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España creó 211.510 empleos en marzo y el mercado laboral se queda rozando los 22 millones de cotizantes

España creó 211.510 empleos en marzo y el mercado laboral se queda rozando los 22 millones de cotizantes

Los datos reflejan parte del efecto de la Semana Santa que ha acelerado las contrataciones en el sector hostelero, a la vez que el paro se ha reducido en 22.934 personas

| etiquetas: empleo , españa , paro , perro sanxe
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ahora toca que la clase trabajadora empieza a moverse por mejorar sus condiciones, es decir, reactivar la lucha obrera.
3 K 52
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por un lado esto es bueno, muy bueno, y a la vez es muy triste. Puesto que cada vez cuesta todo cada vez más y mucha gente no puede permitirse una casa. Lo cual provoca que existan muchos casos en los que dos personas trabajando es literalmente pobre.
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shinjikari #2 shinjikari
#1 Pues imagínate lo mismo pero sin subidas del SMI y sin el aumento histórico de empleados de los últimos años. Para echarse a temblar.
4 K 67
pedrario #10 pedrario *
#2 Haces política ficción, no sabes si la situación sería realmente peor, mejor, o igual. Eso sí, lo que dices de "aumento de empleo" tiene varios matices, para empezar, subir el SMI afecta a la creación de puestos de trabajo, y hay estudios que lo certifican >www.expansion.com/economia/2021/06/08/60bf3b6f468aeb236b8b4652.html

Estudios que usan la metodología del nobel ese que decían que probó que subir el SMI no destruia puestos de trabajo, que es mentira que su trabajo…  media   » ver todo el comentario
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sleep_timer #11 sleep_timer
#10 Claro, pero se te olvida un detalle.
Los curritos SON LOS CONSUMIDORES, a sueldos de mierda, consumo de mierda.
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pedrario #13 pedrario
#11 Realmente no olvido nada, pero es que la cuestión es mucho más compleja que eso, o todo se arreglaría dando un SMI de 50.000€ al mes a todo el mundo.
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Andreham #5 Andreham
#1 Si la gente no puede permitirse una casa es porque alguien la está alquilando o vendiendo demasiado alto y se está quedando con más dinero del que debe.
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 No es solo eso. Hablo de casa puesto que es una de las mayores inversiones. Pero ¿Coches? ¿Comida?

La subida ha sido brutal. Y los salarios no lo han acompañado.
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sleep_timer #12 sleep_timer
#5 Y los partidos defensores de la especulación, PP, PSOE, Vox, Junts y demás ralea, a lo suyo, pero les votan.
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#8 unocualquierax
#1 #6
Esos nuevos empleos son temporales y con salarios de mierda.
Si la "economía va bien", significa que alguien se queda la diferencia : empresarios y grandes empresas.
Solución : LUCHA OBRERA.

Viviendas públicas de ALQUILER, para evitar chanchullos. Viviendas para vivir, no para especular, por ley. Límites a los precios.

Políticos honrados, no vendidos a los ricos y multinacionales.
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autonomator #6 autonomator *
Ojalá un gobierno que regulase el alquiler de vivienda en margenes razonables para todos y que construyese vivienda pública de alquiler sin chanchullos ni sobres. Creo que como pueblo nos lo merecemos.
Me da mucha lástima que como alternativa al caos neo-libertario del "sálvese el que pueda" solo tengamos como opción matemática electoral al PSOE.
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pedrario #9 pedrario
Conviene recordar el cambio de paradigma que ha habido en la reforma laboral, que hace que el número de fijos discontinuos pase de ser un dato anecdótico a los más de 800.000 a día de hoy.

Si uno revisa los datos de demandantes de empleo con relación laboral, que al ser demandantes, están cobrando prestaciones por desempleo, la foto queda así:  media
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#4 Mesopotámico
Cada vez se vive peor y con mas pobreza, pero los datos son mas buenos, ki pasa?!! :roll:
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menéame