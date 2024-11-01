edición general
España sumará 840.000 inmigrantes en 2026 mientras el déficit de vivienda se dispara

España sumará 840.000 inmigrantes en 2026 mientras el déficit de vivienda se dispara

España afrontará en 2026 la llegada de 840.000 nuevos inmigrantes, según las estimaciones presentadas por Funcas en su último informe de previsiones económicas para las comunidades autónomas. Esta cifra se suma a un contexto marcado por un grave déficit de oferta de vivienda, que el sector cifra en más de 1,7 millones de unidades pendientes de construir o rehabilitar para cubrir la demanda actual.

#1 Almirantecaraculo
El vasallo haciendo el trabajo del amo, a ver si le dan un huequito donde dormir.
Apunta al inmigrante en lugar del especulador. No nos tomes por tontos.
LokoYo_ #3 LokoYo_
#1 Hola . Donde has leído esto que afirmas?
Apunta al inmigrante en lugar del especulador. No nos tomes por tontos.
O es solo tu sesgo y querer desviar la atención de un estudio de personas que aportan datos relevantes y no solo consignas para segregar personas
LokoYo_ #5 LokoYo_
#1 un grave déficit de oferta de vivienda, que el sector cifra en más de 1,7 millones de unidades pendientes de construir o rehabilitar para cubrir la demanda actual.
Los datos son fachas tambien?
#2 Nuisaint
En realidad da igual cuanto se construya, siempre las pueden adquirir para retirarlas del mercado y crear una falsa escasez para mantener los precios por las nubes
LokoYo_ #7 LokoYo_
#2 SOlo gente analfabeta económica repite semejantes tonterias.

siempre las pueden adquirir para retirarlas del mercado y crear una falsa escasez para mantener los precios por las nubes

Nadie absolutamente NADIE , compra algo para dejarlo vacio para mantener el precio alto del mercado
Professor #4 Professor *
840.000 nuevos inmigrantes es como si la mitad de los que entran diciendo que vienen de turistas se quedasen. Es una invasión en toda regla, son cifras que si las viéramos en la realidad no sobre el papel en forma de masa humana, son escalofriantes. Cientos de miles de gentes que tienen que comer, y los miles que no logren reunir para comer, antes que morir de hambre, robarán hasta a la madre que los parió. Es lo que todos haríamos, no los culpo. NO es su culpa.

El culpable es un gobierno que debe ser juzgado por Alta Traición, desde el Presidente hasta el ultimo subsecretario, y por delitos contra la Humanidad.
Alakrán_ #6 Alakrán_
#0 Tiene pinta de bulo de un diario con una línea editorial a la derecha de la derecha.
