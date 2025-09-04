Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento

La tragedia ha reavivado el debate sobre el mantenimiento de los funiculares de Lisboa. El jefe de la Federación de Transportes afirmó que los trabajadores han venido alertando "sistemáticamente" sobre la necesidad de un mayor mantenimiento de estos vehículos. Anteriormente, la empresa de transporte público Carris se encargaba de las reparaciones, pero el trabajo ha sido externalizado. El conductor del vehículo, fallecido, era uno de los proletarios que había protestado porque la empresa pública externalizó el servicio de mantenimiento.