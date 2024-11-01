edición general
España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

España es hoy el país europeo con mayor proporción de mujeres sin hijos, y solo Japón nos supera a escala mundial. Además, somos el caso más extremo de Europa en cuanto al aumento de la “no maternidad” entre los jóvenes. Entre las mujeres nacidas en las décadas de 1950 y 1960, menos del 10% no tuvo hijos. En cambio, entre las cohortes nacidas a partir de 1970, la proporción se acerca ya al 20% y supera ese umbral en algunos grupos. En apenas una generación, la decisión de no ser madre se ha más que duplicado.

Comentarios destacados:      
#5 mariopg
los culpables de esto son los tenedores de pisos
kipper #8 kipper *
#5 Y en particular los grandes tenedores

"Tres de los 6 mayores ‘megatenedores’ de vivienda en la C.Valenciana ya son fondos de inversión estadounidenses, según los últimos datos de la Conselleria de Hacienda de fianzas depositadas y publicados por Civio. [...] En concreto se trata de Cerberus, que tiene 980 viviendas a través de tres filiales, CBRE con 971 viviendas en una filial y Blackstone con 774 viviendas a través de 4 filiales. El fondo TPG se sitúa como el octavo mayor tenedor de…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#5 los culpables son los que dejan que existan grandes tenedores

Se debería dejar una vivienda y otra vacacional por núcleo familiar

La tercera y las siguientes a pagar impuestos como empresa si se alquilan o hay beneficio económico..
#1 Katos *
Los precios de los alquileres y e de compra de pisos no tiene nada que ver. No te jode.

De verdad esque esto es la hostia.
Esto es un timo generacional.
Y cuidado que gobiernan los " buenos".

Si hijos no hay futuro fin.
Dragstat #2 Dragstat
#1 uno de los problemas de tener una sociedad sin hijos es que precisamente el horizonte temporal de los que no los tienen se ciñe a estar vivo. Después como si el planeta se convierte en una bola de fuego y explota. Cuanto tienes hijos normalmente quieres construir un mundo mejor para ellos. Cuando no los tienes no solo te la trae sin cuidado, sino que promueves la inmediatez. Mientras aguante el tinglado, ya se las arreglarán los que vengan. Va a estar curioso este tema en los próximos años.
Raziel_2 #9 Raziel_2
#2 Yo no tengo hijos y me preocupa mas el futuro que a mucha gente que si los tiene.

Me preocupa mas mi futuro y el suyo, a ellos ni les importa mi futuro, ni el futuro de sus hijos, por lo visto.
Ultron #14 Ultron *
#2 Discrepo totalmente.

Estaba escribiendo el comentario, pero he visto que #9 ya exponía exactamente lo que iba a decir.
Dragstat #19 Dragstat
#9 #14 si me refiero a lo que dice #15, es una generalización, siempre hay buena gente que busca un mundo mejor independientemente de su situación personal. Pero muchos otros aunque no quieran nada malo para los demás, al final uno indirectamente busca lo mejor para uno mismo, como es normal por otra parte, y eso choca muchas veces con el bien común de la sociedad. Se ve por ejemplo cuando se contrastan opiniones de jóvenes frente a ancianos en temas que les afectan desigualmente, como el…   » ver todo el comentario
#15 sald64059
#9 #2 habla del conjunto de la sociedad, y lo que dice tiene todo el sentido del mundo. Casos individuales como tú habrá millones sin duda, pero a nivel global me temo que no funciona así.
Veo #17 Veo
#15 En todo caso los padres se preocupan del bienestar de sus hijos, no de la sociedad en su conjunto.

No les preocupa, en general, que el mundo se convierta en una bola de fuego, si no que si hijo se salve de ella aunque sea en una colonia en la luna.

Afirmar que por ser padre o madre una persona se preocupa más por el planeta o la sociedad es una falacia .... en general.
plutanasio #10 plutanasio
#2 Pues los inmigrantes tienen hijos a cascoporro, aunque vivan en un piso patera.
frankiegth #11 frankiegth *
#2. La conspiración esa de "el gran reemplazo" que la extrema derecha utiliza para escandalizar a los votantes no es culpa de los inmigrantes, parece más bien fruto de la "lógica" del capital. Hoy en día ya todo es un negocio, tener estudios, tener casa, tener hijos; todo ello exige presupuesto y no precisamente bajo.
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#1 Irene Montero, que vive en una vivienda de lujo, estaba antes en la PAH. Ahora no sé en qué mierdas está. Imagínate los hijos de satanás de los derecharras que tienen rentas de alquiler para aburrir. Nadie va a hacer nada por la vivienda, porque en este país tenemos el lema de que "el que venga detrás, que arrée. Yo he arreado y me cago en España y su mierda miserable de gente.
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y solucione este problema.
Gadfly #13 Gadfly
Gracias Irene!
treu #7 treu
vivienda disparada, alimentos y casi todo caro, trabajos inestables o con sueldos de mierda, jornadas partidas, imposibilidad de conciliación familiar. Son tantos los problemas que muchos dicen que para que se van a complicar mas la vida.
Magog #3 Magog
Trabajo inestable
Acceso a la vivienda imposible de facto en muchas poblaciones

No se por qué la gente no tiene hijos, la verdad
masde120 #4 masde120
si lidera por la penalizaciones a ser madre será que el ministerio de igualdad es un puto inutil. El peor de todos los paises incluidos los que no tienen ni ministerio

Ya no saben ni como meter la mierda en toda noticia
#20 BoosterFelix
Tiene que haber unos cuantos por aquí superinteligentes y superéticos que no duerman por las noches sabiendo que las proletarias vasallas españolas se han vuelto aporófobas y no tienen hijos por la precariedad.

Por otra parte, el capitalismo y la monarquía se descojonan viendo cómo los proletarios vasallos echan la culpa de su precariedad a la precariedad.
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
Penalizaciones por ser madre?

Y el supuesto padre de esta pareja no las sufre?
