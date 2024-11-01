edición general
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada

Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada  

Solo 36 mins duro el artículo titulado "Palestina gana la etapa de la Vuelta a España" antes de sufrir varias "correcciones" para hacerlo a gusto de algunos... Relacionada: www.meneame.net/story/palestina-gana-etapa-vuelta-espana

etiquetas: gaza , palestina , manipulación , periodism , sionismo , genocidio , israel
5 comentarios
Sandman #2 Sandman
Bueno, cambiar un artículo es lo de menos. Aún recuerdo cuando echaron a Romeu por esta viñeta:  media
MasterChof #4 MasterChof
#2 justo eso me vino a la mente cuando vi esto
Khadgar #3 Khadgar
Es que no puedes dejar cinco minutos a los periodistas sin vigilar, a la mínima que te descuidas van y hacen su trabajo.
victorjba #1 victorjba
Los nazis siempre han tenido mucho poder.
#5 Hombre_de_Estado
Vaya por delante que es vergonzoso que lo cambiaran por (casi seguro) presiones externas. Pero a mí me gusta más el titular cambiado.

Primero, por ser más descriptivo, aunque en la medida en que el artículo fuera de opinión, sería entendible.

Segundo y más importante, porque no entiendo la estupidez de muchos periodistas en empeñarse en ponerse positivos y enredarse en lo simbólico, llegando a decir que Palestina ha ganado.

Totalmente de acuerdo que la elogiable protesta de la gente en…   » ver todo el comentario
