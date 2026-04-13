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¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Sin embargo, al revisar los datos de la OCDE sitúan la presión fiscal española en el 37,3% del PIB en 2024, frente al 34% de media entre las economías de los países desarrollados y el 40% de la Unión Europea.

| etiquetas: esaña , infierno , fiscal
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6 comentarios
2 1 1 K 27 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El mismo puto infierno fiscal que cuando ellos gobernaban...¿No?
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#6 Tensk
"Otros están peor, así que a joderse".
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miq #2 miq
No es lo mismo un 40% para alguien que cobra 15.000 que para alguien que cobra 40.000
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powernergia #3 powernergia
#2 El dato de presión fiscal es relativo no absoluto.
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MJDeLarra #5 MJDeLarra
#2 Efectivamente, para alguien que cobra 15.000 es mucho mejor que haya más presión impositiva porque recibirá del estado más servicios y su salario nominal le dará mayor poder adquisitivo que si cobrará 40.000 y tuviera que pagarse su seguridad, su defensa, su sanidad, su educación, su justicia, su información, su entretenimiento... y encima ahorrar para su jubilación.
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#4 Galton
¡Más impuestos! (A los ricos claro está)
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