributiva por ingresos (por ejemplo rentistas que no han cotizado lo suficiente para la contributiva ni tienen tan pocos ingresos como para acceder a la no contributiva)
1 K 33
bronco1890 #15 bronco1890
#8 Si viven en España tienen que pagar impuestos en España.
La putada es que a diferencia de la mayoría de los países también tienen que seguir pagando impuestos en los EEUU
0 K 11
Kantinero #10 Kantinero
Para quienes se jubilan con finanzas sólidas,
Muy ambiguo, finanzas sólidas...
Patrimonio 700K, pensión 3k, definan finanzas sólidas para retiro en España ?
1 K 24
Aeren #2 Aeren
Lo que nos faltaba. Además de aguantar ingleses, alemanes y madrileños destruyendo localidades con su turismo y sus afincamientos, vamos a tener que soportar las tontunas de los usanos.
1 K 20
powernergia #6 powernergia
Conozco una familia que ha hecho lo propio.
Con una muy buena pensión y sin poder afrontar los gastos de una residencia para una persona mayor con Alzheimer.
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Aquí no, yanky baish baish
0 K 7
#7 AlexGuevara
España, sol, y playa, em mejor geriátrico de Europa
0 K 7
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#7 Tristemente va a acabar la costa como lo fue en su pasado Florida.
0 K 12
alcama #1 alcama
Bueno, la inmigración legal siempre es bienvenida
5 K -36
#9 Kikiru *
#1 pero tener a yankis es igual que tener moros y menas u otro tipo de parásito.
0 K 6

