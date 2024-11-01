Las refinerías indias compran petróleo ruso al contado debido a que la guerra con Irán afecta al suministro. [ENG]

Las refinerías indias están comprando millones de barriles de crudo ruso al contado, ya que la nación del sur de Asia busca sortear la crisis de suministro de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio, según seis fuentes familiarizadas con el asunto. Durante meses, Estados Unidos ha presionado a Nueva Delhi para que evite comprar barriles rusos, ya que Washington busca reducir el flujo de dinero hacia los esfuerzos bélicos de Moscú en Ucrania. La India es vulnerable a las crisis de suministro energético, ya que sus reservas de crud
Por otro lado tampoco le interesa darle de comer demasiado. Lo interesante de Ucrania es tener a Rusia empantanada ahí, no que termine teniendo poder de verdad. Supongo que de momento ha pensado que es una pequeña inconveniencia colateral si consigue provocar una crisis económica en China
Sería divertido que la guerra de Irán la ganará Putin. El pato naranja empieza a tener ya demasiados frentes abiertos que se solapan