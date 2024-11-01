Los estadounidenses jubilados huyen a este cálido país en busca de bajo costo y mejor calidad de vida, considerado el mejor lugar para jubilarse en el extranjero. ¿Será hora de escapar también? [EN]

España obtiene una puntuación perfecta de 100 en el Índice de Jubilación. España no solo es relativamente cálida y hermosa, sino que también es asequible para los expatriados estadounidenses. Quizás uno de los aspectos más atractivos de jubilarse en España es el sistema de salud asequible y bien financiado del país. El país gasta aproximadamente el 9,1% de su producto interno bruto para financiar su sistema de salud universal. Para quienes se jubilan con finanzas sólidas, un apartamento en Madrid o Barcelona podrían estar a su alcance.