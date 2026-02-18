edición general
El sector conecta a la red eléctrica nacional en 31 días de enero más baterías que en los últimos 3 años

Poco más de cincuenta megavatios (51,2) en los últimos tres años (2023, 2024 y 2025) y más de 57 megas en solo 31 días, los de este mes de enero.

#1 Toponotomalasuerte
Cuando ganen los parásitos estas cosas se frenarán.
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Tampoco es que hayan estado instalando ahora ni en los últimos años... Aparte, mientras haya sobres, estos parásitos estarán a favor cualquier cosa
Io76 #3 Io76
#1 Qué parásitos, ni qué parásitos!  media
pepel #5 pepel
Los Reyes Magos trajeron patinetes a los niños.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
¿Qué es una ería? ?(  media
