Estados Unidos solicita a Polonia considerar el envío de un sistema Patriot a Medio Oriente

Estados Unidos ha pedido a Polonia que evalúe la posibilidad de transferir una de sus baterías de defensa aérea Patriot y misiles PAC-3 a Medio Oriente. El ministro de Defensa polaco ha declarado que las baterías se destinan a la protección de Polonia y el flanco oriental de la OTAN, sin planes de reubicación. La solicitud surge en un contexto de escasez de misiles interceptores, cuya producción anual es superada por el consumo en conflictos recientes.