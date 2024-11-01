Estadounidenses ahorrarían $100.000 millones si se limitaran las tasas de tarjetas de crédito

Los estadounidenses ahorrarían unos 100.000 millones de dólares al año en costos de intereses si se implementara la propuesta de campaña del presidente Donald Trump de limitar al 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito, según un documento publicado el jueves por la Universidad de Vanderbilt. Además, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito podrían soportar, e incluso seguir siendo rentables, si hubiera un límite nacional en las tasas de interés. Aunque de alcance limitado.