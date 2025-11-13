edición general
8 meneos
33 clics
Escarnio masivo a Rufián por su cambio de chaqueta

Escarnio masivo a Rufián por su cambio de chaqueta

Gabriel Rufián enfrenta serias críticas tras su nueva narrativa sobre los desafíos que plantean los flujos migratorios, siendo acusado en masa «de haber realizado un giro oportunista en su discurso para adaptarse al clima político actual». En su intervención parlamentaria de ayer, Rufián calificó la migración como un reto que exige hablar de seguridad sin exageraciones ni omisiones, insistiendo en «la integración y el respeto mutuo», así como en los «derechos y obligaciones» compartidos por todos.

| etiquetas: gabriel rufián , inmigración
6 2 0 K 96 actualidad
17 comentarios
6 2 0 K 96 actualidad
Comentarios destacados:    
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Está claro que es un racista de libro.
Decir que: "hablar de seguridad sin exageraciones ni omisiones, insistiendo en «la integración y el respeto mutuo», así como en los «derechos y obligaciones» compartidos por todos." es de racistas y fascistas.
3 K 39
denocinha #4 denocinha
#1 Hasta ayer lo era. Cuando la izquierda española, como la danesa y la inglesa, por ejemplo, empiece a hablar del tema, dejará de ser racismo y fascismo.
1 K 26
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#4 Ironía amigo....esa cosa.
1 K 18
Torrezzno #12 Torrezzno
Escarnio porque? Es político, su trabajo es mantener el sillón. Ya lo dije aquí ayer:

www.meneame.net/story/avalancha-criticas-ertzaintza-informar-origen-de

Pues que se vayan acostumbrando. El "buenismo" ya no existe ni en la izquierda. Lo vamos a ver en las siguientes elecciones como se ha visto ya en el resto de Europa. Ya veréis el PSOE en materia de inmigración, va a parecer Alianza Nacional.

Idos acostumbrando si no lo habéis hecho ya. Los políticos no tienen valores, tienen votontos
1 K 28
#13 Jotax
En cuanto hay un político coherente en el congreso sale la prensa a atacarle no sea que diga cosas que la gente escuche y les haga abrir los ojos. "Que el patrón no va permitir esto."
1 K 17
have_a_nice_day #10 have_a_nice_day
¡Qué le deje algo a Abascal!
0 K 10
#3 anamabel
No sé de quién serán las críticas, pero si sigues el dinero, la falta de control de las fronteras y el flujo incontrolado de personas suele traer problemas, seas un estado gobernado por la derecha o por la izquierda, da igual.

En el estado actual de cosas, los principales beneficiados de no atacar el problema complejo de los flujos migratorios es el capital:
-Mano de obra barata
-Refuerzo del poder político de la ultraderecha
-Pérdida de soberanía
-Debilitamiento del estado
-Crecimiento de grupos de delincuentes armados como los del narcotráfico, la trata de blancas, etc.
0 K 7
denocinha #5 denocinha
#3 Totalmente de acuerdo. Lo relevante es que empiece a ser un tema que saca la izquierda. Rufián ha estado más hábil que otros que se van a seguir aferrando al discurso proinmigración.
6 K 61
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 Por una vez alguien de la izquierda habla con lógica sobre la inmigración y que hay que controlarlo. Y el problema es la chaqueta...en fin. La izquierda se va a la mierda por los medios...CLAAARO.
3 K 31
alfre2 #9 alfre2
#5 pues ha sido la inmigración la que nos ha sacado de esta, reflotando la economía. Todo el que ha tenido familiares que han salido a emigrar de aquí cuando había hambre puede entenderlo sin demasiadas explicaciones. Este era hasta el otro día un país que exportaba emigrantes, y que tarde o temprano volverá a serlo de nuevo, y no es tan grave. Así son las cosas.

Lo que ponen de relevancia las actuaciones de la Ertzaintza, publicando datos de los orígenes de los detenidos es que aún hay un gap…   » ver todo el comentario
1 K 22
denocinha #11 denocinha
#9 Claro, todo esto es una simplificación.

Migración es simplemente cambiar gente de sitio. Dependiendo de quién venga, tendrá un efecto neto positivo o negativo. Además, no se puede traer mucha de repente, porque no se hacen viviendas, hospitales o colegios al mismo ritmo
1 K 14
#15 silzul
#9 De la misma manera que no hay que decir: inmigración = delincuencia por simplista. Tampoco tiene sentido simplificar y echar la culpa de que el inmigrante que delinque lo hace por falta de oportunidades y de políticas de integración.

Básicamente, porque cuando comparamos a Yussef de Marruecos y a Yussef de Senegal: ambos han venido ilegalmente, ambos han sido menas, ambos desconocían el idioma, ambos venían de un entorno pobre, sin cultura ni formación apenas, ambos son de la misma religión…   » ver todo el comentario
1 K 16
#17 Spermando
#9 "Hay un gap importante en la política, y la falta de oportunidades de aquellos que vienen, que no oso interpretar, ha causado esto", le digo a la chica violada por tres argelinos que rompieron el pasaporte, tienen el triple de edad que dicen y son arrestados y soltados cada dos días.
0 K 6
alcama #2 alcama
Rufián no ha hecho nada en su puta vida más que vivir del cuento a costa del dinero de los españoles
1 K 7
kosako #14 kosako
#2 Eso es aplicable al 99% de los políticos, así a ojímetro
0 K 10
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Creo que curró en RRHH.
Abascal tambien trabajo en la obra, poniendo ladrillos antes de dedicarse a la cosa publica.
0 K 7
andando #16 andando
#8 Abascal en la obJAjAJJAJAJAJJAJAJAJAJ
0 K 10

menéame