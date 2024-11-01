España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

España es hoy el país europeo con mayor proporción de mujeres sin hijos, y solo Japón nos supera a escala mundial. Además, somos el caso más extremo de Europa en cuanto al aumento de la “no maternidad” entre los jóvenes. Entre las mujeres nacidas en las décadas de 1950 y 1960, menos del 10% no tuvo hijos. En cambio, entre las cohortes nacidas a partir de 1970, la proporción se acerca ya al 20% y supera ese umbral en algunos grupos. En apenas una generación, la decisión de no ser madre se ha más que duplicado.
"Tres de los 6 mayores ‘megatenedores’ de vivienda en la C.Valenciana ya son fondos de inversión estadounidenses, según los últimos datos de la Conselleria de Hacienda de fianzas depositadas y publicados por Civio. [...] En concreto se trata de Cerberus, que tiene 980 viviendas a través de tres filiales, CBRE con 971 viviendas en una filial y Blackstone con 774 viviendas a través de 4 filiales. El fondo TPG se sitúa como el octavo mayor tenedor de… » ver todo el comentario
Se debería dejar una vivienda y otra vacacional por núcleo familiar
La tercera y las siguientes a pagar impuestos como empresa si se alquilan o hay beneficio económico..
De verdad esque esto es la hostia.
Esto es un timo generacional.
Y cuidado que gobiernan los " buenos".
Si hijos no hay futuro fin.
Me preocupa mas mi futuro y el suyo, a ellos ni les importa mi futuro, ni el futuro de sus hijos, por lo visto.
Estaba escribiendo el comentario, pero he visto que #9 ya exponía exactamente lo que iba a decir.
No les preocupa, en general, que el mundo se convierta en una bola de fuego, si no que si hijo se salve de ella aunque sea en una colonia en la luna.
Afirmar que por ser padre o madre una persona se preocupa más por el planeta o la sociedad es una falacia .... en general.
Acceso a la vivienda imposible de facto en muchas poblaciones
No se por qué la gente no tiene hijos, la verdad
Ya no saben ni como meter la mierda en toda noticia
Por otra parte, el capitalismo y la monarquía se descojonan viendo cómo los proletarios vasallos echan la culpa de su precariedad a la precariedad.
Y el supuesto padre de esta pareja no las sufre?