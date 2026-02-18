·
El sector conecta a la red eléctrica nacional en 31 días de enero más baterías que en los últimos 3 años
Poco más de cincuenta megavatios (51,2) en los últimos tres años (2023, 2024 y 2025) y más de 57 megas en solo 31 días, los de este mes de enero.
etiquetas
almacenamiento de energía
baterías
Energias
#1
Toponotomalasuerte
Cuando ganen los parásitos estas cosas se frenarán.
3
K
41
#2
Barney_77
#1
Tampoco es que hayan estado instalando ahora ni en los últimos años... Aparte, mientras haya sobres, estos parásitos estarán a favor cualquier cosa
0
K
20
#3
Io76
#1
Qué parásitos, ni qué parásitos!
1
K
19
#5
pepel
Los Reyes Magos trajeron patinetes a los niños.
0
K
18
#4
MoñecoTeDrapo
¿Qué es una ería?
1
K
17
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
