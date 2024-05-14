Estados Unidos: el secretario de Transporte amenaza con despedir a los controladores aéreos "problemáticos" durante el cierre del Gobierno

“Creo que lo que está sucediendo aquí es que el 90 % de los controladores se presentan, vienen a trabajar, pero el 10 % están arremetiendo”, dijo el Secretario de Transporte Sean Duffy, que culpó a los demócratas en Washington por el cierre. El lunes por la noche, la torre de control del Aeropuerto Hollywood Burbank cerró porque demasiados controladores se reportaron enfermos. El martes, los vuelos en Nashville se retrasaron y parte de las operaciones de control de tráfico aéreo tuvieron que trasladarse a otras instalaciones.