Escaños en Blanco presenta su candidatura con el objetivo de dejar asientos vacíos a las Cortes de Castilla y León

La formación política Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos ha presentado oficialmente sus candidaturas para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León en las 9 circunscripciones electorales. Estos NO candidatos son 109 voluntarios que, lejos de buscar un beneficio económico personal o social se presentan de forma 100% altruista y continuarán con sus trabajos y estudios aunque salgan elegidos. Se comprometen a no tomar posesión del acta, renunciando a cualquier tipo de beneficio asociadas a dicha representación (sueldos, diet