España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

España es hoy el país europeo con mayor proporción de mujeres sin hijos, y solo Japón nos supera a escala mundial. Además, somos el caso más extremo de Europa en cuanto al aumento de la “no maternidad” entre los jóvenes. Entre las mujeres nacidas en las décadas de 1950 y 1960, menos del 10% no tuvo hijos. En cambio, entre las cohortes nacidas a partir de 1970, la proporción se acerca ya al 20% y supera ese umbral en algunos grupos. En apenas una generación, la decisión de no ser madre se ha más que duplicado.