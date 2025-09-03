edición general
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España

Bilbao no rueda, pero poco le falta,[...] Late pedaladas y así se expresó en los aledaños de San Mamés, [...] No así con el equipo Israel, centro de las críticas por la reverberante protesta en favor de Palestina, al punto de que antes de comenzar la carrera, aunque ya lanzados los corredores, varios aficionados, pancarta en mano de Palestina Askatu [libre], detuvieron el paso del pelotón. No fue algo pactado ni con la aprobación de la organización, pero fue pacífico y en cuestión de segundos se resolvió.

