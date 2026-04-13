¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Sin embargo, al revisar los datos de la OCDE sitúan la presión fiscal española en el 37,3% del PIB en 2024, frente al 34% de media entre las economías de los países desarrollados y el 40% de la Unión Europea.