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España creó 211.510 empleos en marzo y el mercado laboral se queda rozando los 22 millones de cotizantes
Los datos reflejan parte del efecto de la Semana Santa que ha acelerado las contrataciones en el sector hostelero, a la vez que el paro se ha reducido en 22.934 personas
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empleo
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españa
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paro
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perro sanxe
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#3
XtrMnIO
Ahora toca que la clase trabajadora empieza a moverse por mejorar sus condiciones, es decir, reactivar la lucha obrera.
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#1
cenutrios_unidos
Por un lado esto es bueno, muy bueno, y a la vez es muy triste. Puesto que cada vez cuesta todo cada vez más y mucha gente no puede permitirse una casa. Lo cual provoca que existan muchos casos en los que dos personas trabajando es literalmente pobre.
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#2
shinjikari
#1
Pues imagínate lo mismo pero sin subidas del SMI y sin el aumento histórico de empleados de los últimos años. Para echarse a temblar.
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#10
pedrario
*
#2
Haces política ficción, no sabes si la situación sería realmente peor, mejor, o igual. Eso sí, lo que dices de "aumento de empleo" tiene varios matices, para empezar, subir el SMI afecta a la creación de puestos de trabajo, y hay estudios que lo certifican >
www.expansion.com/economia/2021/06/08/60bf3b6f468aeb236b8b4652.html
Estudios que usan la metodología del nobel ese que decían que probó que subir el SMI no destruia puestos de trabajo, que es mentira que su trabajo…
» ver todo el comentario
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#11
sleep_timer
#10
Claro, pero se te olvida un detalle.
Los curritos SON LOS CONSUMIDORES, a sueldos de mierda, consumo de mierda.
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#13
pedrario
#11
Realmente no olvido nada, pero es que la cuestión es mucho más compleja que eso, o todo se arreglaría dando un SMI de 50.000€ al mes a todo el mundo.
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#5
Andreham
#1
Si la gente no puede permitirse una casa es porque alguien la está alquilando o vendiendo demasiado alto y se está quedando con más dinero del que debe.
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#7
cenutrios_unidos
#5
No es solo eso. Hablo de casa puesto que es una de las mayores inversiones. Pero ¿Coches? ¿Comida?
La subida ha sido brutal. Y los salarios no lo han acompañado.
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#12
sleep_timer
#5
Y los partidos defensores de la especulación, PP, PSOE, Vox, Junts y demás ralea, a lo suyo, pero les votan.
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#8
unocualquierax
#1
#6
Esos nuevos empleos son temporales y con salarios de mierda.
Si la "economía va bien", significa que alguien se queda la diferencia : empresarios y grandes empresas.
Solución : LUCHA OBRERA.
Viviendas públicas de ALQUILER, para evitar chanchullos. Viviendas para vivir, no para especular, por ley. Límites a los precios.
Políticos honrados, no vendidos a los ricos y multinacionales.
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#6
autonomator
*
Ojalá un gobierno que regulase el alquiler de vivienda en margenes razonables para todos y que construyese
vivienda pública de alquiler
sin chanchullos ni sobres. Creo que como pueblo nos lo merecemos.
Me da mucha lástima que como alternativa al caos neo-libertario del "sálvese el que pueda" solo tengamos como opción matemática electoral al PSOE.
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#9
pedrario
Conviene recordar el cambio de paradigma que ha habido en la reforma laboral, que hace que el número de fijos discontinuos pase de ser un dato anecdótico a los más de 800.000 a día de hoy.
Si uno revisa los datos de demandantes de empleo con relación laboral, que al ser demandantes, están cobrando prestaciones por desempleo, la foto queda así:
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#4
Mesopotámico
Cada vez se vive peor y con mas pobreza, pero los datos son mas buenos, ki pasa?!!
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13
comentarios)
menéame
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Estudios que usan la metodología del nobel ese que decían que probó que subir el SMI no destruia puestos de trabajo, que es mentira que su trabajo… » ver todo el comentario
Los curritos SON LOS CONSUMIDORES, a sueldos de mierda, consumo de mierda.
La subida ha sido brutal. Y los salarios no lo han acompañado.
Esos nuevos empleos son temporales y con salarios de mierda.
Si la "economía va bien", significa que alguien se queda la diferencia : empresarios y grandes empresas.
Solución : LUCHA OBRERA.
Viviendas públicas de ALQUILER, para evitar chanchullos. Viviendas para vivir, no para especular, por ley. Límites a los precios.
Políticos honrados, no vendidos a los ricos y multinacionales.
Me da mucha lástima que como alternativa al caos neo-libertario del "sálvese el que pueda" solo tengamos como opción matemática electoral al PSOE.
Si uno revisa los datos de demandantes de empleo con relación laboral, que al ser demandantes, están cobrando prestaciones por desempleo, la foto queda así: