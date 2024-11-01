edición general
10 meneos
73 clics

El apocalipsis

Pero el estrecho de Ormuz sigue “cerrado”. Nadie se atreve a cruzarlo, los seguros de los fletes se han disparado y varios barcos han sido atacados. La importancia de mantener esa arteria abierta es tal, que en un solo mes podemos asistir a un auténtico colapso. Pero eso no es lo peor, si las instalaciones petroleras-gaseras son atacadas y sufren daños considerables, dará igual si reabren el estrecho, con lo que el peligro continuará latente mientras se mantenga el conflicto. El problema es que los mercados no pueden caer. Sí, como lo oyen.

| etiquetas: apocalipsis , estrecho ormuz , irán , gas , desabastecimiento , colapso
8 2 0 K 130 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 130 actualidad
#1 Dav3n *
Si las bolsas se hunden, la confianza se va por la barranquilla y caeremos con una piedra en un acantilado. Y si la solución para detener este descenso es una nueva ronde de inyecciones monetarias vía Bancos Centrales, causarán una inflación mundial nunca vista al mismo tiempo. Es un juego de perder-perder, al que se llega cuando el camino emprendido termina abruptamente.

Lo que va a ocurrir es algo sistémico. Es decir, da lo mismo cual sea el detonante, el sistema ya estaba herido de

…   » ver todo el comentario
3 K 35

menéame