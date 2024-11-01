edición general
Escándalo: Jeffrey Epstein recibió tres fragmentos de la Kiswah, el paño sagrado que cubre la Kaaba en La Meca

Escándalo: Jeffrey Epstein recibió tres fragmentos de la Kiswah, el paño sagrado que cubre la Kaaba en La Meca

Documentos desclasificados revelan que Jeffrey Epstein recibió tres fragmentos de la Kiswah, la tela que cubre la Kaaba, en 2017. Según informes, los envíos se gestionaron a través de contactos en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las telas generalmente se donan a dignatarios, instituciones musulmanas o se conservan para fines ceremoniales. Esta revelación, procedente de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha provocado indignación debido al significado religioso y simbólico de estos objetos.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Curioso se habla mucho de los musulmanes en el post pero ninguna vez se menciona la creencia religiosa de Epstein y de la mayoría de involucrados :roll:
2 K 42
ElRespeto #3 ElRespeto
#2 Las primeras en saltar del barco.
0 K 11
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
#2 AIN "agencia islámica de noticias" :tinfoil: ...
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 Si y el isis también defiende el islam y aquí están en los papeles de epstein a las ordenes de israel  media
0 K 19
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Tipico de los super-ricos: acaparan simbolos de exclusividad y estatus
1 K 22
javibaz #6 javibaz
Agasajar a un cerdo, ¿No es pecado para los musulmanes?
0 K 13
Apotropeo #4 Apotropeo
Los habrá usado Trump para limpiarse el ciruelo
0 K 12

