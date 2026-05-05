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El Gobierno da luz verde a la ampliación de la ley de infancia

El Gobierno da luz verde a la ampliación de la ley de infancia

El Consejo de Ministros da luz verde a la ampliación de la ley de infancia, que también prohíbe expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental. La ampliación de la LOPIVI incluye requisitos más exigentes para quienes deseen trabajar o mantener su puesto en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o la adolescencia, endureciendo así el acceso y permanencia en estos empleos.

| etiquetas: gobierno , infancia , adolescencia , condenados , política
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8 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
nemeame #2 nemeame
“España tiene una deuda con la infancia por haber dudado durante años de su palabra y haber criminalizado a las madres protectoras”

Por que no se quitan la mascara y lo llaman directamente "ley de Juana Rivas"? Resumiendo, hay que dejar de criminalizar madres secuestradoras protectoras, que luego hay que indultarlas, y a partir de ahora a escuchar siempre los relatos que les preparan con tanto esfuerzo a sus hijos. Pero eh, son las redes sociales que nos manipulan y distorsionan la realidad y los jóvenes están en contra de la "igualdad" :shit:
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#3 alhambre
La ley sobreescribiendo la realidad. Menuda panda, ni que fuesen infiltrados. No se explica tanta cabezonería salvo por fundamentalismo.
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#4 alhambre
“Estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del menor. Un maltratador no es un buen padre”

Se le ha olvidado el lenguaje inclusivo ahí. O igual no, y pretenden avanzar con la discriminación de los sexos por ley.
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#1 concentrado
Ahora para personas de hasta 20 años :troll:
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#6 Pitchford
El "síndrome de alineación parental" no es mencionable y queda totalmente prohibido. ¿Y la "comida de coco" de toda la vida tampoco se puede alegar?
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aiounsoufa #8 aiounsoufa *
La ampliación de la LOPIVI incluye requisitos más exigentes para quienes deseen trabajar o mantener su puesto en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o la adolescencia, endureciendo así el acceso y permanencia en estos empleos.

De la propia entradilla
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FunFrock #5 FunFrock
Van a prohibir algo por ley porque la realidad se rige por lo q diga un documento, no lo q ocurre
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hazardum #7 hazardum
Hombre, un maltratador estamos de acuerdo que mejor mantenerlo lejos, pero un "presunto" maltratador, es eso, presunto.

El problema esta, en que mientras se comprueba si de verdad hay maltratos y demás, los hijos están lejos del padre/madre, perdiendo contacto con el mismo, y el roce hace el cariño, un padre o madre que no está en esas edades es jorobado y más si el otro progenitor mete mierda y pasa mucho tiempo sin contacto.

Me parece bien que se escuche a los niños o niñas, pero tendrán que tener cuidado con las manipulaciones, ya sean de madres o padres.
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menéame