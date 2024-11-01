Teresa Ribera presentará un plan de 240.000 millones para impulsar el renacimiento nuclear

Bruselas prevé alcanzar entre 17 y 53 GW de potencia a través de mini reactores atómicos. Parte de este dinero irá a la extensión de vida útil y a la construcción de nuevas centrales. La Comisión Europea prepara una batería de medidas energéticas para el 10 de marzo. El Ejecutivo comunitario presentará 3 propuestas para impulsar la inversión en tecnologías limpias: la Estrategia de inversión en energía limpia, el Paquete de energía para los ciudadanos y la Estrategia para el desarrollo y despliegue de los pequeños reactores nucleares modulares