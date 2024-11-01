España recibirá el Leopard 2A8, el tanque más avanzado del mundo

El coste medio por unidad es de 27,6 millones de euros, y formaría parte de las Fuerzas Armadas para el año 2027. El nuevo carro de combate lo desarrolla el consorcio francoalemán KNDS (Krauss-Maffei Wegmann y Nexter), y se presentó como modelo de producción en la feria Eurosatory 2024 celebrada en París. Se estima que España podría comenzar a recibir los primeros Leopard 2A8 dos años después de la firma, es decir, posiblemente en 2027.