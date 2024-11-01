·
España no es un infierno fiscal: la recaudación aumenta pero sigue lejos de las 'grandes' europeas
Los datos de la OCDE arrojan que la presión fiscal aumentó al 36,7% del PIB en 2024, tres décimas más, aupada por la desaparición de rebajas de impuestos y por el impulso del empleo
#1
Torrezzno
*
Que pasó en 2010, el covid supongo
1
K
30
#2
HeilHynkel
*
#1
La burbuja inmobiliaria. El COVID fue 10 años después.
2
K
47
#4
Torrezzno
#2
jaja joder estoy cegato
0
K
20
#18
HeilHynkel
#4
Si te pasara solo a tí ..
Anda que no he entendido yo cosas al revés por leer en diagonal.
0
K
17
#5
TonyStark
*
#1
en septiembre de 2008 quebró Leman Brothers fue el inicio visible de una crisis (la de las subprime) que se inició un año antes y que afectó a España espacialmente:
- 2008: la recesión y el deterioro económico empiezan a sentirse en España, con caída de actividad y primeras señales de problemas en bancos y empleo.
- 2009: la crisis se profundiza —desempleo crece, bancos requieren rescates, medidas de apoyo público— y se ve con mayor claridad la transmisión de la crisis global al tejido…
» ver todo el comentario
1
K
32
#7
Torrezzno
#5
las mañanas sin café son duras. En 2010 empecé a trabajar cobraba una misera pero me confrontaba haber encontrado curro en medio de la crisis
1
K
28
#8
encurtido
Artículo que obvia maliciosamente que las diferencias de % de recaudación comentadas no son porque en España los impuestos sean más bajos, sino porque somos más pobres.
Teniendo tramos de IRPF (el impuesto que más suele aportar a la recaudación en países occidentales) bastante parecidos, obviamente el español con su sueldo medio de 30k paga un porcentaje menor que el alemán de 60k. Pero eso no significa que nuestros impuestos sean más bajos para nada.
Para saber si un país tiene impuestos…
» ver todo el comentario
2
K
24
#11
Narmer
#8
Aquí estamos anestesiados. Más de 7 años sin deflactar los tramos de IRPF y a algunos les parece fenomenal.
Luego ves el estado de la Sanidad Pública, que junto con la educación debería ser lo que mejor financiado está, y te preguntas en qué narices se gastan el dinero.
Pero, bueno, no nos quejemos de los impuestos, que eso es de fachas.
0
K
7
#17
absimiliard
*
#11
El estado de la SS es una cuestión política y no económica. TODAS las CCAA están desviando en mayor o menor grado el gasto a contratar servicios asistenciales a entidades privadas para no acometer inversiones en la infraestructura y contratar el personal asistencial para mantener el nivel de asistencia deseado. Pasa en Madrid, en Cataluña, Valencia, Andalucia, Extremadura, Castilla La Manca, País Vasco, en todas las CCAA. Además que la población ha cambiado en cuanto a su estructura demográfica, ahora son más las personas mayores las que necesitan asistencia sanitaria, y esto implica que ciertos recursos ya no son tan usado.
0
K
6
#13
MoñecoTeDrapo
*
#8
Precisamente no habla de valores absolutos de recaudación sino relativos al PIB, lo que contextualiza el dato para cada país. Y acumular todos los impuestos y cotizaciones en el análisis es lo que da idea de la presión fiscal total soportada.
Luego, hay que saber interpretar qué significa que en el Vaticano haya dos papas por metro cuadrado.
0
K
11
#16
absimiliard
*
#10
En cuanto al debate fiscal, podemos hablar su repercusión pero siempre ponderando el nivel de renta en el que te encuentras. Para alguién con salario inferiores a 21.000€ el problema no son los impuestos es la cesta de la compra y las cargas financieras. Para rentas de 75.000€ es a la inversa lo que importa son los impuestos directos y los impuestos asociados a los servicios. ¿Cual es el problema entonces? Que queremos todo analizarlo con la misma vara de medir y eso no es posible.
Un…
» ver todo el comentario
0
K
6
#15
tierramar
*
En Suecia la población paga con gusto lso impuestos, porque se lo devuelven en servicio publicos. No es cómo en España que la corrupción se lleva un 8% del PIB. Que el PPSOE privatizan los servicios publicos para hacer negocios,...
www.meneame.net/m/actualidad/espana-vive-estado-corrupcion-estructural
España vive en un estado de corrupción estructural
Sólo la existencia del numero de aforamientos de los politicuchos es una anomalía respecto a Europa
0
K
20
#3
Barney_77
No tan fuerte Nacho
0
K
15
#12
estoyausente
España es un infierno fiscal.
Y eso es innegable. Pero no es un infierno fiscal porque los impuestos sean altos, sino porque los impuestos son extremadamente complejos.
* No es normal que si eres autónomo necesites un gestor para entregar tus 4 papeles.
* No es normal que los tipos efectivos de los ricos sean más bajos que los de algunos que simplemente tienen rentas altas, porque hay 700mil formas de trampear el sistema y hacer ingeniería financiera.
* No es normal que muchas grandes…
» ver todo el comentario
1
K
14
#14
Juantxi
No es proporcional a las "grandes" europeas porque aquí se gana menos. Realmente afecta más a la gente de ingresos medianos o bajos.
0
K
12
#6
nemesisreptante
Yo debo vivir en una burbuja porque entre Aznar Zapatero Rajoy Sanchez a nivel fiscal pago prácticamente lo mismo y no dejó de oír que en los últimos 4 años los impuestos nos han subido un montón pero no sé dónde
0
K
11
#10
Mildranx
#6
Si pagas exactamente lo mismo, solo puede ser, para empezar, porque no te hayan subido nada el sueldo en estos últimos 20 años, cosa que dudo bastante. Si te han subido el sueldo con el irpf sin deflactar, ha subido lo que pagas en impuesto con respecto a la subida de los salarios. Con Rajoy nos subieron el iva al 21% por lo que si no te ha subido los impuestos es pq no consumes nada. Y a parte no tendrás seguros, porque con Sánchez subieron los impuestos que se pagan por tener un seguro. Y claro, tampoco cotizas, pq si no habrías visto que se te aplica el mei... ¿seguimos?
0
K
10
#9
Batallitas
Después de vivir (y pagar impuestos) en Suiza, Alemania, Austria y Australia, os puedo decir que España no se pagan muchos impuestos.
Eso sí, la gente más pobre paga mucho más impuestos de los que debería, más de los que pagan en esos otros países.
0
K
10
#19
spanishpig
Italia, Bélgica y Francia son las "grandes" endeudadas. ¿Qué clase de baremo es ese? Virgencita, que se quede la recaudación como está y primero empiecen por gestionar bien lo que hay.. Echo de menos que salga Holanda, Suiza, Dinamarca o Irlanda en el gráfico, por comparar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
