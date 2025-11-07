edición general
España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040

España exprime su amplia red de plantas regasificadoras (las que reciben y envían el gas en barco) para garantizar la seguridad de suministro nacional y para seguir siendo un gran ‘hub’ internacional de llegada y reexportación a otros países. Enagás, el gestor del sistema gasista español y de la red de gasoductos, cuenta con contratos cerrados que garantizan la descarga en las instalaciones nacionales de más de 2.100 barcos metaneros hasta 2040. Sumando en torno a 200 slots adicionales a la programación que ya tenía asegurada.

9 comentarios
sorrillo #2 sorrillo
En Octubre de 2024 España generó el 15% de su electricidad con gas, este pasado Octubre de 2025 el porcentaje ha superado el 27%.

ChatGPT #5 ChatGPT *
#2 vaya puta barbaridad. Un tercio…

Y ya no solo eso… es el co2  media
jonolulu #9 jonolulu
#2 A las eléctricas les salió bien la jugada del apagón
berkut #1 berkut
De algún modo se tendrá que suplir el gas que deja de bombearnos Argelia desde q el gobierno tragó con la "solución" marroquí para el Sahara
berkut #7 berkut
#1 Y que por cierto, creo que se lo está llevando Italia.
#3 j-light
15 años pagando a precio de oro algo que teníamos a precios competitivos.

PDR más perro que nunca.

Aunque todos hubiesen dicho lo mismo, porque, al final, donde manda capitán, no manda marinero. A Alemania le han volado el NS2 y chitón.
ChatGPT #4 ChatGPT
Buah, me la juego, esos contratos no son con eeuu :troll:
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No, los contratos no son de compra de gas a ningún país.
Son de reserva de slot para metaneros en puerto, regasificación y exportación.

De donde venga el gas es independiente
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 oki, metí la pata.
