El Gobierno da luz verde a la ampliación de la ley de infancia

El Consejo de Ministros da luz verde a la ampliación de la ley de infancia, que también prohíbe expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental. La ampliación de la LOPIVI incluye requisitos más exigentes para quienes deseen trabajar o mantener su puesto en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o la adolescencia, endureciendo así el acceso y permanencia en estos empleos.
| etiquetas: gobierno , infancia , adolescencia , condenados , política
Por que no se quitan la mascara y lo llaman directamente "ley de Juana Rivas"? Resumiendo, hay que dejar de criminalizar madres
secuestradorasprotectoras, que luego hay que indultarlas, y a partir de ahora a escuchar siempre los relatos que les preparan con tanto esfuerzo a sus hijos. Pero eh, son las redes sociales que nos manipulan y distorsionan la realidad y los jóvenes están en contra de la "igualdad"
Se le ha olvidado el lenguaje inclusivo ahí. O igual no, y pretenden avanzar con la discriminación de los sexos por ley.
De la propia entradilla
El problema esta, en que mientras se comprueba si de verdad hay maltratos y demás, los hijos están lejos del padre/madre, perdiendo contacto con el mismo, y el roce hace el cariño, un padre o madre que no está en esas edades es jorobado y más si el otro progenitor mete mierda y pasa mucho tiempo sin contacto.
Me parece bien que se escuche a los niños o niñas, pero tendrán que tener cuidado con las manipulaciones, ya sean de madres o padres.