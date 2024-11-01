edición general
13 meneos
12 clics
Estados Unidos solicita a Polonia considerar el envío de un sistema Patriot a Medio Oriente

Estados Unidos solicita a Polonia considerar el envío de un sistema Patriot a Medio Oriente

Estados Unidos ha pedido a Polonia que evalúe la posibilidad de transferir una de sus baterías de defensa aérea Patriot y misiles PAC-3 a Medio Oriente. El ministro de Defensa polaco ha declarado que las baterías se destinan a la protección de Polonia y el flanco oriental de la OTAN, sin planes de reubicación. La solicitud surge en un contexto de escasez de misiles interceptores, cuya producción anual es superada por el consumo en conflictos recientes.

| etiquetas: polonia , trump , oriente medio , patriot , taco
11 2 0 K 141 actualidad
11 comentarios
11 2 0 K 141 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 SeuMadruga *
¿Para qué? Si ya fue Zelensky allá a llevarles su tecnología antiaérea que de cada 100 proyectiles enemigos derriba 130.
6 K 90
pitercio #3 pitercio
Total, no hay peligro de que les ataque Rusia :troll:
4 K 67
#4 harverto
Ay, payo, dame argo
4 K 60
jm22381 #2 jm22381
#0 Errónea. Ha sido desmentido por el Ministerio de Defensa de Polonia www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/3667798
1 K 28
Laro__ #5 Laro__ *
#2 Solicitud informal desmentida con un oficial "Our Patriot batteries and their armament serve to protect Polish skies and NATO’s eastern flank; nothing is changing in this matter and we are not planning to move them anywhere,”

Un 10 en diplomacia dicho por los mismos que hace poco le regalaban una base militar y propusieron llamarla "Base Trump".
0 K 12
jm22381 #7 jm22381
#5 Ahí sólo establece lo obvio: que esas baterías están para proteger Polonia. No te saltes la parte de: "El Ministerio de Defensa de Polonia desestimó las afirmaciones de que la administración estadounidense estaba presionando a Varsovia para que moviera una de sus dos baterías de misiles Patriot a Oriente Medio".
0 K 20
Laro__ #9 Laro__
#7 O sea, no me han pedido nada pero, por si acaso, ya te voy diciendo que no los muevo. No me lo creo. Creo que es una forma muy diplomática de decirle a Trump que de allí no se mueven.
0 K 12
jm22381 #11 jm22381
#9 Ah ya si mienten es otra cosa.
0 K 20
millanin #10 millanin
#2 No hay que fiarse de ninguna información.
0 K 8
Imag0 #6 Imag0
No decía Zanahorio que no necesitaban ayuda ni del perro ni de nadie??? :roll: :roll: :roll:
1 K 24
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
El típico chulo que te obliga a omprarle su moto y luego te la pide prestada.
0 K 12

menéame