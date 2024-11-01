España sumará 840.000 inmigrantes en 2026 mientras el déficit de vivienda se dispara

España afrontará en 2026 la llegada de 840.000 nuevos inmigrantes, según las estimaciones presentadas por Funcas en su último informe de previsiones económicas para las comunidades autónomas. Esta cifra se suma a un contexto marcado por un grave déficit de oferta de vivienda, que el sector cifra en más de 1,7 millones de unidades pendientes de construir o rehabilitar para cubrir la demanda actual.