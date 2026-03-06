edición general
Estados Unidos considera levantar las sanciones sobre el petróleo ruso, dice el Secretario del Tesoro

El Secretario del Tesoro, Bessent, anunció que Estados Unidos está considerando levantar las sanciones sobre el petróleo ruso.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Está meando en la boca de Europa y Von Brujen, Kallas y Rutten dice que llueve calentito y salado.
#16 pascuaI *
#3 xD xD Lo más gracioso es que vuelve a haber elecciones al europarl y salen esos otra vez, salvo el Rutte que no se vota y me imagino que lo escoge el dueño de la OTAN
HeilHynkel #18 HeilHynkel
Nos reimos por no llorar. Es que somos patéticos.
Veelicus #7 Veelicus
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#10 Y a mi que me cuentas. Aun tendre yo la culpa de lo que dice el Secretario del Tesoro de EEUU...
woody_alien #2 woody_alien *
Y así tendrán petroleo venezolano y ruso que venderán como usano a los europeos mientras la Lagarte, digooo, Lagarde y el Rutte aplauden con las orejas. :->
Connect #5 Connect
A ver, por favor, que la fuente que se ha enviado es una somera mierda. Es un tweet de una cuenta de criptomonedas.
Es que luego no me extraña que estafen a la gente tan fácilmente. Aquí 4 meneantes discutiendo como si fuera verdad.

Angelitos... esto es mentira! :-D
Connect #9 Connect
#8 Primero, que lo lógico es enviar una fuente mas fiable si las tienes. Y segundo, que lo que quieren, tal como dice la noticia, es autorizar el petroleo indio que India ya está comprando a Rusia. Y lo está haciendo al contado y fuera de los canales de control de los Estados Unidos. Así que simplemente quieren 'legalizar' algo que ya se hace.

Pero lo del envio es una fuente kk
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#9
1º Mande la unica fuente que hay en castellano de momento.
2º Mando la fuente que me da la gana. No la queria enviar en ingles.
3º Bessent ha dicho lo que pone el meneo.
4º Ergo NO es mentira.
5º Huyes hacia adelante en vez de reconocer que lo que has dicho es una cagada.

A seguir bien.
Cehona #10 Cehona
#8 Acaban de atacar un metanero de la flota fantasma rusa y ahora les dejan comerciar.
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de un buque con gas licuado frente a las costas de Libia share.google/grpQiB7U1UP89g70f
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
No se que coño se mete esta gente, pero cuanto daño hace la droga. ..o eso , o se ríen de la gente..voto por lo segundo.
1 K 20
Connect #17 Connect
Duplicada www.meneame.net/story/eeuu-autoriza-india-comprar-petroleo-ruso-durant

Vamos, que no considera, si no que ya lo ha aprobado.
1 K 18
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo *
#17
Treasury Secretary Scott Bessent on Friday said the United States could remove sanctions from more Russian oil, a day after Washington issued a ⁠30-day waiver allowing the sale of Russian crude currently stranded at sea to continue to India.
"We may unsanction other Russian oil," Bessent told Fox Business' "Kudlow" program.
www.reuters.com/business/energy/us-could-lift-sanctions-more-russian-o


NO.
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#17 Y en castellano.

Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que ⁠Moscú continúe la venta a la India ⁠del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros tipos de petróleo ruso», declaró Bessent a Fox Business.
«Hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el agua y, en esencia, al levantar las sanciones, el Tesoro puede crear suministro, y estamos estudiando esa posibilidad», añadió.

es.finance.yahoo.com/noticias/eeuu-levantar-sanciones-petróleo-ruso-2
#6 z1018
Seguro que Merz y Rutte estarán de acuerdo y que ya lo habían pensado.

Tiene que haber subido mucho el precio de la gasolina en EE.UU. para que pidan esto ahora. Lo del cierre del estrecho de Ormuz y el bombardeo de las refinerías de los países del golfo los habrán acojonado.
obmultimedia #1 obmultimedia
Tarde, con la que ha liado no le van a vender a el.
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo *
Me cuelgo de ti para darle visibilidad a otra fuente mas "fiable" en castellano (ya que algunos son tan susceptibles con esta que subi)

"Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que ⁠Moscú continúe la venta a la India ⁠del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros

A.more #15 A.more
Y mientras mata ndo inocentes en Irán y vanagloriandose de sus crimenes
#23 Cincocuatrotres
No te puedes creer nada de lo que dice USA, se van a unir las dos guerras y el frente va a ir desde el baltico a el golfo de Ormuz, extraña un huevo que quiten las sanciones a Rusia, va a luchar codo a codo con Iran por la cuenta que le trae, todos los movimientos que ha hecho USA desde Libia a Irak a Ucrania cobran sentido, se va a organizar la batalla final.
retruecano #11 retruecano
¿Y qué dice Zelenski?
Format_C #22 Format_C
Ahora directamente no nos lo va a vender
#13 pozz
Lo que no puede hacer EEUU, es levantar las sanciones de la UE.
