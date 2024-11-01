España: contrato masivo de VAMTACS

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DEFENSA
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DEFENSA
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#1
Sacapuntas
Para empezar un ejército europeo, no está nada mal.
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K
24
#8
DotorMaster
#6
No, yo no descartaría nada. Ya he dicho que no sé del tema. Pero sí he conducido vehículos automáticos, y sé que pierdes mucho control, por ejemplo para conducir bajo estrés en una situación complicada. Era una observación. Ya se ha comentado muchas veces que la tendencia es a fabricar armas cada vez más sofisticadadas y caras (en este caso el vehículo podría considerarse un arma) , y que la experiencia reciente nos dice que es mejor lo simple y barato
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K
12
#4
DotorMaster
Observaciones (ojo, sin tener ni puta idea del tema):
Transmisión automática... Para un vehículo de ese tipo? Con el cambio manual se tiene mucho más control del vehículo en condiciones "extremas" (o estoy confundiendo transmisión con caja de cambios?). También he leído que pone "probado en combate". Sería interesante saber dónde y cómo y cuáles fueron los resultados.
Por otra parte, un ejército moderno, visto lo visto, no debería invertir en drones y misiles más que en vehículos que parecen un blanco fácil y para guerra de guerrillas?
0
K
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#6
z1018
#4
el Hummer americano tiene transmisión automática, supongo que lo descartarías también por ese motivo.
La caja de cambios es parte de la transmisión y cuando se dice transmisión automática significa cambio automático.
0
K
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#2
Find
Sea como fuere, y a pesar de la credibilidad y solvencia de UROVESA, la bien merecida fama de su producto estrella y la aceptación general que suscita el tándem vehículo-fabricante, en DYS queremos volver a manifestar nuestra impresión de que siguen siendo necesarios concursos abiertos donde varios fabricantes presenten sus ofertas y opten con sus productos, a fin de ofrecer al decisor un abanico de opciones que garantice la mejor de las elecciones
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K
11
#3
ddomingo
*
#2
Si y no. Puede que haya productos mejores o más baratos ahí fuera pero para la defensa es fundamental la independencia estratégica. Que dependas lo menos posible de cualquier otro para la fabricación, suministro, mantenimiento y reparación.
Y luego está la política industrial y económica. Mantener capacidades industriales en suelo español y que el dinero invertido vaya a pagar salarios de trabajadores españoles que revierten en la economía nacional.
Esos salarios pagados en España sirven para consumo de productos en España y pagan los impuestos aquí.
6
K
67
#5
z1018
#2
¿la mejor de las elecciones según qué criterios?.
¿Has contado la independencia tecnológica, el precio, el retorno del gasto y las obviedades geopolíticas?
0
K
7
#7
pablogad
700 y pico millones en unos vehículos que se revientan con un solo dron barato... genial.
0
K
7
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8
comentarios)
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Transmisión automática... Para un vehículo de ese tipo? Con el cambio manual se tiene mucho más control del vehículo en condiciones "extremas" (o estoy confundiendo transmisión con caja de cambios?). También he leído que pone "probado en combate". Sería interesante saber dónde y cómo y cuáles fueron los resultados.
Por otra parte, un ejército moderno, visto lo visto, no debería invertir en drones y misiles más que en vehículos que parecen un blanco fácil y para guerra de guerrillas?
La caja de cambios es parte de la transmisión y cuando se dice transmisión automática significa cambio automático.
Y luego está la política industrial y económica. Mantener capacidades industriales en suelo español y que el dinero invertido vaya a pagar salarios de trabajadores españoles que revierten en la economía nacional.
Esos salarios pagados en España sirven para consumo de productos en España y pagan los impuestos aquí.
¿Has contado la independencia tecnológica, el precio, el retorno del gasto y las obviedades geopolíticas?