edición general
8 meneos
197 clics

Esperanza Gracia dice adiós al horóscopo de Telecinco tras 30 años: “Me he quedado sin audiencia”

“Se cierra una madrugada que ha durado 30 años. Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me ha seguido y me sigue", “Es un momento de transición, no solo de ciclo sino de era. A las dos y media de la madrugada, las personas mayores que me veían ya no están”, “la siguiente generación tampoco porque ven otras cosas” y que “los millenials y los Z me ven por otro lado”, “Así que me quedo que no tengo audiencia ninguna”.

| etiquetas: estperanza gracia , audiencia , horoscopo , vivir del cuento , telecinco
8 0 3 K 77 actualidad
20 comentarios
8 0 3 K 77 actualidad
Comentarios destacados:        
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Eso no lo vieron venir los astros eh?
17 K 182
taSanás #1 taSanás
30 años estafando, y de rositas….
8 K 83
#4 Toponotomalasuerte
#1 lleva 1900 la iglesia católica. Por qué sus fantasmas son peores que los otros?
4 K 50
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#4 exactamente la misma magufada. Pero hay una diferencia que me perturba. Cuando mi abuela me hablaba de que si Jesús y los santos, bueno. La pobre no puedo terminar el colegio y nació hace más de 100 años. Pero cuando me encuentro a gente con carrera criada a finales del siglo XX que te pregunta en serio que qué horóscopo eres... para mi esa persona deja de ser un interlocutor válido. Si esa persona me viene que si Chisus y tal, lo mismo
1 K 15
#9 silzul *
#7 Es lo que tiene, el pensamiento mágico... Es muy cómodo creer en algo que no te exige ningún esfuerzo intelectual más que tener fé en ello y eso hace que se cebe con muchas personas indistintamente de su formacion. Obviamente, cuánta más formación menos posibilidad hay que caigas en ello... pero hay mucha gente con carrera o con muy muy buena posición social que elige la magia que lo científicamente demostrado.

Véase Steve Jobs que pudiéndose pagar un tratamiento sanitario personalizado y top para lo suyo (cáncer de páncreas de los más benignos) y garantizarse seguramente una cura o una calidad de vida muchísimo mejor que el promedio. Eligió los tratamientos alternativos sin base científica.
1 K 16
#10 Toponotomalasuerte
#7 calla, que he visto gente con 40 años hablando de la ouija!!! Creo que no sé cómo se puede ser más subnormal... Hacerlo brindando con homeopatía, supongo.

Pero tengo que decir a favor que el regalo que más me tocó el corazón fue hace tres años, una chica amiga mía, sabiendo cómo soy en esas cosas me metió a escondidas una estampita de la virgen en la funda del teléfono para que me protegiera, me pareció lo más tierno y noble que me regalaron en la vida. Un poco de gorki, pero me tocó la patata.
1 K 17
Tito_Keith #17 Tito_Keith
#10 mi madre me dijo que en la parroquia de mi barrio van a rezar para que me saque un examen que estoy estudiando... no sé para qué estudio :-)
y sí, es tierno y te entiendo, pero un poco de penica sí que da.
0 K 7
#19 Toponotomalasuerte
#17 mucha. Por eso es tierno.
xD xD xD xD xD
0 K 9
taSanás #11 taSanás
#4 el y tú más está ha arruinado a este país. Jamás se hará nada porque otro lo hace peor…
1 K 18
#12 Toponotomalasuerte
#11 los casinos, casas de apuestas, la iglesia, la jomeopatia y las pulseritas magnéticas viven de eso.
Hay que dejar al pequeño emprendedor vivir tb de los gilipollas.
0 K 9
#15 Pixmac
Que abra una empresa de juegos y apuestas, que es lo que hay ahora de madrugada. Pasaría de estar estafando a viejos a hacerlo a jóvenes pero seguiría ganando dinero a costa de los incautos.
1 K 28
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
La bruja Lola debe de haberle puesto un par de velas negras.
1 K 28
#14 bizcobollo
Hora de abrirse el onlyfans y revelar el auténtico Mercurio retrógrado.
1 K 14
#16 MPR
#14 xD

¿Qué te ha hecho a tí el Onlyfans? No me lo digas ¿Eres libra con ascendente sagitario? Se te nota en los comentarios. :-D
0 K 7
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, espabila.
0 K 11
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
Mucho sagicornio es lo que hay...
0 K 9
#8 Tiranoc
Normal ¿qué esperaba? es de sobras conocido que si se alinean piscis y tauro mientras escorpio está en cuarto menguante, no hay nada que hacer.
0 K 7
Tito_Keith #5 Tito_Keith
30 añazos viviendo del cuento no está mal.
Podcast magufo en 3, 2, 1...
0 K 7
#13 MPR
Con la de gente a la que les habrá tocado la lotería gracias a que ella les avisó que era el día de su horóscopo porque tenía los astros alineados a su favor o que les habrá avisado de que se iban a pelear con la parienta o...

¡Qué injusticia! ¡Qué pérdida más grande!

:-D
0 K 7

menéame