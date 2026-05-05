El Gobierno da luz verde a la ampliación de la ley de infancia

El Consejo de Ministros da luz verde a la ampliación de la ley de infancia, que también prohíbe expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental. La ampliación de la LOPIVI incluye requisitos más exigentes para quienes deseen trabajar o mantener su puesto en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o la adolescencia, endureciendo así el acceso y permanencia en estos empleos.