edición general
6 meneos
43 clics
¿Por qué esta artista del siglo XVII, que fue más famosa que Rembrandt, cayó en el olvido?

¿Por qué esta artista del siglo XVII, que fue más famosa que Rembrandt, cayó en el olvido?

El Siglo de Oro neerlandés suele evocar nombres como Rembrandt, Vermeer o Frans Hals, pero hubo también mujeres que alcanzaron una fama deslumbrante y que después desaparecieron casi por completo de los manuales. Una de ellas fue Johanna Koerten, nacida en Ámsterdam en 1650, célebre por un talento capaz de atraer a reyes y emperadores a su taller. Su arte más celebrado era el del recorte de papel, un medio frágil y a menudo menospreciado que, en sus manos, adquiría una sofisticación tal que imitaba los efe

| etiquetas: ámsterdan , johanna koerten , arte , recorte papel
5 1 0 K 121 mnm
sin comentarios
5 1 0 K 121 mnm

menéame