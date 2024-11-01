España sumará 840.000 inmigrantes en 2026 mientras el déficit de vivienda se dispara

España afrontará en 2026 la llegada de 840.000 nuevos inmigrantes, según las estimaciones presentadas por Funcas en su último informe de previsiones económicas para las comunidades autónomas. Esta cifra se suma a un contexto marcado por un grave déficit de oferta de vivienda, que el sector cifra en más de 1,7 millones de unidades pendientes de construir o rehabilitar para cubrir la demanda actual.
| etiquetas: 840.000 inmigrantes , déficit de vivienda , funcas
Apunta al inmigrante en lugar del especulador. No nos tomes por tontos.
O es solo tu sesgo y querer desviar la atención de un estudio de personas que aportan datos relevantes y no solo consignas para segregar personas
Los datos son fachas tambien?
siempre las pueden adquirir para retirarlas del mercado y crear una falsa escasez para mantener los precios por las nubes
Nadie absolutamente NADIE , compra algo para dejarlo vacio para mantener el precio alto del mercado
El culpable es un gobierno que debe ser juzgado por Alta Traición, desde el Presidente hasta el ultimo subsecretario, y por delitos contra la Humanidad.