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España, primer país en prohibir el falso Síndrome de Alienación Parental
El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
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:
alienación
,
parental
,
infancia
,
ley
,
adolescencia
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#2
Fartón_Valenciano
Madres protectoras como Maria Sevilla, este gobierno a perdido toda clase de vergüenza, lo peor de todo es que no se esta molestando en buscarla...
Malos tiempos para ser hombre y padre...
14
K
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#12
adoctrinacharo
#2
Que va, a los hombres que les den, que son como los toros de lidia: "no sufren"
Lo peor es que están legalizando que las maltratadoras puedan maltratar impunemente a sus hijos menores de edad:
www.elmundo.es/espana/2026/04/03/69ce8fe4fc6c8351728b4598.html
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K
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#1
pandasucks
Síndrome de Alienación Parental
¿Lo que comúnmente se llama comida de coco y manipulación ahora no existe? La verdad es que leyendo el texto no pone que es. ¿Qué es?
12
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#4
DenisseJoel
#1
Es una cosa que no existe, por eso era muy importante prohibirlo. ¡Solo lo que existe debe tener derecho a existir!
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#5
DayOfTheTentacle
#4
se prohibirán las religiones?
1
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#9
DenisseJoel
*
#5
Como no es posible manipular a los niños, no haría falta. La verdad (feminista) prevalecerá.
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#21
MADMax2
#4
Está haciendo muy bien su trabajo el lobby, no sea que le pisen lo fregao
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#6
amusgada
#1
una cosa que se inventó un pederasta, según la cual el niño queda alienao, siempre por la madre, ojo al dato, y cuya única cura es la separación para siempre de su horrible y manipuladora madre. Fin (y aún así no se curará). Hasta hace nada algunas fiscalías hacían sobreabuso de esta figura que, además, ni siquiera está reconocida por ninguna asociación médica como "patología".
6
K
-42
#15
MAVERISCH
#6
Qué pederasta fue?
0
K
9
#17
amusgada
#15
es.wikipedia.org/wiki/Richard_Gardner
aquí el menda, que no le molaba que los nenes relatasen episodios de abuso sexual
0
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8
#19
MAVERISCH
#17
no he encontrado referencia a que fuera pederasta
0
K
9
#20
UnoYDos
*
#19
Ni la vas a encontrar. Siguen con el nivel de razonamiento que les ha llevado a que no les vote nadie:
1 - Si no compras mi programa eres facha
2 - Si no estas de acuerdo al 100% con la LIVG es que eres un machista maltratador
3 - Si no compras nuestro discurso sobre los niños eres un pederasta
Es la misma puta mierda de discurso de siempre. Que además, aunque lo fuese, eso es una falacia. Hay que criticar el argumento no a la persona.
3
K
35
#7
NireeN
*
#1
lo que dice el artículo es que no vale que un profesional médico te firme un papel indicando que tu hijo o hija sufre ese síndrome cuando no está amparado por la ciencia. Si le han comido la cabeza habrá que demostrarlo con pruebas y no con informes.
0
K
6
#22
DenisseJoel
#7
Es decir, ¿habrá que mostrar pruebas de que la madre ha manipulado al niño? ¿Por ejemplo si la han grabado en vídeo diciéndole al niño lo que tiene que decir?
1
K
24
#8
DenisseJoel
*
#_6
Vaya, ¿pero entonces los machistas y misóginos van a poder seguir inventándose que las madres manipulan a sus hijxs contra sus padres? Solo tendrán que evitar la expresión "Síndrome de Alienación Parental" y ya estaría? Podrían por ejemplo decir "esto es un claro caso de manipulación marental".
Cc
#1
1
K
27
#13
Nylo
*
#8
míralo por el lado bueno, a cambio los buenos padres también podrán seguir denunciando la realidad de la manipulación a la que las malas madres someten a los críos. Aquí hay de todo aunque algunos tengan ceguera selectiva.
1
K
21
#14
DenisseJoel
#13
Las malas madres nunca harían eso.
youtu.be/UD9E0hfG0QM
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K
14
#18
Harkon
*
#1
te digo porque no existe, porque NO es una enfermedad y es lo que tratan de hacere pasar cuando dicen "síndrome"
Existe la manipulación, no una enfermedad creada por las madres (casualmente)
Hasta el CGPJ, facha y machista hasta decir basta, ha dejado claro que se debe eliminar de los procesos judiciales, pero vosotros a lo vuestro, que en el jucio se sigue pudiendo demostrar la "manipulación", lo que no vale (se prohibe) es que un médico te firme un papelito diciendo que tiene ese falso síndrome, que era lo que sucedía, en vez de demostrar la manipulacion con pruebas fehacientes.
#11
2
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-6
#11
JohnnyQuest
Lo peor es que no se prohíbe por acientífico, sino por arrebatar un arma que usan algunos padres para poder ver a sus hijos. Si se preocuparan por la ciencia no habría clases de religión, ni leyes de autodeterminación de género. Cuando venga el pendulazo ultraconservador solo odiaré a unos más que a los de VOX, a los liberal progresistas vendehumos.
5
K
57
#3
DenisseJoel
Somos los mejores, prohibimos cosas falsas que además no existen, y así aún existen menos. ¡Viva España!
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#10
Nylo
Y sin embargo se mueve
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#16
pepel
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-ley-obliga-escuchar-menores-sin
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#24
Expat_Guinea_Ecuatorial
Tipico de los rojos eso de prohibir lo que no les gusta, asi soluciona todo esa gente: campañas informativas (manipulacion), multas, leyes, pedadogia (adoctrinamiento)
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K
10
#23
pirat
Luego que si los chicos se hacen machistas...
Una injusticia difícilmente soluciona otra injusticia, al contrario...
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K
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24
comentarios)
menéame
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Malos tiempos para ser hombre y padre...
Lo peor es que están legalizando que las maltratadoras puedan maltratar impunemente a sus hijos menores de edad:
www.elmundo.es/espana/2026/04/03/69ce8fe4fc6c8351728b4598.html
¿Lo que comúnmente se llama comida de coco y manipulación ahora no existe? La verdad es que leyendo el texto no pone que es. ¿Qué es?
1 - Si no compras mi programa eres facha
2 - Si no estas de acuerdo al 100% con la LIVG es que eres un machista maltratador
3 - Si no compras nuestro discurso sobre los niños eres un pederasta
Es la misma puta mierda de discurso de siempre. Que además, aunque lo fuese, eso es una falacia. Hay que criticar el argumento no a la persona.
Cc #1
youtu.be/UD9E0hfG0QM
Existe la manipulación, no una enfermedad creada por las madres (casualmente)
Hasta el CGPJ, facha y machista hasta decir basta, ha dejado claro que se debe eliminar de los procesos judiciales, pero vosotros a lo vuestro, que en el jucio se sigue pudiendo demostrar la "manipulación", lo que no vale (se prohibe) es que un médico te firme un papelito diciendo que tiene ese falso síndrome, que era lo que sucedía, en vez de demostrar la manipulacion con pruebas fehacientes.
#11
Una injusticia difícilmente soluciona otra injusticia, al contrario...