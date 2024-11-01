Esperanza Gracia dice adiós al horóscopo de Telecinco tras 30 años: “Me he quedado sin audiencia”

“Se cierra una madrugada que ha durado 30 años. Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me ha seguido y me sigue", “Es un momento de transición, no solo de ciclo sino de era. A las dos y media de la madrugada, las personas mayores que me veían ya no están”, “la siguiente generación tampoco porque ven otras cosas” y que “los millenials y los Z me ven por otro lado”, “Así que me quedo que no tengo audiencia ninguna”.
| etiquetas: estperanza gracia , audiencia , horoscopo , vivir del cuento , telecinco
Véase Steve Jobs que pudiéndose pagar un tratamiento sanitario personalizado y top para lo suyo (cáncer de páncreas de los más benignos) y garantizarse seguramente una cura o una calidad de vida muchísimo mejor que el promedio. Eligió los tratamientos alternativos sin base científica.
Pero tengo que decir a favor que el regalo que más me tocó el corazón fue hace tres años, una chica amiga mía, sabiendo cómo soy en esas cosas me metió a escondidas una estampita de la virgen en la funda del teléfono para que me protegiera, me pareció lo más tierno y noble que me regalaron en la vida. Un poco de gorki, pero me tocó la patata.
y sí, es tierno y te entiendo, pero un poco de penica sí que da.
Hay que dejar al pequeño emprendedor vivir tb de los gilipollas.
¿Qué te ha hecho a tí el Onlyfans? No me lo digas ¿Eres libra con ascendente sagitario? Se te nota en los comentarios.
Podcast magufo en 3, 2, 1...
¡Qué injusticia! ¡Qué pérdida más grande!