·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7415
clics
Pantomima full - ex - futbolista
7678
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5653
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
4780
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
6181
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
728
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
536
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
576
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
448
La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos
623
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
39
clics
Estados Unidos considera levantar las sanciones sobre el petróleo ruso, dice el Secretario del Tesoro
El Secretario del Tesoro, Bessent, anunció que Estados Unidos está considerando levantar las sanciones sobre el petróleo ruso.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
eeuu
,
iran
,
petroleo
24
4
3
K
223
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
4
3
K
223
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
HeilHynkel
Está meando en la boca de Europa y Von Brujen, Kallas y Rutten dice que llueve calentito y salado.
16
K
200
#16
pascuaI
*
#3
Lo más gracioso es que vuelve a haber elecciones al europarl y salen esos otra vez, salvo el Rutte que no se vota y me imagino que lo escoge el dueño de la OTAN
0
K
12
#18
HeilHynkel
#16
Nos reimos por no llorar. Es que somos patéticos.
1
K
33
#7
Veelicus
jjajajajajajajjajajajajajajjajajajaaajajajajajajaja
jajajajajajajajajajajaajajajajajajajajjajajajajjajajajajjaja
jajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajjaja
1
K
29
#14
Atusateelpelo
#10
Y a mi que me cuentas. Aun tendre yo la culpa de lo que dice el Secretario del Tesoro de EEUU...
1
K
29
#2
woody_alien
*
Y así tendrán petroleo venezolano y ruso que venderán como usano a los europeos mientras la Lagarte, digooo, Lagarde y el Rutte aplauden con las orejas.
2
K
25
#5
Connect
A ver, por favor, que la fuente que se ha enviado es una somera mierda. Es un tweet de una cuenta de criptomonedas.
Es que luego no me extraña que estafen a la gente tan fácilmente. Aquí 4 meneantes discutiendo como si fuera verdad.
Angelitos... esto es mentira!
2
K
21
#8
Atusateelpelo
*
#5
Reuters pero en ingles.
www.reuters.com/business/energy/us-could-lift-sanctions-more-russian-o
Bloomberg tambien en ingles.
www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-06/bessent-says-us-may-unsanct
1
K
23
#9
Connect
#8
Primero, que lo lógico es enviar una fuente mas fiable si las tienes. Y segundo, que lo que quieren, tal como dice la noticia, es autorizar el petroleo indio que India ya está comprando a Rusia. Y lo está haciendo al contado y fuera de los canales de control de los Estados Unidos. Así que simplemente quieren 'legalizar' algo que ya se hace.
Pero lo del envio es una fuente kk
0
K
15
#12
Atusateelpelo
#9
1º Mande la unica fuente que hay en castellano de momento.
2º Mando la fuente que me da la gana. No la queria enviar en ingles.
3º Bessent ha dicho lo que pone el meneo.
4º Ergo NO es mentira.
5º Huyes hacia adelante en vez de reconocer que lo que has dicho es una cagada.
A seguir bien.
0
K
16
#10
Cehona
#8
Acaban de atacar un metanero de la flota fantasma rusa y ahora les dejan comerciar.
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de un buque con gas licuado frente a las costas de Libia
share.google/grpQiB7U1UP89g70f
0
K
13
#4
Alfon_Dc
No se que coño se mete esta gente, pero cuanto daño hace la droga. ..o eso , o se ríen de la gente..voto por lo segundo.
1
K
20
#17
Connect
Duplicada
www.meneame.net/story/eeuu-autoriza-india-comprar-petroleo-ruso-durant
Vamos, que no considera, si no que ya lo ha aprobado.
1
K
18
#19
Atusateelpelo
*
#17
Treasury Secretary Scott Bessent on Friday said the United States could remove sanctions from more Russian oil, a day after Washington issued a 30-day waiver allowing the sale of Russian crude currently stranded at sea to continue to India.
"We may unsanction other Russian oil," Bessent told Fox Business' "Kudlow" program.
www.reuters.com/business/energy/us-could-lift-sanctions-more-russian-o
NO.
0
K
16
#20
Atusateelpelo
#17
Y en castellano.
Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que Moscú continúe la venta a la India del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros tipos de petróleo ruso», declaró Bessent a Fox Business.
«Hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el agua y, en esencia, al levantar las sanciones, el Tesoro puede crear suministro, y estamos estudiando esa posibilidad», añadió.
es.finance.yahoo.com/noticias/eeuu-levantar-sanciones-petróleo-ruso-2
0
K
16
#6
z1018
Seguro que Merz y Rutte estarán de acuerdo y que ya lo habían pensado.
Tiene que haber subido mucho el precio de la gasolina en EE.UU. para que pidan esto ahora. Lo del cierre del estrecho de Ormuz y el bombardeo de las refinerías de los países del golfo los habrán acojonado.
1
K
16
#1
obmultimedia
Tarde, con la que ha liado no le van a vender a el.
0
K
11
#21
Atusateelpelo
*
#1
Me cuelgo de ti para darle visibilidad a otra fuente mas "fiable" en castellano (ya que algunos son tan susceptibles con esta que subi)
"Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que Moscú continúe la venta a la India del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros
…
» ver todo el comentario
0
K
16
#15
A.more
Y mientras mata ndo inocentes en Irán y vanagloriandose de sus crimenes
0
K
9
#23
Cincocuatrotres
No te puedes creer nada de lo que dice USA, se van a unir las dos guerras y el frente va a ir desde el baltico a el golfo de Ormuz, extraña un huevo que quiten las sanciones a Rusia, va a luchar codo a codo con Iran por la cuenta que le trae, todos los movimientos que ha hecho USA desde Libia a Irak a Ucrania cobran sentido, se va a organizar la batalla final.
0
K
9
#11
retruecano
¿Y qué dice Zelenski?
0
K
7
#22
Format_C
Ahora directamente no nos lo va a vender
0
K
7
#13
pozz
Lo que no puede hacer EEUU, es levantar las sanciones de la UE.
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nos reimos por no llorar. Es que somos patéticos.
jajajajajajajajajajajaajajajajajajajajjajajajajjajajajajjaja
jajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajjaja
Es que luego no me extraña que estafen a la gente tan fácilmente. Aquí 4 meneantes discutiendo como si fuera verdad.
Angelitos... esto es mentira!
Reuters pero en ingles.
www.reuters.com/business/energy/us-could-lift-sanctions-more-russian-o
Bloomberg tambien en ingles.
www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-06/bessent-says-us-may-unsanct
Pero lo del envio es una fuente kk
1º Mande la unica fuente que hay en castellano de momento.
2º Mando la fuente que me da la gana. No la queria enviar en ingles.
3º Bessent ha dicho lo que pone el meneo.
4º Ergo NO es mentira.
5º Huyes hacia adelante en vez de reconocer que lo que has dicho es una cagada.
A seguir bien.
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de un buque con gas licuado frente a las costas de Libia share.google/grpQiB7U1UP89g70f
Vamos, que no considera, si no que ya lo ha aprobado.
Treasury Secretary Scott Bessent on Friday said the United States could remove sanctions from more Russian oil, a day after Washington issued a 30-day waiver allowing the sale of Russian crude currently stranded at sea to continue to India.
"We may unsanction other Russian oil," Bessent told Fox Business' "Kudlow" program.
www.reuters.com/business/energy/us-could-lift-sanctions-more-russian-o
NO.
Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que Moscú continúe la venta a la India del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros tipos de petróleo ruso», declaró Bessent a Fox Business.
«Hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el agua y, en esencia, al levantar las sanciones, el Tesoro puede crear suministro, y estamos estudiando esa posibilidad», añadió.
es.finance.yahoo.com/noticias/eeuu-levantar-sanciones-petróleo-ruso-2
Tiene que haber subido mucho el precio de la gasolina en EE.UU. para que pidan esto ahora. Lo del cierre del estrecho de Ormuz y el bombardeo de las refinerías de los países del golfo los habrán acojonado.
"Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que Moscú continúe la venta a la India del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.
«Podríamos levantar las sanciones a otros
… » ver todo el comentario