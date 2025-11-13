Escarnio masivo a Rufián por su cambio de chaqueta

Gabriel Rufián enfrenta serias críticas tras su nueva narrativa sobre los desafíos que plantean los flujos migratorios, siendo acusado en masa «de haber realizado un giro oportunista en su discurso para adaptarse al clima político actual». En su intervención parlamentaria de ayer, Rufián calificó la migración como un reto que exige hablar de seguridad sin exageraciones ni omisiones, insistiendo en «la integración y el respeto mutuo», así como en los «derechos y obligaciones» compartidos por todos.
Decir que: "hablar de seguridad sin exageraciones ni omisiones, insistiendo en «la integración y el respeto mutuo», así como en los «derechos y obligaciones» compartidos por todos." es de racistas y fascistas.
Pues que se vayan acostumbrando. El "buenismo" ya no existe ni en la izquierda. Lo vamos a ver en las siguientes elecciones como se ha visto ya en el resto de Europa. Ya veréis el PSOE en materia de inmigración, va a parecer Alianza Nacional.
Idos acostumbrando si no lo habéis hecho ya. Los políticos no tienen valores, tienen votontos
En el estado actual de cosas, los principales beneficiados de no atacar el problema complejo de los flujos migratorios es el capital:
-Mano de obra barata
-Refuerzo del poder político de la ultraderecha
-Pérdida de soberanía
-Debilitamiento del estado
-Crecimiento de grupos de delincuentes armados como los del narcotráfico, la trata de blancas, etc.
Migración es simplemente cambiar gente de sitio. Dependiendo de quién venga, tendrá un efecto neto positivo o negativo. Además, no se puede traer mucha de repente, porque no se hacen viviendas, hospitales o colegios al mismo ritmo
Abascal tambien trabajo en la obra, poniendo ladrillos antes de dedicarse a la cosa publica.