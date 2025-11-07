España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040

España exprime su amplia red de plantas regasificadoras (las que reciben y envían el gas en barco) para garantizar la seguridad de suministro nacional y para seguir siendo un gran ‘hub’ internacional de llegada y reexportación a otros países. Enagás, el gestor del sistema gasista español y de la red de gasoductos, cuenta con contratos cerrados que garantizan la descarga en las instalaciones nacionales de más de 2.100 barcos metaneros hasta 2040. Sumando en torno a 200 slots adicionales a la programación que ya tenía asegurada.