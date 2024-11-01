edición general
Teresa Ribera presentará un plan de 240.000 millones para impulsar el renacimiento nuclear

Bruselas prevé alcanzar entre 17 y 53 GW de potencia a través de mini reactores atómicos. Parte de este dinero irá a la extensión de vida útil y a la construcción de nuevas centrales. La Comisión Europea prepara una batería de medidas energéticas para el 10 de marzo. El Ejecutivo comunitario presentará 3 propuestas para impulsar la inversión en tecnologías limpias: la Estrategia de inversión en energía limpia, el Paquete de energía para los ciudadanos y la Estrategia para el desarrollo y despliegue de los pequeños reactores nucleares modulares

manbobi #1 manbobi
Perfecto, para no depender de terceros para el suministro de energía. (Ley de Poe)
alfre2 #2 alfre2
Eso es mentira. Si esa cantidad de dinero estuviese disponible entonces contaríamos con ella para las pensiones, para resolver el déficit de vivienda, para poner una baliza V16 en cada hogar… en definitiva, para las cosas que importan.
