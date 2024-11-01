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¿Está Pedro Sánchez nominado al Nobel de la Paz?
En los últimos días, se ha viralizado en redes la supuesta nominación de Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz.
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:
pedro sánchez
,
premio nobel de la paz
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#1
Supercinexin
Si no lo está, debería.
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#6
utópicotipico
#1
para eso tienes que iniciar una guerra o pedir que bombardeen tu pais
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#3
mariKarmo
Las caras Juan, las caras.
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#2
ombresaco
¿Es creible una noticia con el titular en interrogativo?
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#10
Pacman
#2
ley de titulares de Beteridge : no
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#8
snubbe
El nobel de la paz hace tiempo que perdió cualquier valía, si es que la tuvo, pero humillar a Trump es un placer universal.
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#9
jm22381
Sería tan maravilloso dárselo en octubre justo antes de que Trump pierda el Congreso y el Senado
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#4
Toponotomalasuerte
El premio nobel de la paz es basura! Vale mierda. No sé quién le da prestigio a esa mierda de politiqueo barato comprado por gente ruin y mezquina.
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#7
MiguelDeUnamano
#4
Sólo por ver a la derecha echar espumarajos por la boca (más de lo habitual), no estaría mal.
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#5
mecheroconluz
Con lo degradado que está ese premio, no merece la pena.
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#11
manzitor
Si por ahí han pasado Obana y Corina... pues no estaría fuera de lugar.
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