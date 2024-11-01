edición general
España recibirá el Leopard 2A8, el tanque más avanzado del mundo

El coste medio por unidad es de 27,6 millones de euros, y formaría parte de las Fuerzas Armadas para el año 2027. El nuevo carro de combate lo desarrolla el consorcio francoalemán KNDS (Krauss-Maffei Wegmann y Nexter), y se presentó como modelo de producción en la feria Eurosatory 2024 celebrada en París. Se estima que España podría comenzar a recibir los primeros Leopard 2A8 dos años después de la firma, es decir, posiblemente en 2027.

| etiquetas: leopard , 2a8 nor , fuerzas armadas , carro de combate
21 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 Alcalino
Para que tengamos la referencia, en España levantar un hospital cuesta entre 120 y 200 millones de €

O sea, a hospital cada 6 tanques.

Y con esto no digo que no haya que reforzar al ejército.

Con esto digo que me cago y me meo en los que dicen que no hay dinero para hospitales ni para sanidad.
Yonny #7 Yonny *
#3 Hay televisiones públicas autonómicas que cuestan 340 millones... y entre todas las autonómicas llegan a los 1.000 millones.
Olepoint #10 Olepoint
#7 La información es un derecho básico recogido en la Constitución, si las televisones se usaran para informar, nada de para propaganda política, estarían asegurando el derecho básico recogido en la Constitución. EL problema no es la herramienta, la televisión pública, es su mal uso partidista, ahí es donde los ciudadanos con dos dedos de luces deberían actuar, y castigar con el voto a aquellos que usan NUESTRAS herramientas para su interés personal.
#11 eldelcerro
#7 que las cierren todas y la nacional también.
Robus #13 Robus
#7 Mejor que te informe la televisión influida por los políticos que has votado donde resides que informarte por una TV privada con agenda propia.

Ese dinero no está malgastado, lo que si es malgastar es comprar tanques.
YoSoyTuPadre #15 YoSoyTuPadre *
#7 #3 Pero dan trabajo a aproximadamente 5.000 personas, esos 1.000 € en estos tanques darían trabajo a unos 280 entre tripulación, mantenimiento, logistica y mandos

Además en caso de guerra al enemigo le lanzamos programas de Los Morancos o de Juan y Medio, y eso destroza cualquier mente humana, armas de destrucción masiva
gordolaya #21 gordolaya
#15 O un dron comprado en Aliexpress que se carga a esos bichos....
#18 pirat
#7 Y después resulta que como valencià con la misma lengua, tengo que recurrir al streaming para ver tv3 y evitar la actual voxmitiva Valenciana, mientra en la tdt no hay hueco para las autonómicas acaparadas con yankis salvajes destrozando Alaska, reventando granos, con obesidad mórbida, reformas ostentosa y alienamente ordinarias,,, sin contar con los peligrosos ultrarreligiosos patrios y asesionistas.
Desde luego que un servicio no es y menos vertebrando territorio.
#19 NO86
#7 Y con eso estás pagando a un montón de trabajadores todo el año.
Olepoint #8 Olepoint *
#3 No te quito la razón, pero eso en política es un viejo truco.

Hacer un parque (zona verde), por ejemplo, es muy barato, lo caro es mantener luego el parque. Con los hospitales pasa lo mismo, hacerlo es barato, lo que sale caro es luego su mantenimiento y funcionamiento (de eso en Madrid saben un rato).

Muchos hijos de puta/metidos a político suelen usar eso cuando saben que las elecciones están perdidas, construyen parques o infraestructuras para dejar en bancarrota al nuevo que…   » ver todo el comentario
#9 Alcalino
#8 si, es lo que ha pasado con las donaciones de máquinas de Amancio Ortega, que se han quedado criando polvo.
Olepoint #12 Olepoint
#9 Es que la sanidad pública, de principio, no debería depender en absoluto de donaciones.
Robus #14 Robus
#8 O como el PSC, que gobernó 4 años y dejó a la Generalitat con unas deudas a futuro que flipas... para quedar como unos genios y dejar a los que siguiesen (porque sabían que no iban a seguir) con el agua al cuello... y míra.
#16 pirat
#3 Lo caro no es levantar el hospital si no mantenerlo, pagando equipamiento y profesionales, como los tanques...
ummon #17 ummon
#3 Pero vamos a ver... Que es más importante un hospital público para zurdos piojosos o tanques chulos defensores de la libertad?
Que un enjambre de drones se los funda es insignificante y no hay que pensar en nuevos enfoques
#20 NO86
#3 Yo quisiera ver el desglose de gastos por tanque.

Por cierto, el mantenimiento es aparte.
pitercio #4 pitercio
Salen caros si los inutilizan con un dron de mil doscientos pavos.
Asimismov #1 Asimismov *
¿Estos leopard son comecaras o comeculos?

Yo me inclino más por los segundos, aunque no estaremos seguros hasta el 2030.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Que privaticen el ejercito. Que malo puede pasar?
#6 omega7767
#5 ¿pues que pongan más presión todavía para hacer guerras?
nanustarra #2 nanustarra
Por si vienen los rusos o lo marroquines o para engrasar los bolsillos francoalemanes.....cuakquiera sabe.
