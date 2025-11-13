Escarnio masivo a Rufián por su cambio de chaqueta

Gabriel Rufián enfrenta serias críticas tras su nueva narrativa sobre los desafíos que plantean los flujos migratorios, siendo acusado en masa «de haber realizado un giro oportunista en su discurso para adaptarse al clima político actual». En su intervención parlamentaria de ayer, Rufián calificó la migración como un reto que exige hablar de seguridad sin exageraciones ni omisiones, insistiendo en «la integración y el respeto mutuo», así como en los «derechos y obligaciones» compartidos por todos.