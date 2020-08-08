edición general
Estados Unidos y el derecho a voto (I)

Roger Senserrich explica en tres artículos cómo se priva a la gente del derecho al voto en EE. UU. De actualidad por el método usado para quitar el derecho al voto a las mujeres en 2026. No se les niega el derecho a votar pero les exigen documentos que no podrán conseguir, aprovechando la costumbre de que las mujeres cambien de apellido al casarse.

#1 esbrutafio *
La constitución de EE. UU. no reconocía el derecho al voto. No es hasta después de la guerra civil que se añade la XV enmienda.
Esta enmienda prohíbe negar el derecho al voto por raza, color o por haber sido esclavo.

Pero la enmienda no prohibía, por ejemplo, cobrar por votar y hacer una "ley de los abuelos" por la que si el abuelo tenía derecho a voto, el nieto no tenía que pagar por votar. Pura casualidad que los abuelos de los negros en esa época habían sido esclavos sin…   » ver todo el comentario
themarquesito #3 themarquesito
#1 A lo largo de las décadas, el Tribunal Supremo ha ido vaciando de contenido la VRA
#2 esbrutafio
Otra relacionada La Ley SAVE impulsada por un republicano texano podría impedir votar a las mujeres casadas (Eng)
www.meneame.net/story/ley-save-podria-impedir-votar-mujeres-casadas-en
