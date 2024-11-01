España recibirá el Leopard 2A8, el tanque más avanzado del mundo

El coste medio por unidad es de 27,6 millones de euros, y formaría parte de las Fuerzas Armadas para el año 2027. El nuevo carro de combate lo desarrolla el consorcio francoalemán KNDS (Krauss-Maffei Wegmann y Nexter), y se presentó como modelo de producción en la feria Eurosatory 2024 celebrada en París. Se estima que España podría comenzar a recibir los primeros Leopard 2A8 dos años después de la firma, es decir, posiblemente en 2027.
O sea, a hospital cada 6 tanques.
Y con esto no digo que no haya que reforzar al ejército.
Con esto digo que me cago y me meo en los que dicen que no hay dinero para hospitales ni para sanidad.
Ese dinero no está malgastado, lo que si es malgastar es comprar tanques.
Además en caso de guerra al enemigo le lanzamos programas de Los Morancos o de Juan y Medio, y eso destroza cualquier mente humana, armas de destrucción masiva
Desde luego que un servicio no es y menos vertebrando territorio.
Hacer un parque (zona verde), por ejemplo, es muy barato, lo caro es mantener luego el parque. Con los hospitales pasa lo mismo, hacerlo es barato, lo que sale caro es luego su mantenimiento y funcionamiento (de eso en Madrid saben un rato).
Muchos hijos de puta/metidos a político suelen usar eso cuando saben que las elecciones están perdidas, construyen parques o infraestructuras para dejar en bancarrota al nuevo que… » ver todo el comentario
Que un enjambre de drones se los funda es insignificante y no hay que pensar en nuevos enfoques
Por cierto, el mantenimiento es aparte.
Yo me inclino más por los segundos, aunque no estaremos seguros hasta el 2030.