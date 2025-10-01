·
5
meneos
8
clics
"La esperanza es uno de los bienes que más escasean hoy en Cuba"
Entrevista con Leonardo Padura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras que visita el próximo martes Cuenca
|
etiquetas
:
esperanza
,
cuba
,
escasean
,
leonardo padura
,
literatura
,
entrevista
4
1
0
K
52
cultura
15 comentarios
#1
Supercinexin
Después de 65 años de bloqueo por parte del reǵimen criminal, expansionista y agresivo de EEUU, es normal que empiecen a perder la esperanza.
4
K
91
#5
yarkyark
*
#1
¿Que bloqueo hay en Cuba?
0
K
11
#8
Supercinexin
#5
Preguntas eso... y luego querrás que tengamos conversaciones serias y que te trate con respeto y de igual a igual y que no te envíe a la mierda ni nada.
0
K
19
#9
yarkyark
#8
Repito: ¿Que bloqueo hay en Cuba?
Pd: ¿Sabes lo que es un bloqueo?
0
K
11
#11
Macnulti_reencarnado
#9
como si hablases con un árbol.
1
K
18
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Bloque no hay, Cuba puede comerciar y comercia con muchos paises a los que el embargo (que no bloque) se la suda
Lo que les quita la esperanza es tener a los mismos comunistas rancios en el poder durante 65 años, normal que el pais se caiga a trozos
5
K
30
#4
Harkon
*
#2
joder con el comunismo que el china ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza y antes de que me digas cuentos de que si es capitalista a ver si os aclaráis que entonces yo quiero esas mismas medidas capitalistas de control de mercado aquí.... ah, no, que eso es comunismo, ya, pues eso.
1
K
39
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
#4
Tambien funciono economicamente el franquismo, que convirtio en potencia industrial y turistica un pais salido de una guerra, en la que las reservas de oro habian sido vaciadas por la PSOE, ese argumento no es bueno y en el caso de Cuba ni si quiera es aplicable porque estan en la ruina absoluta. Yo es que soy mas de democracia que de dictaduras
1
K
17
#12
Macnulti_reencarnado
#10
este menda al que contestas creo que es el único que me tiene bloqueado al que yo no tengo bloqueado. Por nada del mundo me perdería las idioteces del comunity podemita.
0
K
7
#6
Abril_2025
*
#2
En realidad, no se sabe el impacto real del embargo en la última década, allá donde mires hay opiniones diversas.
Sí que sabemos que la ONU ha aprobado 33 veces la petición del fin del embargo y EEUU lo bloquea porque le interesa.
Si el embargo fuera inocuo no lo estaría haciendo.
news.un.org/es/story/2025/10/1540649
0
K
11
#14
Macnulti_reencarnado
#6
que la dictadura castrista devuelva todo lo que expropió a empresas y particulares estadounidenses y convoque elecciones libres. Ahí se termina el (tibio) embargo.
0
K
7
#3
toshiro
*
Tan asesino es el que mata como el que deja morir. Ya es hora de que el boicot y chantaje por parte de usa cese.
1
K
29
#13
cajadecartonmojada
Se la llevó uno de Guarromán.
maps.app.goo.gl/p4UEvJHNpQWpBEYJ9
0
K
12
#7
Dexton
Que ser comunista vuelva a dar vergüenza.
1
K
9
#15
Macnulti_reencarnado
#7
ha habido alguna vez donde no haya dado verguenza ser comunista?
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
