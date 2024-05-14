edición general
Estados Unidos: el secretario de Transporte amenaza con despedir a los controladores aéreos "problemáticos" durante el cierre del Gobierno

“Creo que lo que está sucediendo aquí es que el 90 % de los controladores se presentan, vienen a trabajar, pero el 10 % están arremetiendo”, dijo el Secretario de Transporte Sean Duffy, que culpó a los demócratas en Washington por el cierre. El lunes por la noche, la torre de control del Aeropuerto Hollywood Burbank cerró porque demasiados controladores se reportaron enfermos. El martes, los vuelos en Nashville se retrasaron y parte de las operaciones de control de tráfico aéreo tuvieron que trasladarse a otras instalaciones.

#4 Bravok1 *
Claro que si joder, despedidos a todos, poned monos a dirigir el tráfico aéreo.

Les queda poco a los subnoryankis para esta movida. Ahí reviente eeeu, cáncer mundial, dais asco around the world.
3 K 44
neo1999 #1 neo1999
Pay them more.
1 K 30
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
#1 Los controladores aéreos son considerados empleados esenciales y deben trabajar durante el cierre del Gobierno, a pesar de no recibir su salario.
4 K 72
#6 Bravok1
#3 Entre lineas: Cualquier cierre de gobierno provocará el establecimiento directo de la esclavitud en la supermegamaravillosa "tierra de la libertad"
1 K 17
Urasandi #11 Urasandi
#3 Como aquí, que los militarizaron.
0 K 14
cabobronson #7 cabobronson
No seré yo el que vuele a EEUU
0 K 13
#8 Suleiman
Dentro de poco va a ser deporte de riesgo ir a EEUU.
0 K 13
Gry #10 Gry
Eso seguro que soluciona la falta crónica de controladores aéreos que tienen: edition.cnn.com/2024/05/14/business/faa-short-on-air-traffic-controlle
0 K 13
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Eh... sí, por favor echadlos. No hacen falta para nada, no.
0 K 12
sotillo #2 sotillo
¿Que puede salir mal?
0 K 11
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Podrían llamar a Pepiño Blanco para que les solucione el problema.
0 K 10

