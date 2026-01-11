España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa

Los jóvenes siguen sin atender la llamada para unirse al Ejército, y las Fuerzas Armadas sufren las consecuencias. El número de militares, lejos de crecer con el paso de los años, como sería necesario para cumplir con los compromisos internacionales, sigue disminuyendo. Los últimos datos del BOE, publicados el pasado 6 de enero, muestran una reducción de 823 profesionales.
solo para entendernos, la oferta compara las delta force, o los navy seals ... ¿con la legión? ¿los boinas verdes?
Y a lo mejor ni así.
Dice : "... no 'consigue' cumplir los compromisos...". Los españoles, los ciudadanos de a pie, no deseamos cumplir ningún compromiso militar; lo que queremos es tener mayores sueldos, una buena sanidad, una buena educación, vivienda, etc.
Los que quieren más armas y más militares no somos el pueblo, no.
De hecho, estoy seguro de que el resto de los ciudadanos europeos tampoco quieren. Otra cosa son las élites económicas y políticas; esos ya...
A ver si van a ser derechita cobarde…
Ahora que rebajen el número de los militares de alto rango ya que no tienen a quien mandar.
¿ Milicias, "civiles preparados" ? NO, gracias. Vete tú si quieres. Nuestros hijos, NO.
Tal como se está poniendo el mundo, parece que las multinacionales y políticos tienen ganas de guerra, ya se sabe, la sangre da dinero (al que ya tiene)