Estados Unidos y el derecho a voto (I)

Roger Senserrich explica en tres artículos cómo se priva a la gente del derecho al voto en EE. UU. De actualidad por el método usado para quitar el derecho al voto a las mujeres en 2026. No se les niega el derecho a votar pero les exigen documentos que no podrán conseguir, aprovechando la costumbre de que las mujeres cambien de apellido al casarse.