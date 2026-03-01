·
8



España asegura haber creado un panel solar que genera luz hasta cuando llueve y eso resuelve el gran problema de esta renovable
Los paneles solares convencionales reducen notablemente su rendimiento en días nublados y cuando llueve. Este invento soluciona ese problema
energía renovable
solar
españa
tecnología
#2
Pitchford
No creo que incluir en los paneles un sistema de generación por el impacto de las gotas de lluvia sea rentable y mucho menos que vaya a modificar significativamente la reducción de potencia en dias lluviosos. En los nublados nada.
#5
Feliberto
Como dice en la noticia, aspira a alimentar dispositivos IOT, algo que una simple bateria de litio hace mejor
#1
Anfiarao
en mi opinión, el gran problema de la fotovoltaica (y del resto de renovables) es el almacenamiento, y no tanto su intermitencia
#4
HartzBaltz
#1
Por eso las energeticas frenaban tanto el vehiculo electrico, para que no se desarrollen las baterias. Pero eso ya se ha solucionado. Ya cualquiera puede instalar baterias e independizarse de la red en un porcentaje altisimo.
#6
Zerjillo
#4
Cualquiera que tenga sitio para placas y dinero para placas y baterías, quieres decir.
#7
Kantinero
Falta saber también que vida útil tiene una lámina de 100nM expuesta a la intemperie, no solo gotas de agua van a impactar, polvo, hojas, arena y partículas que transporta el viento.
Por otra parte funciona con sol o lluvia, los días nublados creo que son los más necesarios
#3
MJDeLarra
*
Cuando llueve la energía que llega es unas milésimas de la que llega a pleno sol.
Y eso no hay tecnología que lo solucione.
Esto de aprovechar la energía cinética de las gotas de lluvia no deja de ser una simple curiosidad, de 600W por panel pueden aportar 0,5W cuando llueve. Y a un precio.
