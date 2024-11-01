edición general
Las refinerías indias compran petróleo ruso al contado debido a que la guerra con Irán afecta al suministro. [ENG]

Las refinerías indias están comprando millones de barriles de crudo ruso al contado, ya que la nación del sur de Asia busca sortear la crisis de suministro de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio, según seis fuentes familiarizadas con el asunto. Durante meses, Estados Unidos ha presionado a Nueva Delhi para que evite comprar barriles rusos, ya que Washington busca reducir el flujo de dinero hacia los esfuerzos bélicos de Moscú en Ucrania. La India es vulnerable a las crisis de suministro energético, ya que sus reservas de crud

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Otros idiotas se lo compran más caro a quien lió la crisis.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
China e India son los grandes perjudicados con el cierre de Ormuz.
#5 surco
#3 No creo que sea un efecto buscado. Es colateral. En politica internacional no hay exactamente amigos. Putin es amigo de Trump mientras le sirva para dos cosas. 1) Controlar a Europa con su amenaza 2) Que no estreche demasiado las relaciones con China.
Por otro lado tampoco le interesa darle de comer demasiado. Lo interesante de Ucrania es tener a Rusia empantanada ahí, no que termine teniendo poder de verdad. Supongo que de momento ha pensado que es una pequeña inconveniencia colateral si consigue provocar una crisis económica en China
#2 surco *
Este efecto va a ser divertido. La guerra de Irán va a desviar recursos yankees de Ucrania, a subir el crudo y a darle más clientes a Rusia. Entre ellos, China va a comprarle aún más crudo.
Sería divertido que la guerra de Irán la ganará Putin. El pato naranja empieza a tener ya demasiados frentes abiertos que se solapan
Duke00 #3 Duke00
#2 Qué casualidad que el amigo de Trump se vea beneficiado por las acciones de Trump, ¿eh?
