·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9578
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8211
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7587
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5580
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
7325
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
más votadas
512
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
401
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
436
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
604
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
541
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
146
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
Solo 36 mins duro el artículo titulado "Palestina gana la etapa de la Vuelta a España" antes de sufrir varias "correcciones" para hacerlo a gusto de algunos... Relacionada:
www.meneame.net/story/palestina-gana-etapa-vuelta-espana
|
etiquetas
:
gaza
,
palestina
,
manipulación
,
periodism
,
sionismo
,
genocidio
,
israel
14
3
0
K
188
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
188
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Sandman
Bueno, cambiar un artículo es lo de menos. Aún recuerdo cuando echaron a Romeu por esta viñeta:
4
K
54
#4
MasterChof
#2
justo eso me vino a la mente cuando vi esto
1
K
30
#3
Khadgar
Es que no puedes dejar cinco minutos a los periodistas sin vigilar, a la mínima que te descuidas van y hacen su trabajo.
2
K
44
#1
victorjba
Los nazis siempre han tenido mucho poder.
0
K
20
#5
Hombre_de_Estado
Vaya por delante que es vergonzoso que lo cambiaran por (casi seguro) presiones externas. Pero a mí me gusta más el titular cambiado.
Primero, por ser más descriptivo, aunque en la medida en que el artículo fuera de opinión, sería entendible.
Segundo y más importante, porque no entiendo la estupidez de muchos periodistas en empeñarse en ponerse positivos y enredarse en lo simbólico, llegando a decir que Palestina ha ganado.
Totalmente de acuerdo que la elogiable protesta de la gente en…
» ver todo el comentario
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Primero, por ser más descriptivo, aunque en la medida en que el artículo fuera de opinión, sería entendible.
Segundo y más importante, porque no entiendo la estupidez de muchos periodistas en empeñarse en ponerse positivos y enredarse en lo simbólico, llegando a decir que Palestina ha ganado.
Totalmente de acuerdo que la elogiable protesta de la gente en… » ver todo el comentario