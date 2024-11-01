edición general
España acaba de enchufar más baterías en un mes que en tres años: así es el plan para guardar nuestra energía más barata

Cincuenta megavatios. Esa es toda la potencia en baterías que España logró conectar a su red eléctrica en los últimos tres años completos desde 2023 hasta 2025. Sin embargo, en un giro de guion sin precedentes, solo en los 31 días de enero de 2026 el sector ha enchufado más de 57 megavatios.

#2 Sacapuntas *
No es casualidad, es causalidad: el barco lleno de baterías llegó de China en diciembre. ;)
3 K 48
eltxoa #1 eltxoa
Enchufar dice. Qué se vena los sobres!!! :troll:
1 K 28
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
Esto solo es respuesta al último decreto del gobierno para dotar a la red de estabilidad. Esa que no necesitaba en el apagón.
1 K 22
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#4 tambien es una manera de evitar "curtailment" de renovables... y almacenar energia solar que nos sobra todos los dias para aprovecharla en los picos de demanda y quemar menos gas ;)

Lo bueno seria que se reflejara en nuestra factura de la luz, ahi esta lo mas jodido :-D
0 K 8
placeres #3 placeres *
"....El contexto internacional refuerza la tesis. España es el segundo país del mundo en proyectos de almacenamiento mediante baterías para red eléctrica..."
"modelo de negocio actual sigue siendo frágil." Que forma más educada de llamarlo pelotazo

Decid todos juntos ¡¡¡¡MONO RAIL!!! , ¡¡¡¡MONO RAIL!!!. ¿Nos vamos a comer otras demandas internacionales como con la prima solar?, como me pone nervioso cuando un pais mediano se convierte en un líder en proyectos "revolucionarios" y supuestamente ya establecidos.
2 K 10
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#3 como hablar de algo sin tener ni puta idea :-D
1 K 20
placeres #9 placeres
#7 efectivamente ni puta idea. Por eso entre a ver si aprendia algo.. y me encuentro con un lenguaje típico de vendedor de humo.
0 K 12
powernergia #11 powernergia
#3 Claro, como se nos ocurre salirnos de la media, cada uno en su sitio como Dios manda.

xD
0 K 11

