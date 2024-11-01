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¿Está Pedro Sánchez nominado al Nobel de la Paz?

¿Está Pedro Sánchez nominado al Nobel de la Paz?

En los últimos días, se ha viralizado en redes la supuesta nominación de Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz.

| etiquetas: pedro sánchez , premio nobel de la paz
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11 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Si no lo está, debería.
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#6 utópicotipico
#1 para eso tienes que iniciar una guerra o pedir que bombardeen tu pais
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mariKarmo #3 mariKarmo
Las caras Juan, las caras.  media
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ombresaco #2 ombresaco
¿Es creible una noticia con el titular en interrogativo?
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Pacman #10 Pacman
#2 ley de titulares de Beteridge : no
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#8 snubbe
El nobel de la paz hace tiempo que perdió cualquier valía, si es que la tuvo, pero humillar a Trump es un placer universal.
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jm22381 #9 jm22381
Sería tan maravilloso dárselo en octubre justo antes de que Trump pierda el Congreso y el Senado {0x1f60d}
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#4 Toponotomalasuerte
El premio nobel de la paz es basura! Vale mierda. No sé quién le da prestigio a esa mierda de politiqueo barato comprado por gente ruin y mezquina.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 Sólo por ver a la derecha echar espumarajos por la boca (más de lo habitual), no estaría mal.
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mecheroconluz #5 mecheroconluz
Con lo degradado que está ese premio, no merece la pena.
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manzitor #11 manzitor
Si por ahí han pasado Obana y Corina... pues no estaría fuera de lugar.
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menéame