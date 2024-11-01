edición general
EEUU autoriza a India comprar petróleo ruso durante un mes por el conflicto en el golfo Pérsico

En febrero, Trump había anunciado que luego de una conversación con el primer ministro de la India, Narendra Modi, la nación asiática dejaría de comprar petróleo ruso para adquirir el de Venezuela.

Comentarios destacados:    
pitercio #6 pitercio *
Pues nada, ya no dicen más los Indios del barco desarmado que hundieron los yankees a traición cuando volvía de su festival.
5
josde #10 josde
#6 Vaya traición que le cascaron a Irán los de la India.
1
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Autoriza... vaya, cómo está el patio dictatorial.
2
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 El Faro Del Mundo Libre. xD xD xD
1
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc
#1 #7
Y adiós al tan socorrido eslogan de la soberanía de las naciones...cuando no es más que vasallaje .
Vaya tela..que un país "autoriza" a otro a comprar .
Y así con todo..
2
Herumel #3 Herumel
#3. Y nosotros de parguelas pagándolo
1
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
xD xD xD xD xD adiós al café
1
#2 Suleiman
Menudo hp... Haciendo negocios y forrandose desde el despacho oval.
1
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 para algo es el presidente que más se ha forrado gracias a la presidencia, desde vender biblias, a playeros… pasando por móviles, o la criptomoneda de su mujer

xD xD xD hace bien
1
#12 chavi
"EEUU autoriza a India"

Entiendo que la India es una provincia de EEUU...
0
#5 Barriales
Jajajajaja!!!!!
Esto es un sindios!!!!!
0

