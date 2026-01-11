edición general
España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa

Los jóvenes siguen sin atender la llamada para unirse al Ejército, y las Fuerzas Armadas sufren las consecuencias. El número de militares, lejos de crecer con el paso de los años, como sería necesario para cumplir con los compromisos internacionales, sigue disminuyendo. Los últimos datos del BOE, publicados el pasado 6 de enero, muestran una reducción de 823 profesionales.

#1 Pitchford
Pues tal como se está poniendo el ambiente, menos se alistarán. Habrá que subir mucho el sueldo.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Ni subiendo el sueldo, tienes muchas posibilidades de cobrarlo poco tiempo.
ioxoi #16 ioxoi
#8 ya no solo eso, el ejercito español es muy rancio, lleno de estirpes familiares y chanchullos por doquier, esto no es llamativo para cualquier chaval que no va a poder pasar a formar parte de la casas privilegiadas nunca.
solo para entendernos, la oferta compara las delta force, o los navy seals ... ¿con la legión? ¿los boinas verdes?
#9 unocualquierax *
#1
Y a lo mejor ni así.
Dice : "... no 'consigue' cumplir los compromisos...". Los españoles, los ciudadanos de a pie, no deseamos cumplir ningún compromiso militar; lo que queremos es tener mayores sueldos, una buena sanidad, una buena educación, vivienda, etc.
Los que quieren más armas y más militares no somos el pueblo, no.
De hecho, estoy seguro de que el resto de los ciudadanos europeos tampoco quieren. Otra cosa son las élites económicas y políticas; esos ya...
manzitor #13 manzitor
#1 O bajar el nivel. Si quieres entrar, preparador como unas oposiciones y pruebas que no son fáciles.
Tontolculo #14 Tontolculo *
#1 pues ya me sorprende esta noticia. Con la cantidad de patriotas y pulseritas que hay en España, no entiendo qué hacen que no se alistan todos de golpe

A ver si van a ser derechita cobarde… :tinfoil:
incontinentiasuma #4 incontinentiasuma
Quién lo diría, viendo la tendencia patriótica de muchos jóvenes... A lo mejor es que es sólo de boquilla.
Robus #12 Robus
Mejor.

Ahora que rebajen el número de los militares de alto rango ya que no tienen a quien mandar.
asola33 #15 asola33
#12 Ya nos gustaría pero no. Son ellos los que mandan en los políticos y el resto del país.
Andreham #6 Andreham
Excelente noticia, a lo mejor al final les toca coger un fusil a los hijos Bien que se meten al ejército y todo.
#3 Albarkas
Lógico. El ejército no es un buen trabajo para la tropa. El sueldo y expectativas de futuro son bajas y se están poniendo las cosas como para que te manden a pasar fresquito por el Este. Mejor cualquier otro trabajo.
#2 NoMeVeas *
Bien, el poder militar es un nido de hijos de puta traidores, violadores y violentos. España debería enfocarse en un modelo basado en milicias, con convocatorias periódicas para entrenamiento. Total, al final siempre acaban acudiendo a lo civiles. Mejor estar preparados.
#7 unocualquierax
#2
¿ Milicias, "civiles preparados" ? NO, gracias. Vete tú si quieres. Nuestros hijos, NO.
jdmf #10 jdmf
No pasa nada, ya vendrán voces de retomar el servicio militar obligatorio.
Tal como se está poniendo el mundo, parece que las multinacionales y políticos tienen ganas de guerra, ya se sabe, la sangre da dinero (al que ya tiene)
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Pues con la cantidad de patriotas de derechas que hay cada día por las redes sociales, es algo inexplicable, estoy seguro que la tropa del ejército la mitad ya son sudamericanos, esos que los mismos patriotas dicen que sobran porque son inmigrantes que vienen a vivir a costa de nuestros impuestos. xD xD xD xD xD, nah, seguro que son la mayoría venezolanos de los buenos de los de derechas. A ver lo que tarda el Santivago en llamar a filas forzosamente a la chavaleria de sus votantes. Lo que me voy a descojonar no tiene precio.
#11 cocococo
Que defiendan a España sus políticos y gobernantes, si quieren. Nunca he visto a un rey o un presidente de un gobierno en el frente dando tiros, en primera línea, viviendo en una trinchera llena de barro y ratas. En una guerra los "patriotas" son los primeros en echarse a correr lejos.
