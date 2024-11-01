edición general
29 meneos
28 clics
¿Qué esconden las cuentas de Vox? Sobresueldos, multas y una facturación opaca cercan al partido de Santiago Abascal

¿Qué esconden las cuentas de Vox? Sobresueldos, multas y una facturación opaca cercan al partido de Santiago Abascal

“Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox”. Lo dice uno de los disidentes que, desde hace años, han ido abandonando el partido que llegó para acabar con los chiringuitos y la corrupción. La primera que destapó la caja de los truenos en público fue Macarena Olona en una entrevista con Jordi Évole, en febrero de 2023, cuando señaló a la Fundación Disenso como un carril de desvío de dinero y apuntó a que esos cientos de miles de euros acababan en pagos “a otros profesionales”, lo que dice que en el partido llamaban

| etiquetas: cuentas , vox , esconden , sobresueldos , multas , facturación , opaca
27 2 0 K 161 politica
8 comentarios
27 2 0 K 161 politica
Cuñado #3 Cuñado
Cuentas de Vox... Eso suena como a Trump escribiendo un ensayo de fm epistemología o a Rajoy bailando break dance

Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox

Si sólo fuera eso xD ¿Qué coño van a saber en esa piara de analfabetos?
3 K 45
obmultimedia #6 obmultimedia
Que esconden las cuentas?
Pagos para ir a puticlubs y ponerse finos de drogaina cuando estan en campaña ( y fuera de campaña)  media
0 K 12
Dene #7 Dene
Esconden el chaletazo y el tren de vida de este personaje
0 K 12
#2 Leon_Bocanegra
Bah, esto no importa a nadie aquí, lo importante es que "pudrimos es historia" (by macnulti), van camino de la irrelevancia... y que Irene Montero y la Belarra han hundido a la izquierda.
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Denuncias al juzgado, no al periódico.
0 K 8
#4 tropezon *
#1 Lo que hay es un conjunto de buscavidas que, aprovechando la demagogia, se quieren solucionar la vida.

Y esta denuncia a través de un periódico lo que intenta es quitarles votos. El que se forren se la suda.

Aunque tampoco veo muy avispados a los del periódico, porque esos votos van a ir al PP, con lo cual tendrán más fácil las próximas mayorias. A no ser que sea una venganza contra el PSOE desde los de Podemos :tinfoil:
0 K 19
josde #8 josde
#1 Eso es lo que están haciendo los expulsados.
0 K 20
QRK #5 QRK
A ver lo que tardan en:
eldiario panfleto de zurdos :shit: :shit: :shit:
0 K 7

menéame