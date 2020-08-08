Estados Unidos y el derecho a voto (I)

Roger Senserrich explica en tres artículos cómo se priva a la gente del derecho al voto en EE. UU. De actualidad por el método usado para quitar el derecho al voto a las mujeres en 2026. No se les niega el derecho a votar pero les exigen documentos que no podrán conseguir, aprovechando la costumbre de que las mujeres cambien de apellido al casarse.
Esta enmienda prohíbe negar el derecho al voto por raza, color o por haber sido esclavo.
Pero la enmienda no prohibía, por ejemplo, cobrar por votar y hacer una "ley de los abuelos" por la que si el abuelo tenía derecho a voto, el nieto no tenía que pagar por votar. Pura casualidad que los abuelos de los negros en esa época habían sido esclavos sin… » ver todo el comentario
