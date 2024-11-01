Estadounidenses ahorrarían $100.000 millones si se limitaran las tasas de tarjetas de crédito

Los estadounidenses ahorrarían unos 100.000 millones de dólares al año en costos de intereses si se implementara la propuesta de campaña del presidente Donald Trump de limitar al 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito, según un documento publicado el jueves por la Universidad de Vanderbilt. Además, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito podrían soportar, e incluso seguir siendo rentables, si hubiera un límite nacional en las tasas de interés. Aunque de alcance limitado.
Algo de eso he oído, aunque no sé qué porcentaje de la población vive de esa manera.
No obstante y cosa que me parece más peligroso, algún genio económico defendía el modelo porque decía que ganaba más con inversiones y viviendo a crédito. Digo yo que hasta que le fallaran las inversiones porque tengo la impresión de que Warren Buffet no pasa mucho por este foro.
Salvo que tengas la pasta y te ofrezcan financiación al 0% coincido plenamente con esa opinión. Los créditos son para cosas más relevantes.
Así que no interesa.
Los
estadounidensescurritos ahorrarían unos 100.000 millones de dólares al año = Las financieras perderían unos 100.000 millones de dólares al año.
Seria el caos, el armagedon, el infierno en la tierra, el comunismo subiendo desde el mismísimo averno y barriendo con fuego y sangre el planeta hasta su destrucción final.
Solo por ahorrar a unos pobres desgraciados unos miseros miles de millones???
Por tanto no ahorrarian nada en seguros y tratamientos si tuvieran la seguridad social, en todo caso lo harian con un sistema de asistencia sanitaria integral público, como el de España. La seguridad social paga pensiones, bajas y subsidios diversos.