España está dejando morir el ceceo en Andalucía sin saber que el sonido /θ/ es una rareza mundial que estamos perdiendo

Durante décadas y mientras desaparecía del resto de lenguas del mundo, la 'c' resistió en el sur de España. Eso está empezando a cambiar

17 comentarios
Doisneau #1 Doisneau
Amar tambien es dejar ir :troll:
ombresaco #7 ombresaco
que se pierda el ceceo (frente al seseo) no significa que ese sonido se pierda. En casi toda españa se distingue entre S y Z.

Por otro lado, no entiendo muy bien por qué a los angloparlantes les cuesta la Z española, si ellos mismos tienen ese sonido θ, en thunder, por ejemplo
ChiquiVigo #9 ChiquiVigo *
- ¿Cuál es tu nombre?
- Me llamo Zara.
- ¡Qué nombre tan exótico!
- ¡A que zí!
Asimismov #10 Asimismov *
#8 Es imposible comprar Ámbar, solo la alquilas, es la servesa más diurética de todas las que he bebido.
#14 Tronchador.
#8 Desde luego es una muy buena respuesta.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Para mí es una pronunciación entrañable que me recuerda a la infancia en Cádiz. Creo que en parte está desapareciendo porque se asocia, injustamente, a lo pueblerino y a la incultura. En sitios como Chiclana o Conil algunos jóvenes ya no cecean como sus padres porque les suena a "de pueblo". Tiene mucho que ver también la exposición constante a otras formas de castellano en internet, incluyendo las variantes hispanoamericanas.
#15 Cuchifrito
#2 No creo que tenga mucho que ver la exposición a internet, creo que influye mucho más el abandono de la vida rural y la concentración en ciudades que hace que se uniformicen las hablas.
Mi pueblo es ceceante y yo lo era en mi juventud pero cuando fui a la capital a estudiar y trabajar lo he ido perdiendo, como yo muchos y a la larga va influyendo incluso en los que no salen del pueblo.

Tampoco me parece un drama, las lenguas siempre han cambiado y no veo que aporta el conservacionismo.
eltxoa #13 eltxoa
Tan raro es ese sonido que además del español lo tiene el inglés
DrEvil #16 DrEvil *
"España está dejando morir el ceceo en Andalucía sin saber que el sonido /θ/ es una rareza mundial que estamos perdiendo"
El juntaletras confunde utilizar el fonema cuando toca con dejarlo morir.
La verdad es que es una pena en lo que se está quedando el periodismo.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
mejor, y espero que pase lo mismo con la cruzcampo
#5 Adam22
#4 Por supuesto, porque si se pierde la θ, se pasará de Cruzcampo a Cruscampo.

(No me peguéis por favor)
#6 Tronchador. *
#4 Luego ves gente diciendo eso mismo y bebiendo Steimburg, águila negra, Carlaberg o incluso San Miguel. ¿Tú de cual eres?
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#6 solo hay una respuesta correcta:  media
#3 Adam22 *
La Z es efectivamente bastante rara... por numero de idiomas en los que esta presente. Porque estando en español e ingles, dos de las lenguas mas habladas, lo convierte en uno de los fonemas que gran parte del mundo sabe pronunciar, aunque no llegue al nivel de otras consonantes casi universales.

Por otra parte, que se pierda el ceceo no hace que se pierda la Z, a no ser que la gente que ceceaba se pase a sesear directamente, sin paso intermedio.
#12 Martillo_de_Herejes
Pregunta para la gente con estudios: En la palabra "susesivamente", ¿dónde están las eses y dónde están las ses? Y si hablamos del ceceo, en la palabra zuzecivamente, dónde están las ezez y dónde están las cez.

Anécdota que mi padre cuenta de cuando estuvo trabajando en Montoro allá por finales de los años 50.
ufoisthebest #17 ufoisthebest
#12 Siendo oriundo de allí, me gustaría saber más de esa anécdota, porque que yo sepa yo era el único que ceceaba por sobre compensar el seseo del acento de allí.
#11 Sacianez
Va a ser cierto eso de que las lenguas evolucionan
