España acaba de enchufar más baterías en un mes que en tres años: así es el plan para guardar nuestra energía más barata

Cincuenta megavatios. Esa es toda la potencia en baterías que España logró conectar a su red eléctrica en los últimos tres años completos desde 2023 hasta 2025. Sin embargo, en un giro de guion sin precedentes, solo en los 31 días de enero de 2026 el sector ha enchufado más de 57 megavatios.
Lo bueno seria que se reflejara en nuestra factura de la luz, ahi esta lo mas jodido
"modelo de negocio actual sigue siendo frágil." Que forma más educada de llamarlo pelotazo
Decid todos juntos ¡¡¡¡MONO RAIL!!! , ¡¡¡¡MONO RAIL!!!. ¿Nos vamos a comer otras demandas internacionales como con la prima solar?, como me pone nervioso cuando un pais mediano se convierte en un líder en proyectos "revolucionarios" y supuestamente ya establecidos.