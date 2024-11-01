edición general
4 meneos
2 clics
Estadounidenses ahorrarían $100.000 millones si se limitaran las tasas de tarjetas de crédito

Estadounidenses ahorrarían $100.000 millones si se limitaran las tasas de tarjetas de crédito

Los estadounidenses ahorrarían unos 100.000 millones de dólares al año en costos de intereses si se implementara la propuesta de campaña del presidente Donald Trump de limitar al 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito, según un documento publicado el jueves por la Universidad de Vanderbilt. Además, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito podrían soportar, e incluso seguir siendo rentables, si hubiera un límite nacional en las tasas de interés. Aunque de alcance limitado.

| etiquetas: estadounidenses , $100.000 millones , tasas
4 0 0 K 42 politica
11 comentarios
4 0 0 K 42 politica
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Y no te digo lo que te ahorras en intereses conteniendo un poco los gastos y fomentando el ahorro.
2 K 39
OdaAl #5 OdaAl
#3 en algunos países pagan cada 15 días pq entra la pasta y se la funden, viven todo el tiempo a crédito, una locura
0 K 10
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

Algo de eso he oído, aunque no sé qué porcentaje de la población vive de esa manera.

No obstante y cosa que me parece más peligroso, algún genio económico defendía el modelo porque decía que ganaba más con inversiones y viviendo a crédito. Digo yo que hasta que le fallaran las inversiones porque tengo la impresión de que Warren Buffet no pasa mucho por este foro.
0 K 18
Kantinero #8 Kantinero
#3 Exacto, no todo el mundo puede ahorrar , pero irte de crucero a crédito no parece muy sensato
1 K 29
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Salvo que tengas la pasta y te ofrezcan financiación al 0% coincido plenamente con esa opinión. Los créditos son para cosas más relevantes.
1 K 29
LaInsistencia #10 LaInsistencia
SEGURIDAD!! Saquen a ese comunista de #3 de la sala!
0 K 7
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pero esos 100.000 millones, estarían en muchos bolsillos de gente random en vez de estar en el bolsillo de unos pocos banqueros, que luego pondrán parte en financiar campañas electorales.

Así que no interesa.
1 K 24
ummon #9 ummon
¿que dices loco?

Los estadounidenses curritos ahorrarían unos 100.000 millones de dólares al año = Las financieras perderían unos 100.000 millones de dólares al año.
Seria el caos, el armagedon, el infierno en la tierra, el comunismo subiendo desde el mismísimo averno y barriendo con fuego y sangre el planeta hasta su destrucción final.
Solo por ahorrar a unos pobres desgraciados unos miseros miles de millones???
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ahora diles cuanto ahorrarían en seguros y tratamientos sanitarios con un sistema como la seguridad social, y te llamarán comunista.
0 K 12
#6 fralbin
#2 Y dale, una cosa es no entender EE.UU, y otra no entender tu pais, la seguridad social y el sistema público de salud son areas diferentes, el primero ademas es de gestión estatal y el segundo de las comunidades autonomas.

Por tanto no ahorrarian nada en seguros y tratamientos si tuvieran la seguridad social, en todo caso lo harian con un sistema de asistencia sanitaria integral público, como el de España. La seguridad social paga pensiones, bajas y subsidios diversos.
0 K 6
OdaAl #4 OdaAl
Quieren cargarse a los usureros o qué? A quién le van a chupar la sangre con un máximo de un 10% de interés?
0 K 10

menéame