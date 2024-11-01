¿Qué esconden las cuentas de Vox? Sobresueldos, multas y una facturación opaca cercan al partido de Santiago Abascal

“Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox”. Lo dice uno de los disidentes que, desde hace años, han ido abandonando el partido que llegó para acabar con los chiringuitos y la corrupción. La primera que destapó la caja de los truenos en público fue Macarena Olona en una entrevista con Jordi Évole, en febrero de 2023, cuando señaló a la Fundación Disenso como un carril de desvío de dinero y apuntó a que esos cientos de miles de euros acababan en pagos “a otros profesionales”, lo que dice que en el partido llamaban
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Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox
Si sólo fuera eso ¿Qué coño van a saber en esa piara de analfabetos?
Pagos para ir a puticlubs y ponerse finos de drogaina cuando estan en campaña ( y fuera de campaña)
Y esta denuncia a través de un periódico lo que intenta es quitarles votos. El que se forren se la suda.
Aunque tampoco veo muy avispados a los del periódico, porque esos votos van a ir al PP, con lo cual tendrán más fácil las próximas mayorias. A no ser que sea una venganza contra el PSOE desde los de Podemos
eldiario panfleto de zurdos