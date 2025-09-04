edición general
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento

Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento

La tragedia ha reavivado el debate sobre el mantenimiento de los funiculares de Lisboa. El jefe de la Federación de Transportes afirmó que los trabajadores han venido alertando "sistemáticamente" sobre la necesidad de un mayor mantenimiento de estos vehículos. Anteriormente, la empresa de transporte público Carris se encargaba de las reparaciones, pero el trabajo ha sido externalizado. El conductor del vehículo, fallecido, era uno de los proletarios que había protestado porque la empresa pública externalizó el servicio de mantenimiento.

#1 Albarkas
La de años que hacía que no leía en un periódico la palabra proletario.
Mis dieses para el redactor.
WcPC #2 WcPC
#1 A mi también me ha sorprendido gratamente.
De todas maneras estas son nuevas víctimas de la privatización o como les gusta llamar "racionalización de gastos".
Que es muy interesante ser consciente de cuantos muertos son necesarios para tener un gasto "racional".
