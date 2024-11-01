edición general
¿Está cambiando la forma de llover en el Mediterráneo en invierno? Esto es lo que dicen los meteorólogos

Consulta los datos del episodio de tiempo adverso del pasado domingo 28 y algunas reflexiones acerca de la dinámica atmosférica asociada.

#1 Nastar
Home, ya hace 30 años que estaba yo en el insti decian que en el clima mediterraneo llovia poco y de manera torrencial.... Nuse si ha cambiado mucho la verdad
2 K 29
#2 Y_digo_yo
#1 en otoño y primavera. Había que aprenderse las lecciones enteras.
#3 Galton
#3 Galton
#1 Y si vamos y leemos la noticia y, de paso, aprendemos algo... "El evento del otro día es una clara advertencia de que la temporada de lluvias intensas y tormentas podría estar alargándose más allá del otoño."
3 K 23
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#1 "no pasa nada, cientos de muertos, inundaciones sigan consumiendo los fondos de inversión y las empresas necesitan dinero aunque ustedes mueran"
0 K 20
Tarod #4 Tarod *
Llueve húmedo si.
Cuanta más agua mejor. A ver si es verdad que España se seca.
4 K -24
Anfiarao #6 Anfiarao *
#4 uno de enero,y creo que ya tenemos al primer cuñado del año.

Por supuesto, de derechas. Enhorabuena, puedes darte unos golpecitos en la espalda.
#7 Galton
#7 Galton
#4 Otro que tiene que leerse la noticia.
1 K 17
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 Si lo dejas en "otro que tendría que leer" sin añadir nada más, también sirve.
1 K 24

