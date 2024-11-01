Escándalo: Jeffrey Epstein recibió tres fragmentos de la Kiswah, el paño sagrado que cubre la Kaaba en La Meca

Documentos desclasificados revelan que Jeffrey Epstein recibió tres fragmentos de la Kiswah, la tela que cubre la Kaaba, en 2017. Según informes, los envíos se gestionaron a través de contactos en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las telas generalmente se donan a dignatarios, instituciones musulmanas o se conservan para fines ceremoniales. Esta revelación, procedente de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha provocado indignación debido al significado religioso y simbólico de estos objetos.